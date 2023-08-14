https://uz.sputniknews.ru/20230814/obrushilis-balki-stroyaschegosya-mosta-aeroporta-tashkentye-kogo-nakajut-37818779.html

Обрушились балки строящегося моста у аэропорта в Ташкенте — кого накажут?

Обрушились балки строящегося моста у аэропорта в Ташкенте — кого накажут?

Инцидент произошел в субботу. Обрушение произошло по неосторожности при монтаже бетонных конструкций

2023-08-14T09:59+0500

2023-08-14T09:59+0500

2023-08-14T11:32+0500

узбекистан

аэропорт

обрушение балок

мост

путепровод

строительство

ташкент

прокуратура

уголовное дело

следствие

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ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Транспортная прокуратура Узбекистана завела уголовное дело по факту обрушения пяти балок строящегося путепровода перед международным аэропортом Ташкента, сообщает пресс-служба ведомства. В качестве подозреваемых задержаны трое должностных лиц. Напомним, в субботу в Ташкенте перед аэропортом обрушились бетонные конструкции строящегося путепровода. В соцсетях появилось видео этого момента. Как сообщают свидетели, был резкий грохот и много пыли.По данным "Узбекистон темир йуллари", балки упали при монтаже. Они столкнулись и обрушились, говорится в сообщении.В настоящее время ведется следствие. О том, как идет реконструкция этого моста мы рассказали в нашем видео. Его длина составит 650 метров, ширина — 30 метров. Здесь появится круговая развязка, которая облегчит заезды и съезды, а также исключит необходимость разворота.

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