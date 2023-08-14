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https://uz.sputniknews.ru/20230814/iran-terakt-mechet-shiraz-37854635.html
Теракт в иранской мечети совершен из мести — 8 фото с место событий
Теракт в иранской мечети совершен из мести — 8 фото с место событий
В результате нападения на мечеть в городе Шираз погиб один человек и восемь получили ранения.
2023-08-14T21:07+0500
2023-08-14T21:07+0500
в мире
фото
иран
теракт
мечеть
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ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. Террорист движения "Исламское государство" (ИГ)*, открывший стрельбу в мечети в иранском городе Шираз, действовал из мести за членов движения, заявил губернатор провинции Мохаммад Хади Имание.Казненные совершили подобный же теракт в этой мечети в октябре прошлого года.Ранее глава управления юстиции провинции Фарс Сейед Казем Мусави сообщил, что подозреваемый в нападении на иранскую мечеть Шах-Черах в городе Шираз оказался гражданином Таджикистана. Также Мусави заявил об обнаружении убежища террористов. СМИ Ирана писали о задержании силами правопорядка 10 подозреваемых по делу о террористическом акте в мечети.В воскресенье иранские СМИ сообщали, что на мечеть Шах-Черах совершили нападение два террориста, в результате один человек погиб, еще восемь получили ранения. По сообщению агентства Fars, ответственность за теракт взяла на себя запрещенная террористическая группировка "Исламское государство".Согласно агентству Tasnim, один из нападавших был застрелен силами правопорядка, второй был схвачен спустя два часа после произошедшего. Его фото распространено в социальных сетях и СМИ. По информации агентства, министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди отправил в отставку своего заместителя по политическим вопросам Мохаммада Резу Голямрезу сразу после начала расследования по делу о теракте в мечети.Это уже второй теракт в иранской мечети Шах-Черах. Предыдущий был совершен в конце октября 2022 года: тогда пятеро неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея. Один из террористов был пойман в ночь теракта. Позже иранские СМИ сообщали, что нападавшие не были гражданами Ирана. В результате того террористического нападения, по данным СМИ, 13 человек погибли, еще 45 получили ранения. В июле агентство Tasnim сообщило о приведении в исполнение смертного приговора двум участникам террористического акта, совершенного в октябре прошлого года в мавзолее Шах-Черах.*Запрещенная террористическая организация
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фото иран шираз теракт террористический акт стрельба террорист исламское государство иг один человек погиб восемь получили ранения госпитализированы подозреваемые задержаны члены организации
фото иран шираз теракт террористический акт стрельба террорист исламское государство иг один человек погиб восемь получили ранения госпитализированы подозреваемые задержаны члены организации

Теракт в иранской мечети совершен из мести — 8 фото с место событий

21:07 14.08.2023
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В результате нападения на мечеть в городе Шираз погиб один человек и восемь получили ранения.
ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. Террорист движения "Исламское государство" (ИГ)*, открывший стрельбу в мечети в иранском городе Шираз, действовал из мести за членов движения, заявил губернатор провинции Мохаммад Хади Имание.
Казненные совершили подобный же теракт в этой мечети в октябре прошлого года.
"Мотивом человека из ИГ была месть за казнь двух террористов, совершивших предыдущий теракт (в этой мечети - ред.), его целью был расстрел рядов людей, совершающих коллективную молитву, (однако - ред.) благодаря бдительности сотрудников безопасности он был задержан", - приводит слова губернатора агентство Fars.
Ранее глава управления юстиции провинции Фарс Сейед Казем Мусави сообщил, что подозреваемый в нападении на иранскую мечеть Шах-Черах в городе Шираз оказался гражданином Таджикистана. Также Мусави заявил об обнаружении убежища террористов. СМИ Ирана писали о задержании силами правопорядка 10 подозреваемых по делу о террористическом акте в мечети.
В воскресенье иранские СМИ сообщали, что на мечеть Шах-Черах совершили нападение два террориста, в результате один человек погиб, еще восемь получили ранения. По сообщению агентства Fars, ответственность за теракт взяла на себя запрещенная террористическая группировка "Исламское государство".
Согласно агентству Tasnim, один из нападавших был застрелен силами правопорядка, второй был схвачен спустя два часа после произошедшего. Его фото распространено в социальных сетях и СМИ. По информации агентства, министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди отправил в отставку своего заместителя по политическим вопросам Мохаммада Резу Голямрезу сразу после начала расследования по делу о теракте в мечети.
Это уже второй теракт в иранской мечети Шах-Черах. Предыдущий был совершен в конце октября 2022 года: тогда пятеро неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея. Один из террористов был пойман в ночь теракта. Позже иранские СМИ сообщали, что нападавшие не были гражданами Ирана. В результате того террористического нападения, по данным СМИ, 13 человек погибли, еще 45 получили ранения. В июле агентство Tasnim сообщило о приведении в исполнение смертного приговора двум участникам террористического акта, совершенного в октябре прошлого года в мавзолее Шах-Черах.
© AFP 2023 / ISNA/Mohammadreza Dehdari

