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https://uz.sputniknews.ru/20230814/kurs-valyuta-kommercheskiye-banki-uzbekistan-37834036.html
Доллар снова снижается — курсы валют в коммерческих банках Узбекистана
Доллар снова снижается — курсы валют в коммерческих банках Узбекистана
В коммерческих банках Узбекистана курс покупки доллара снизился на 45-50 сумов.
2023-08-14T14:02+0500
2023-08-14T14:50+0500
узбекистан
валюта
курс валют
курс доллара и евро к суму в узбекистане
коммерческий банк
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ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Курс покупки доллара в некоторых коммерческих банках достиг максимального значения в 12 020 сумов по состоянию на 13.00 14 августа.Новые курсы обмена валют:Капитал Банкпокупка: доллар — 11 985 сумов, рубль — 103 сумов, евро — 12 700 сумовпродажа: доллар — 12 065 сумов, рубль — 123 сума, евро — 13 650 сумовАгро Банкпокупка: доллар — 12 020 сумов, рубль — 0, евро — 12 350 сумовпродажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 140 сумов, евро — 13 850 сумовМикрокредит Банкпокупка: доллар — 11 985 сумов, рубль — 0, евро — 12 800 сумовпродажа: доллар — 12 080 сумов, рубль — 0, евро — 13 300 сумовХалк Банкпокупка: доллар — 12 050 сумов, рубль — 0, евро — 12 000 сумовпродажа: доллар — 12 135 сумов, рубль — 0, евро — 13 500 сумовКишлок курилиш Банкпокупка: доллар — 12 000 сумов, рубль — 0, евро — 12 800продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 130 сумов, евро — 13 800Турон Банкпокупка: доллар — 11 990 сумов, рубль — 0, евро — 12 500 сумовпродажа: доллар — 12 090 сумов, рубль — 140 сумов, евро — 14 500 сумовХамкор Банкпокупка: доллар — 12 000 сумов, рубль — 0, евро — 12 600 сумовпродажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 0, евро — 13 700 сумовАсака Банкпокупка: доллар — 11 900 сумов, рубль — 0, евро — 12 450 сумовпродажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 170 сумов, евро — 13 950 сумовИпак йули Банкпокупка: доллар — 12 000 сумов, рубль — 0, евро — 13 000 сумовпродажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 0, евро — 13 700 сумовЗираат Банкпокупка: доллар — 12 020 сумов, рубль — 1 сум, евро — 12 900 сумовпродажа: доллар — 12 130 сумов, рубль — 160 сумов, евро — 13 600 сумовТраст Банкпокупка: доллар — 11 980 сумов, рубль — 50 сумов, евро — 12 500 сумовпродажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 127 сумов, евро — 13 800 сумовАлока Банкпокупка: доллар — 12 000 сумов, рубль — 0, евро — 12 800 сумовпродажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 0, евро — 13 800 сумовИпотека Банкпокупка: доллар — 11 980 сумов, рубль — 0, евро — 12 650 сумовпродажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 125, евро — 13 900 сумовКДБ Банкпокупка: доллар — 11 980 сумов, рубль — 0, евро — 12 500 сумовпродажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 0, евро — 14 000 сумовРавнак Банкпокупка: доллар — 11 990 сумов, рубль — 60 сумов, евро — 13 000 сумовпродажа: доллар — 12 050 сумов, рубль — 140 сумов, евро — 13 500 сумовДавр Банкпокупка: доллар — 12 000 сумов, рубль — 0, евро — 12 400 сумовпродажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 121 сумов, евро — 13 700 сумовInvest Finance Bankпокупка: доллар — 11 980 сумов, рубль — 70 сумов, евро — 11 000 сумовпродажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 130 сумов, евро — 14 000 сумовAsia Alliance Bankпокупка: доллар — 12 000 сумов, рубль — 70 сумов, евро — 12 510 сумовпродажа: доллар — 12 090 сумов, рубль — 140 сумов, евро — 13 500 сумовOrient Finans Bankпокупка: доллар — 11 980 сумов, рубль — 0, евро — 12 000 сумовпродажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 150 сумов, евро — 15 000 сумовПойтахт Банкпокупка: доллар — 12 000 сумов, рубль — 0, евро — 12 200 сумовпродажа: доллар — 12 080 сумов, рубль — 150 сумов, евро — 14 000 сумовТенге Банкпокупка: доллар — 12 000 сумов, рубль — 70 сумов, евро — 12 700 сумовпродажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 140 сумов, евро — 13 450 сумовАнор Банкпокупка: доллар — 12 020 сумов, рубль — 80 сумов, евро — 12 000 сумовпродажа: доллар — 12 120 сумов, рубль — 123 сумов, евро — 13 700 сумов
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узбекистан коммерческие банки курсы валют доллар рубль евро капитал банк агро банк микрокредит банк халк банк кишлок курилиш банк турон банк хамкор асака ипак йули зираат траст алока ипотека кдб равнак давр invest finance asia alliance orient finans bank пойтахт тенге анор

Доллар снова снижается — курсы валют в коммерческих банках Узбекистана

14:02 14.08.2023 (обновлено: 14:50 14.08.2023)
© Sputnik/Abdubakir YunusovСумовые и долларовые купюры. Иллюстративное фото
Сумовые и долларовые купюры. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.08.2023
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
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В коммерческих банках Республики Узбекистан курс покупки доллара снизился на 45-50 сумов.
