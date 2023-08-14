https://uz.sputniknews.ru/20230814/mirjalol-kasymov-sygrayet-protiv-legend-barselony-37842813.html

Известный футболист из Узбекистана Миржалол Касымов сыграет против легенд "Барселоны"

Известный футболист из Узбекистана Миржалол Касымов сыграет против легенд "Барселоны"

В матче примут участие бывшие игроки испанского клуба — Роналдиньо, Ривалдо, Карлес Пуйоль, Хавьер Савиола и другие

2023-08-14T16:56+0500

2023-08-14T16:56+0500

2023-08-14T17:17+0500

футбол

спорт

бишкек

равшан ирматов

барселона

миржалол касымов

центральная азия

легенда

судья

матч

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ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Знаменитый футболист Узбекистана Миржалол Касымов примет участие в товарищеском матче между легендами "Барселоны" и Центральной Азии, сообщается в пресс-релизе испанского клуба. В матче примут участие бывшие игроки испанского клуба — Роналдиньо, Ривалдо, Карлес Пуйоль, Хавьер Савиола, Рональд Де Бур, Жулиано Белетти, Франческо Коку. В составе "Легенд Азии" — Хидэтоси Наката, Андрей Канчельскис, Миржалол Касымов, Мухсин Мухамадиев и другие.Главным арбитром матча станет узбекистанец Равшан Ирматов, который является одним из лучших рефери ФИФА и рекордсменом в истории чемпионатов мира по количеству проведенных матчей в качестве главного арбитра (11). Игра состоится 30 августа в Бишкеке.

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барселона

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