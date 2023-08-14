Доллар снова снижается — курсы валют в коммерческих банках Узбекистана
14:02 14.08.2023 (обновлено: 14:50 14.08.2023)
© Sputnik/Abdubakir YunusovСумовые и долларовые купюры. Иллюстративное фото
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
В коммерческих банках Республики Узбекистан курс покупки доллара снизился на 45-50 сумов.
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Курс покупки доллара в некоторых коммерческих банках достиг максимального значения в 12 020 сумов по состоянию на 13.00 14 августа.
Новые курсы обмена валют:
Капитал Банк
покупка: доллар — 11 985 сумов, рубль — 103 сумов, евро — 12 700 сумов
продажа: доллар — 12 065 сумов, рубль — 123 сума, евро — 13 650 сумов
покупка: доллар — 11 985 сумов, рубль — 103 сумов, евро — 12 700 сумов
продажа: доллар — 12 065 сумов, рубль — 123 сума, евро — 13 650 сумов
Агро Банк
покупка: доллар — 12 020 сумов, рубль — 0, евро — 12 350 сумов
продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 140 сумов, евро — 13 850 сумов
покупка: доллар — 12 020 сумов, рубль — 0, евро — 12 350 сумов
продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 140 сумов, евро — 13 850 сумов
Микрокредит Банк
покупка: доллар — 11 985 сумов, рубль — 0, евро — 12 800 сумов
продажа: доллар — 12 080 сумов, рубль — 0, евро — 13 300 сумов
покупка: доллар — 11 985 сумов, рубль — 0, евро — 12 800 сумов
продажа: доллар — 12 080 сумов, рубль — 0, евро — 13 300 сумов
Халк Банк
покупка: доллар — 12 050 сумов, рубль — 0, евро — 12 000 сумов
продажа: доллар — 12 135 сумов, рубль — 0, евро — 13 500 сумов
покупка: доллар — 12 050 сумов, рубль — 0, евро — 12 000 сумов
продажа: доллар — 12 135 сумов, рубль — 0, евро — 13 500 сумов
Кишлок курилиш Банк
покупка: доллар — 12 000 сумов, рубль — 0, евро — 12 800
продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 130 сумов, евро — 13 800
покупка: доллар — 12 000 сумов, рубль — 0, евро — 12 800
продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 130 сумов, евро — 13 800
Турон Банк
покупка: доллар — 11 990 сумов, рубль — 0, евро — 12 500 сумов
продажа: доллар — 12 090 сумов, рубль — 140 сумов, евро — 14 500 сумов
покупка: доллар — 11 990 сумов, рубль — 0, евро — 12 500 сумов
продажа: доллар — 12 090 сумов, рубль — 140 сумов, евро — 14 500 сумов
Хамкор Банк
покупка: доллар — 12 000 сумов, рубль — 0, евро — 12 600 сумов
продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 0, евро — 13 700 сумов
покупка: доллар — 12 000 сумов, рубль — 0, евро — 12 600 сумов
продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 0, евро — 13 700 сумов
Асака Банк
покупка: доллар — 11 900 сумов, рубль — 0, евро — 12 450 сумов
продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 170 сумов, евро — 13 950 сумов
покупка: доллар — 11 900 сумов, рубль — 0, евро — 12 450 сумов
продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 170 сумов, евро — 13 950 сумов
Ипак йули Банк
покупка: доллар — 12 000 сумов, рубль — 0, евро — 13 000 сумов
продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 0, евро — 13 700 сумов
покупка: доллар — 12 000 сумов, рубль — 0, евро — 13 000 сумов
продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 0, евро — 13 700 сумов
Зираат Банк
покупка: доллар — 12 020 сумов, рубль — 1 сум, евро — 12 900 сумов
продажа: доллар — 12 130 сумов, рубль — 160 сумов, евро — 13 600 сумов
покупка: доллар — 12 020 сумов, рубль — 1 сум, евро — 12 900 сумов
продажа: доллар — 12 130 сумов, рубль — 160 сумов, евро — 13 600 сумов
Траст Банк
покупка: доллар — 11 980 сумов, рубль — 50 сумов, евро — 12 500 сумов
продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 127 сумов, евро — 13 800 сумов
покупка: доллар — 11 980 сумов, рубль — 50 сумов, евро — 12 500 сумов
продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 127 сумов, евро — 13 800 сумов
Алока Банк
покупка: доллар — 12 000 сумов, рубль — 0, евро — 12 800 сумов
продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 0, евро — 13 800 сумов
покупка: доллар — 12 000 сумов, рубль — 0, евро — 12 800 сумов
продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 0, евро — 13 800 сумов
Ипотека Банк
покупка: доллар — 11 980 сумов, рубль — 0, евро — 12 650 сумов
продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 125, евро — 13 900 сумов
покупка: доллар — 11 980 сумов, рубль — 0, евро — 12 650 сумов
продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 125, евро — 13 900 сумов
КДБ Банк
покупка: доллар — 11 980 сумов, рубль — 0, евро — 12 500 сумов
продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 0, евро — 14 000 сумов
покупка: доллар — 11 980 сумов, рубль — 0, евро — 12 500 сумов
продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 0, евро — 14 000 сумов
Равнак Банк
покупка: доллар — 11 990 сумов, рубль — 60 сумов, евро — 13 000 сумов
продажа: доллар — 12 050 сумов, рубль — 140 сумов, евро — 13 500 сумов
покупка: доллар — 11 990 сумов, рубль — 60 сумов, евро — 13 000 сумов
продажа: доллар — 12 050 сумов, рубль — 140 сумов, евро — 13 500 сумов
Давр Банк
покупка: доллар — 12 000 сумов, рубль — 0, евро — 12 400 сумов
продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 121 сумов, евро — 13 700 сумов
покупка: доллар — 12 000 сумов, рубль — 0, евро — 12 400 сумов
продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 121 сумов, евро — 13 700 сумов
Invest Finance Bank
покупка: доллар — 11 980 сумов, рубль — 70 сумов, евро — 11 000 сумов
продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 130 сумов, евро — 14 000 сумов
покупка: доллар — 11 980 сумов, рубль — 70 сумов, евро — 11 000 сумов
продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 130 сумов, евро — 14 000 сумов
Asia Alliance Bank
покупка: доллар — 12 000 сумов, рубль — 70 сумов, евро — 12 510 сумов
продажа: доллар — 12 090 сумов, рубль — 140 сумов, евро — 13 500 сумов
покупка: доллар — 12 000 сумов, рубль — 70 сумов, евро — 12 510 сумов
продажа: доллар — 12 090 сумов, рубль — 140 сумов, евро — 13 500 сумов
Orient Finans Bank
покупка: доллар — 11 980 сумов, рубль — 0, евро — 12 000 сумов
продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 150 сумов, евро — 15 000 сумов
покупка: доллар — 11 980 сумов, рубль — 0, евро — 12 000 сумов
продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 150 сумов, евро — 15 000 сумов
Пойтахт Банк
покупка: доллар — 12 000 сумов, рубль — 0, евро — 12 200 сумов
продажа: доллар — 12 080 сумов, рубль — 150 сумов, евро — 14 000 сумов
покупка: доллар — 12 000 сумов, рубль — 0, евро — 12 200 сумов
продажа: доллар — 12 080 сумов, рубль — 150 сумов, евро — 14 000 сумов
Тенге Банк
покупка: доллар — 12 000 сумов, рубль — 70 сумов, евро — 12 700 сумов
продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 140 сумов, евро — 13 450 сумов
покупка: доллар — 12 000 сумов, рубль — 70 сумов, евро — 12 700 сумов
продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 140 сумов, евро — 13 450 сумов
Анор Банк
покупка: доллар — 12 020 сумов, рубль — 80 сумов, евро — 12 000 сумов
продажа: доллар — 12 120 сумов, рубль — 123 сумов, евро — 13 700 сумов
покупка: доллар — 12 020 сумов, рубль — 80 сумов, евро — 12 000 сумов
продажа: доллар — 12 120 сумов, рубль — 123 сумов, евро — 13 700 сумов