Окровавленная одежда на месте теракта в мечети Шах-Черах в Иране.

Окровавленная одежда на месте теракта в мечети Шах-Черах в Иране. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / ISNA/Mohammadreza Dehdari

Окровавленная одежда на месте теракта в мечети Шах-Черах в Иране.

CC BY 4.0 / Amir Sadeghian / حادثه تروریستی در حرم شاهچراغ شیراز(cropped image)

Мечеть Шах-Черах в городе Ширазе, где произошел террористический акт.

Мечеть Шах-Черах в городе Ширазе, где произошел террористический акт. - Sputnik Узбекистан
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CC BY 4.0 / Amir Sadeghian / حادثه تروریستی در حرم شاهچراغ شیراز(cropped image)

Мечеть Шах-Черах в городе Ширазе, где произошел террористический акт.

© AP Photo / ISNA/Mohammadreza Dehdari

Помещение мечети Шах-Черах в Ширазе, где в результате теракта погиб один человек и по меньшей мере восемь получили ранения.

Помещение мечети Шах-Черах в Ширазе, где в результате теракта погиб один человек и по меньшей мере восемь получили ранения. - Sputnik Узбекистан
3/8
© AP Photo / ISNA/Mohammadreza Dehdari

Помещение мечети Шах-Черах в Ширазе, где в результате теракта погиб один человек и по меньшей мере восемь получили ранения.

CC BY 4.0 / Amir Sadeghian / حادثه تروریستی در حرم شاهچراغ شیراز(cropped image)

Раненных выносят из здания мечети.

Раненных выносят из здания мечети. - Sputnik Узбекистан
4/8
CC BY 4.0 / Amir Sadeghian / حادثه تروریستی در حرم شاهچراغ شیراز(cropped image)

Раненных выносят из здания мечети.

© AFP 2023 / ISNA/Mohammadreza Dehdari

Следы пуль террориста.

Следы пуль террориста. - Sputnik Узбекистан
5/8
© AFP 2023 / ISNA/Mohammadreza Dehdari

Следы пуль террориста.

© AFP 2023 / ISNA/Mohammadreza Dehdari

Представители экстренных служб выносят раненых из здания мечети Шах-Черах.

Представители экстренных служб выносят раненых из здания мечети Шах-Черах. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / ISNA/Mohammadreza Dehdari

Представители экстренных служб выносят раненых из здания мечети Шах-Черах.

CC BY 4.0 / Amir Sadeghian / حادثه تروریستی در حرم شاهچراغ شیراز(cropped image)

Власти считают, что мотивом террориста была месть за казненных членов движения.

Власти считают, что мотивом террориста была месть за казненных членов движения. - Sputnik Узбекистан
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CC BY 4.0 / Amir Sadeghian / حادثه تروریستی در حرم شاهچراغ شیراز(cropped image)

Власти считают, что мотивом террориста была месть за казненных членов движения.

© AP Photo / IRNA/Reza Ghaderi

по меньшей мере восемь человек получили ранения и один погиб в результате стрельбы в мечети Шах-Черах в иранском городе Шираз.

по меньшей мере восемь человек получили ранения и один погиб в результате стрельбы в мечети Шах-Черах в иранском городе Шираз. - Sputnik Узбекистан
8/8
© AP Photo / IRNA/Reza Ghaderi

по меньшей мере восемь человек получили ранения и один погиб в результате стрельбы в мечети Шах-Черах в иранском городе Шираз.

*Запрещенная террористическая организация
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