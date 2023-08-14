https://uz.sputniknews.ru/20230814/dtp-avtobus-tashkent-37847869.html

Автобус врезался в столб в Ташкенте, пострадали четыре человека — видео

Автобус врезался в столб в Ташкенте, пострадали четыре человека — видео

ДТП случилось в Сергелийском районе столицы, среди пострадавших – двое детей, сообщили в ГУВД Ташкента.

2023-08-14T19:15+0500

2023-08-14T19:15+0500

2023-08-14T20:27+0500

узбекистан

ташкент

общество

происшествия

гибдд

автобус

авария

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0e/37845912_2:0:1431:804_1920x0_80_0_0_8689a268eb4ce4078899eb12b6e06ab5.jpg

ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. В Ташкенте автобус врезался в бетонный столб. ДТП произошло в Сергелийском районе, сообщает пресс-служба Управления безопасности дорожного движения столичного ГУВД.По данным правоохранительных органов, водитель пассажирского автобуса марки Saz-LE 60 не справился с управлением и врезался в бетонный столб.В результате аварии пострадали четыре человека: сам 50-летний водитель автобуса и трое пассажиров 1983, 2012 и 2021 годов рождения. Все они госпитализированы с различными травмами.ГУВД Ташкента проводит проверку в связи со случившимся, уточнили в пресс-службе.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент общество происшествия авария дорожно-транспортное происшествие дтп не справился с управлением четыре человека пострадавшие госпитализированы два ребенка