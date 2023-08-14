https://uz.sputniknews.ru/20230814/iran-terakt-mechet-shiraz-37854635.html

Теракт в иранской мечети совершен из мести — 8 фото с место событий

Теракт в иранской мечети совершен из мести — 8 фото с место событий

В результате нападения на мечеть в городе Шираз погиб один человек и восемь получили ранения.

2023-08-14T21:07+0500

2023-08-14T21:07+0500

2023-08-14T21:07+0500

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ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. Террорист движения "Исламское государство" (ИГ)*, открывший стрельбу в мечети в иранском городе Шираз, действовал из мести за членов движения, заявил губернатор провинции Мохаммад Хади Имание.Казненные совершили подобный же теракт в этой мечети в октябре прошлого года.Ранее глава управления юстиции провинции Фарс Сейед Казем Мусави сообщил, что подозреваемый в нападении на иранскую мечеть Шах-Черах в городе Шираз оказался гражданином Таджикистана. Также Мусави заявил об обнаружении убежища террористов. СМИ Ирана писали о задержании силами правопорядка 10 подозреваемых по делу о террористическом акте в мечети.В воскресенье иранские СМИ сообщали, что на мечеть Шах-Черах совершили нападение два террориста, в результате один человек погиб, еще восемь получили ранения. По сообщению агентства Fars, ответственность за теракт взяла на себя запрещенная террористическая группировка "Исламское государство".Согласно агентству Tasnim, один из нападавших был застрелен силами правопорядка, второй был схвачен спустя два часа после произошедшего. Его фото распространено в социальных сетях и СМИ. По информации агентства, министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди отправил в отставку своего заместителя по политическим вопросам Мохаммада Резу Голямрезу сразу после начала расследования по делу о теракте в мечети.Это уже второй теракт в иранской мечети Шах-Черах. Предыдущий был совершен в конце октября 2022 года: тогда пятеро неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея. Один из террористов был пойман в ночь теракта. Позже иранские СМИ сообщали, что нападавшие не были гражданами Ирана. В результате того террористического нападения, по данным СМИ, 13 человек погибли, еще 45 получили ранения. В июле агентство Tasnim сообщило о приведении в исполнение смертного приговора двум участникам террористического акта, совершенного в октябре прошлого года в мавзолее Шах-Черах.*Запрещенная террористическая организация

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