https://uz.sputniknews.ru/20230814/mirjalol-kasymov-sygrayet-protiv-legend-barselony-37842813.html
Известный футболист из Узбекистана Миржалол Касымов сыграет против легенд "Барселоны"
Известный футболист из Узбекистана Миржалол Касымов сыграет против легенд "Барселоны"
В матче примут участие бывшие игроки испанского клуба — Роналдиньо, Ривалдо, Карлес Пуйоль, Хавьер Савиола и другие
2023-08-14T16:56+0500
2023-08-14T16:56+0500
2023-08-14T17:17+0500
футбол
спорт
бишкек
равшан ирматов
барселона
миржалол касымов
центральная азия
легенда
судья
матч
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/949/42/9494240_0:0:2367:1331_1920x0_80_0_0_5f1f4f564ae4d70075bae9b3eef3e4ef.jpg
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Знаменитый футболист Узбекистана Миржалол Касымов примет участие в товарищеском матче между легендами "Барселоны" и Центральной Азии, сообщается в пресс-релизе испанского клуба. В матче примут участие бывшие игроки испанского клуба — Роналдиньо, Ривалдо, Карлес Пуйоль, Хавьер Савиола, Рональд Де Бур, Жулиано Белетти, Франческо Коку. В составе "Легенд Азии" — Хидэтоси Наката, Андрей Канчельскис, Миржалол Касымов, Мухсин Мухамадиев и другие.Главным арбитром матча станет узбекистанец Равшан Ирматов, который является одним из лучших рефери ФИФА и рекордсменом в истории чемпионатов мира по количеству проведенных матчей в качестве главного арбитра (11). Игра состоится 30 августа в Бишкеке.
бишкек
барселона
центральная азия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/949/42/9494240_226:0:1870:1233_1920x0_80_0_0_eaa13f1ebef7a97a25e656dcb9f5e295.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан бишкек футбол спорт футболист миржалол касымов легенды барселоны центральная азия испанский клуб роналдиньо ривалдо карлес пуйоль хавьер савиола рональд де бур жулиано белетти франческо коку хидэтоси наката андрей канчельскис миржалол касымов мухсин мухамадиев матч игра
узбекистан бишкек футбол спорт футболист миржалол касымов легенды барселоны центральная азия испанский клуб роналдиньо ривалдо карлес пуйоль хавьер савиола рональд де бур жулиано белетти франческо коку хидэтоси наката андрей канчельскис миржалол касымов мухсин мухамадиев матч игра
Известный футболист из Узбекистана Миржалол Касымов сыграет против легенд "Барселоны"
16:56 14.08.2023 (обновлено: 17:17 14.08.2023)
В матче примут участие бывшие игроки испанского клуба — Роналдиньо, Ривалдо, Карлес Пуйоль, Хавьер Савиола и другие.
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik.
Знаменитый футболист Узбекистана Миржалол Касымов примет участие в товарищеском матче между легендами "Барселоны" и Центральной Азии, сообщается в пресс-релизе испанского клуба
.
В матче примут участие бывшие игроки испанского клуба — Роналдиньо, Ривалдо, Карлес Пуйоль, Хавьер Савиола, Рональд Де Бур, Жулиано Белетти, Франческо Коку.
В составе "Легенд Азии" — Хидэтоси Наката, Андрей Канчельскис, Миржалол Касымов, Мухсин Мухамадиев и другие.
Главным арбитром матча станет узбекистанец Равшан Ирматов, который является одним из лучших рефери ФИФА и рекордсменом в истории чемпионатов мира по количеству проведенных матчей в качестве главного арбитра (11).
Игра состоится 30 августа в Бишкеке.