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Автобус врезался в столб в Ташкенте, пострадали четыре человека — видео
Автобус врезался в столб в Ташкенте, пострадали четыре человека — видео
ДТП случилось в Сергелийском районе столицы, среди пострадавших – двое детей, сообщили в ГУВД Ташкента.
2023-08-14T19:15+0500
2023-08-14T19:15+0500
2023-08-14T20:27+0500
узбекистан
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общество
происшествия
гибдд
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ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. В Ташкенте автобус врезался в бетонный столб. ДТП произошло в Сергелийском районе, сообщает пресс-служба Управления безопасности дорожного движения столичного ГУВД.По данным правоохранительных органов, водитель пассажирского автобуса марки Saz-LE 60 не справился с управлением и врезался в бетонный столб.В результате аварии пострадали четыре человека: сам 50-летний водитель автобуса и трое пассажиров 1983, 2012 и 2021 годов рождения. Все они госпитализированы с различными травмами.ГУВД Ташкента проводит проверку в связи со случившимся, уточнили в пресс-службе.
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узбекистан ташкент общество происшествия авария дорожно-транспортное происшествие дтп не справился с управлением четыре человека пострадавшие госпитализированы два ребенка
узбекистан ташкент общество происшествия авария дорожно-транспортное происшествие дтп не справился с управлением четыре человека пострадавшие госпитализированы два ребенка
Автобус врезался в столб в Ташкенте, пострадали четыре человека — видео
19:15 14.08.2023 (обновлено: 20:27 14.08.2023)
ДТП случилось в Сергелийском районе столицы, среди пострадавших – двое детей, сообщили в ГУВД Ташкента.
ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik.
В Ташкенте автобус врезался в бетонный столб. ДТП произошло в Сергелийском районе, сообщает
пресс-служба Управления безопасности дорожного движения столичного ГУВД.
По данным правоохранительных органов, водитель пассажирского автобуса марки Saz-LE 60 не справился с управлением и врезался в бетонный столб.
В результате аварии пострадали четыре человека: сам 50-летний водитель автобуса и трое пассажиров 1983, 2012 и 2021 годов рождения. Все они госпитализированы с различными травмами.
ГУВД Ташкента проводит проверку в связи со случившимся, уточнили в пресс-службе.