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Курс покупки доллара в некоторых коммерческих банках достиг максимального значения в 12 020 сумов по состоянию на 13.00 14 августа.
Новые курсы обмена валют:
Капитал Банк
покупка: доллар — 11 985 сумов, рубль — 103 сумов, евро — 12 700 сумов
продажа: доллар — 12 065 сумов, рубль — 123 сума, евро — 13 650 сумов
Агро Банк
покупка: доллар — 12 020 сумов, рубль — 0, евро — 12 350 сумов
продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 140 сумов, евро — 13 850 сумов
Микрокредит Банк
покупка: доллар — 11 985 сумов, рубль — 0, евро — 12 800 сумов
продажа: доллар — 12 080 сумов, рубль — 0, евро — 13 300 сумов
Халк Банк
покупка: доллар — 12 050 сумов, рубль — 0, евро — 12 000 сумов
продажа: доллар — 12 135 сумов, рубль — 0, евро — 13 500 сумов
Кишлок курилиш Банк
покупка: доллар — 12 000 сумов, рубль — 0, евро — 12 800
продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 130 сумов, евро — 13 800
Турон Банк
покупка: доллар — 11 990 сумов, рубль — 0, евро — 12 500 сумов
продажа: доллар — 12 090 сумов, рубль — 140 сумов, евро — 14 500 сумов
Хамкор Банк
покупка: доллар — 12 000 сумов, рубль — 0, евро — 12 600 сумов
продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 0, евро — 13 700 сумов
Асака Банк
покупка: доллар — 11 900 сумов, рубль — 0, евро — 12 450 сумов
продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 170 сумов, евро — 13 950 сумов
Ипак йули Банк
покупка: доллар — 12 000 сумов, рубль — 0, евро — 13 000 сумов
продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 0, евро — 13 700 сумов
Зираат Банк
покупка: доллар — 12 020 сумов, рубль — 1 сум, евро — 12 900 сумов
продажа: доллар — 12 130 сумов, рубль — 160 сумов, евро — 13 600 сумов
Траст Банк
покупка: доллар — 11 980 сумов, рубль — 50 сумов, евро — 12 500 сумов
продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 127 сумов, евро — 13 800 сумов
Алока Банк
покупка: доллар — 12 000 сумов, рубль — 0, евро — 12 800 сумов
продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 0, евро — 13 800 сумов
Ипотека Банк
покупка: доллар — 11 980 сумов, рубль — 0, евро — 12 650 сумов
продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 125, евро — 13 900 сумов
КДБ Банк
покупка: доллар — 11 980 сумов, рубль — 0, евро — 12 500 сумов
продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 0, евро — 14 000 сумов
Равнак Банк
покупка: доллар — 11 990 сумов, рубль — 60 сумов, евро — 13 000 сумов
продажа: доллар — 12 050 сумов, рубль — 140 сумов, евро — 13 500 сумов
Давр Банк
покупка: доллар — 12 000 сумов, рубль — 0, евро — 12 400 сумов
продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 121 сумов, евро — 13 700 сумов
Invest Finance Bank
покупка: доллар — 11 980 сумов, рубль — 70 сумов, евро — 11 000 сумов
продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 130 сумов, евро — 14 000 сумов
Asia Alliance Bank
покупка: доллар — 12 000 сумов, рубль — 70 сумов, евро — 12 510 сумов
продажа: доллар — 12 090 сумов, рубль — 140 сумов, евро — 13 500 сумов
Orient Finans Bank
покупка: доллар — 11 980 сумов, рубль — 0, евро — 12 000 сумов
продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 150 сумов, евро — 15 000 сумов
Пойтахт Банк
покупка: доллар — 12 000 сумов, рубль — 0, евро — 12 200 сумов
продажа: доллар — 12 080 сумов, рубль — 150 сумов, евро — 14 000 сумов
Тенге Банк
покупка: доллар — 12 000 сумов, рубль — 70 сумов, евро — 12 700 сумов
продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 140 сумов, евро — 13 450 сумов
Анор Банк
покупка: доллар — 12 020 сумов, рубль — 80 сумов, евро — 12 000 сумов
продажа: доллар — 12 120 сумов, рубль — 123 сумов, евро — 13 700 сумов
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