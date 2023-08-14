https://uz.sputniknews.ru/20230814/kurs-valyuta-kommercheskiye-banki-uzbekistan-37834036.html

Доллар снова снижается — курсы валют в коммерческих банках Узбекистана

Доллар снова снижается — курсы валют в коммерческих банках Узбекистана

В коммерческих банках Узбекистана курс покупки доллара снизился на 45-50 сумов.

2023-08-14T14:02+0500

2023-08-14T14:02+0500

2023-08-14T14:50+0500

узбекистан

валюта

курс валют

курс доллара и евро к суму в узбекистане

коммерческий банк

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ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Курс покупки доллара в некоторых коммерческих банках достиг максимального значения в 12 020 сумов по состоянию на 13.00 14 августа.Новые курсы обмена валют:Капитал Банкпокупка: доллар — 11 985 сумов, рубль — 103 сумов, евро — 12 700 сумовпродажа: доллар — 12 065 сумов, рубль — 123 сума, евро — 13 650 сумовАгро Банкпокупка: доллар — 12 020 сумов, рубль — 0, евро — 12 350 сумовпродажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 140 сумов, евро — 13 850 сумовМикрокредит Банкпокупка: доллар — 11 985 сумов, рубль — 0, евро — 12 800 сумовпродажа: доллар — 12 080 сумов, рубль — 0, евро — 13 300 сумовХалк Банкпокупка: доллар — 12 050 сумов, рубль — 0, евро — 12 000 сумовпродажа: доллар — 12 135 сумов, рубль — 0, евро — 13 500 сумовКишлок курилиш Банкпокупка: доллар — 12 000 сумов, рубль — 0, евро — 12 800продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 130 сумов, евро — 13 800Турон Банкпокупка: доллар — 11 990 сумов, рубль — 0, евро — 12 500 сумовпродажа: доллар — 12 090 сумов, рубль — 140 сумов, евро — 14 500 сумовХамкор Банкпокупка: доллар — 12 000 сумов, рубль — 0, евро — 12 600 сумовпродажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 0, евро — 13 700 сумовАсака Банкпокупка: доллар — 11 900 сумов, рубль — 0, евро — 12 450 сумовпродажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 170 сумов, евро — 13 950 сумовИпак йули Банкпокупка: доллар — 12 000 сумов, рубль — 0, евро — 13 000 сумовпродажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 0, евро — 13 700 сумовЗираат Банкпокупка: доллар — 12 020 сумов, рубль — 1 сум, евро — 12 900 сумовпродажа: доллар — 12 130 сумов, рубль — 160 сумов, евро — 13 600 сумовТраст Банкпокупка: доллар — 11 980 сумов, рубль — 50 сумов, евро — 12 500 сумовпродажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 127 сумов, евро — 13 800 сумовАлока Банкпокупка: доллар — 12 000 сумов, рубль — 0, евро — 12 800 сумовпродажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 0, евро — 13 800 сумовИпотека Банкпокупка: доллар — 11 980 сумов, рубль — 0, евро — 12 650 сумовпродажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 125, евро — 13 900 сумовКДБ Банкпокупка: доллар — 11 980 сумов, рубль — 0, евро — 12 500 сумовпродажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 0, евро — 14 000 сумовРавнак Банкпокупка: доллар — 11 990 сумов, рубль — 60 сумов, евро — 13 000 сумовпродажа: доллар — 12 050 сумов, рубль — 140 сумов, евро — 13 500 сумовДавр Банкпокупка: доллар — 12 000 сумов, рубль — 0, евро — 12 400 сумовпродажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 121 сумов, евро — 13 700 сумовInvest Finance Bankпокупка: доллар — 11 980 сумов, рубль — 70 сумов, евро — 11 000 сумовпродажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 130 сумов, евро — 14 000 сумовAsia Alliance Bankпокупка: доллар — 12 000 сумов, рубль — 70 сумов, евро — 12 510 сумовпродажа: доллар — 12 090 сумов, рубль — 140 сумов, евро — 13 500 сумовOrient Finans Bankпокупка: доллар — 11 980 сумов, рубль — 0, евро — 12 000 сумовпродажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 150 сумов, евро — 15 000 сумовПойтахт Банкпокупка: доллар — 12 000 сумов, рубль — 0, евро — 12 200 сумовпродажа: доллар — 12 080 сумов, рубль — 150 сумов, евро — 14 000 сумовТенге Банкпокупка: доллар — 12 000 сумов, рубль — 70 сумов, евро — 12 700 сумовпродажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 140 сумов, евро — 13 450 сумовАнор Банкпокупка: доллар — 12 020 сумов, рубль — 80 сумов, евро — 12 000 сумовпродажа: доллар — 12 120 сумов, рубль — 123 сумов, евро — 13 700 сумов

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