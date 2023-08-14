https://uz.sputniknews.ru/20230814/minsk-zaversheniye-ii-igry-stran-sng-gdye-kogda-proydut-sleduyuschiye-37823094.html

В Минске завершились II Игры стран СНГ — где и когда пройдут следующие

В Минске завершились II Игры стран СНГ — где и когда пройдут следующие

Церемония закрытия II Игр стран СНГ прошла в столице Беларуси на "Минск-Арене". 14.08.2023, Sputnik Узбекистан

2023-08-14T11:06+0500

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спорт

ii игры стран снг

игры стран снг

церемония

беларусь

минск

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ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Следующие Игры пройдут в 2025 году в Азербайджане, в городе Гянджа, сообщает Sputnik Беларусь. Трибуны главной арены Беларуси заполнили многочисленные зрители. В ожидании церемонии их развлекали ведущие, а также с ними танцевали Рысики.Завершение спортивного форума стало не менее красочным и масштабным, чем его открытие.Затем участники Игр сделали круг почета: первыми вышли спортсмены, следом – волонтеры. Их, к слову, на спортивном форуме работало 1 246 человек.После флаг СНГ, который поднимали в ознаменование начала проведения Игр в Беларуси, спустили с флагштока, сообщает РИА Новости. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко передал его заместителю премьер-министра Азербайджана Шахину Мустафаеву. Также во время церемонии погас символический огонь соревнований, но, как было заявлено, от его искры в будущем разгорится огонь третьих Игр стран СНГ в Азербайджане.Со зрителями Игр также попрощался талисман соревнований Рысик, который вернулся в свой сказочный лес — в Беловежскую пущу. Напомним, Игры стран СНГ проходили с 4 августа в 10 городах Беларуси. В них приняли участие около 2,2 тыс. спортсменов из 22 стран. Соревнования проводились по 20 видам спорта, разыграли 246 комплектов наград.

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спорт, ii игры стран снг, игры стран снг, церемония, беларусь, минск