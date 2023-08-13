https://uz.sputniknews.ru/20230813/za-medali-na-igrax-sng-poboryutsya-sambisty-spisok-sportsmenov-37802030.html
Самбисты из Узбекистана поборются за победу на Играх стран СНГ — список спортсменов
Самбисты из Узбекистана поборются за победу на Играх стран СНГ — список спортсменов
Сегодня семь самбистов из Узбекистана поборются за медали на II Играх стран СНГ, проходящих в Беларуси
2023-08-13T11:59+0500
2023-08-13T11:59+0500
2023-08-13T12:02+0500
узбекистан
спорт
самбо
ii игры стран снг
игры стран снг
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ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Сегодня самбисты из Узбекистана будут бороться за медали Игр стран СНГ, сообщает ассоциация самбо.На татами выйдут 7 узбекистанцев:мужчины: женщины: На вчерашних соревнованиях узбекистанцы завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Медальный зачет возглавляет Россия, за ней — Беларусь, на почетном третьем месте сборная Узбекистана.Напомним, II Игры стран СНГ проходят в Беларуси с 4 по 14 августа по 20 видам спорта. В них принимают участие более 2 тысяч спортсменов из 20 стран.
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узбекистан беларусь самбо самбисты медали ii игры стран снг беларусь кабул ахмедов улугбек рахмонов ихтиёр эшмуродов фарогат нурмаматова мухлиса кадирбергенова мадинабону салохиддинова чаросхан озодова
Самбисты из Узбекистана поборются за победу на Играх стран СНГ — список спортсменов
11:59 13.08.2023 (обновлено: 12:02 13.08.2023)
Сегодня семь самбистов из Узбекистана поборются за медали на II Играх стран СНГ, проходящих в Беларуси.
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik.
Сегодня самбисты из Узбекистана будут бороться за медали Игр стран СНГ, сообщает ассоциация самбо
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На татами выйдут 7 узбекистанцев:
-54 кг: Фарогат Нурмаматова
-65 кг: Мухлиса Кадирбергенова
-80 кг: Мадинабону Салохиддинова
+80 кг: Чаросхан Озодова.
На вчерашних соревнованиях узбекистанцы завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.
Медальный зачет возглавляет Россия, за ней — Беларусь, на почетном третьем месте сборная Узбекистана.
Напомним, II Игры стран СНГ проходят в Беларуси с 4 по 14 августа по 20 видам спорта. В них принимают участие более 2 тысяч спортсменов из 20 стран.