https://uz.sputniknews.ru/20230813/za-medali-na-igrax-sng-poboryutsya-sambisty-spisok-sportsmenov-37802030.html

Самбисты из Узбекистана поборются за победу на Играх стран СНГ — список спортсменов

Самбисты из Узбекистана поборются за победу на Играх стран СНГ — список спортсменов

Сегодня семь самбистов из Узбекистана поборются за медали на II Играх стран СНГ, проходящих в Беларуси

2023-08-13T11:59+0500

2023-08-13T11:59+0500

2023-08-13T12:02+0500

узбекистан

спорт

самбо

ii игры стран снг

игры стран снг

медали

беларусь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0d/37802191_0:0:1276:718_1920x0_80_0_0_f28f45aac758532f75fd549d16d6d160.jpg

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Сегодня самбисты из Узбекистана будут бороться за медали Игр стран СНГ, сообщает ассоциация самбо.На татами выйдут 7 узбекистанцев:мужчины: женщины: На вчерашних соревнованиях узбекистанцы завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Медальный зачет возглавляет Россия, за ней — Беларусь, на почетном третьем месте сборная Узбекистана.Напомним, II Игры стран СНГ проходят в Беларуси с 4 по 14 августа по 20 видам спорта. В них принимают участие более 2 тысяч спортсменов из 20 стран.

узбекистан

беларусь

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан беларусь самбо самбисты медали ii игры стран снг беларусь кабул ахмедов улугбек рахмонов ихтиёр эшмуродов фарогат нурмаматова мухлиса кадирбергенова мадинабону салохиддинова чаросхан озодова