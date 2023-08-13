Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230813/za-medali-na-igrax-sng-poboryutsya-sambisty-spisok-sportsmenov-37802030.html
Самбисты из Узбекистана поборются за победу на Играх стран СНГ — список спортсменов
Самбисты из Узбекистана поборются за победу на Играх стран СНГ — список спортсменов
Сегодня семь самбистов из Узбекистана поборются за медали на II Играх стран СНГ, проходящих в Беларуси
2023-08-13T11:59+0500
2023-08-13T12:02+0500
узбекистан
спорт
самбо
ii игры стран снг
игры стран снг
медали
беларусь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0d/37802191_0:0:1276:718_1920x0_80_0_0_f28f45aac758532f75fd549d16d6d160.jpg
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Сегодня самбисты из Узбекистана будут бороться за медали Игр стран СНГ, сообщает ассоциация самбо.На татами выйдут 7 узбекистанцев:мужчины: женщины: На вчерашних соревнованиях узбекистанцы завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Медальный зачет возглавляет Россия, за ней — Беларусь, на почетном третьем месте сборная Узбекистана.Напомним, II Игры стран СНГ проходят в Беларуси с 4 по 14 августа по 20 видам спорта. В них принимают участие более 2 тысяч спортсменов из 20 стран.
узбекистан
беларусь
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0d/37802191_98:0:1055:718_1920x0_80_0_0_08e0dc9eff11cca958096af244700e4e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан беларусь самбо самбисты медали ii игры стран снг беларусь кабул ахмедов улугбек рахмонов ихтиёр эшмуродов фарогат нурмаматова мухлиса кадирбергенова мадинабону салохиддинова чаросхан озодова
узбекистан беларусь самбо самбисты медали ii игры стран снг беларусь кабул ахмедов улугбек рахмонов ихтиёр эшмуродов фарогат нурмаматова мухлиса кадирбергенова мадинабону салохиддинова чаросхан озодова

Самбисты из Узбекистана поборются за победу на Играх стран СНГ — список спортсменов

11:59 13.08.2023 (обновлено: 12:02 13.08.2023)
© Ассоциация самбо УзбекистанаСамбисты из Узбекистана поборются за медали на Играх СНГ
Самбисты из Узбекистана поборются за медали на Играх СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.08.2023
© Ассоциация самбо Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
Сегодня семь самбистов из Узбекистана поборются за медали на II Играх стран СНГ, проходящих в Беларуси.
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Сегодня самбисты из Узбекистана будут бороться за медали Игр стран СНГ, сообщает ассоциация самбо.
На татами выйдут 7 узбекистанцев:
мужчины:
-64 кг: Кабул Ахмедов
-79 кг: Улугбек Рахмонов
-98 кг: Ихтиёр Эшмуродов
женщины:
-54 кг: Фарогат Нурмаматова
-65 кг: Мухлиса Кадирбергенова
-80 кг: Мадинабону Салохиддинова
+80 кг: Чаросхан Озодова.
На вчерашних соревнованиях узбекистанцы завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.
Медальный зачет возглавляет Россия, за ней — Беларусь, на почетном третьем месте сборная Узбекистана.
Напомним, II Игры стран СНГ проходят в Беларуси с 4 по 14 августа по 20 видам спорта. В них принимают участие более 2 тысяч спортсменов из 20 стран.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0