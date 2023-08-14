Доллар снова подорожал — курсы валют в Узбекистане с 15 августа
16:02 14.08.2023 (обновлено: 16:11 14.08.2023)
© Sputnik/Abdubakir YunusovСумовые и долларовые купюры. Иллюстративное фото
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
Центральный банк Узбекистана установил с 15 августа новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Курс доллара составил 12 062,04 сума (+20,16), евро — 13 207,93 сумов (-11,65), рубля — 119,00 сумов (-3,37), а китайского юаня — 1 661,37 сум (-2,24), сообщает ЦБ республики.