https://uz.sputniknews.ru/20230814/dollar-snova-dorojayet-kursy-valyut-uzbekistanye-15-avgusta-37839391.html

Доллар снова подорожал — курсы валют в Узбекистане с 15 августа

Доллар снова подорожал — курсы валют в Узбекистане с 15 августа

Центральный банк Узбекистана установил с 15 августа новые курсы иностранных валют по отношению к суму

2023-08-14T16:02+0500

2023-08-14T16:02+0500

2023-08-14T16:11+0500

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ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Курс доллара составил 12 062,04 сума (+20,16), евро — 13 207,93 сумов (-11,65), рубля — 119,00 сумов (-3,37), а китайского юаня — 1 661,37 сум (-2,24), сообщает ЦБ республики.

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