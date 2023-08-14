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https://uz.sputniknews.ru/20230814/dollar-snova-dorojayet-kursy-valyut-uzbekistanye-15-avgusta-37839391.html
Доллар снова подорожал — курсы валют в Узбекистане с 15 августа
Доллар снова подорожал — курсы валют в Узбекистане с 15 августа
Центральный банк Узбекистана установил с 15 августа новые курсы иностранных валют по отношению к суму
2023-08-14T16:02+0500
2023-08-14T16:11+0500
узбекистан
курс валют
курс валюты
курс доллара и евро к суму в узбекистане
цб
центральный банк республики узбекистан
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ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Курс доллара составил 12 062,04 сума (+20,16), евро — 13 207,93 сумов (-11,65), рубля — 119,00 сумов (-3,37), а китайского юаня — 1 661,37 сум (-2,24), сообщает ЦБ республики.
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узбекистан цб центральный банк курс валют евро доллар сум рубль китайский юань 15 августа
узбекистан цб центральный банк курс валют евро доллар сум рубль китайский юань 15 августа

Доллар снова подорожал — курсы валют в Узбекистане с 15 августа

16:02 14.08.2023 (обновлено: 16:11 14.08.2023)
© Sputnik/Abdubakir YunusovСумовые и долларовые купюры. Иллюстративное фото
Сумовые и долларовые купюры. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.08.2023
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
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Центральный банк Узбекистана установил с 15 августа новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Курс доллара составил 12 062,04 сума (+20,16), евро — 13 207,93 сумов (-11,65), рубля — 119,00 сумов (-3,37), а китайского юаня — 1 661,37 сум (-2,24), сообщает ЦБ республики.
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