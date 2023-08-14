https://uz.sputniknews.ru/20230814/obrushilis-balki-stroyaschegosya-mosta-aeroporta-tashkentye-kogo-nakajut-37818779.html
Обрушились балки строящегося моста у аэропорта в Ташкенте — кого накажут?
Обрушились балки строящегося моста у аэропорта в Ташкенте — кого накажут?
Инцидент произошел в субботу. Обрушение произошло по неосторожности при монтаже бетонных конструкций
2023-08-14T09:59+0500
2023-08-14T09:59+0500
2023-08-14T11:32+0500
узбекистан
аэропорт
обрушение балок
мост
путепровод
строительство
ташкент
прокуратура
уголовное дело
следствие
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ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Транспортная прокуратура Узбекистана завела уголовное дело по факту обрушения пяти балок строящегося путепровода перед международным аэропортом Ташкента, сообщает пресс-служба ведомства. В качестве подозреваемых задержаны трое должностных лиц. Напомним, в субботу в Ташкенте перед аэропортом обрушились бетонные конструкции строящегося путепровода. В соцсетях появилось видео этого момента. Как сообщают свидетели, был резкий грохот и много пыли.По данным "Узбекистон темир йуллари", балки упали при монтаже. Они столкнулись и обрушились, говорится в сообщении.В настоящее время ведется следствие. О том, как идет реконструкция этого моста мы рассказали в нашем видео. Его длина составит 650 метров, ширина — 30 метров. Здесь появится круговая развязка, которая облегчит заезды и съезды, а также исключит необходимость разворота.
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узбекистан ташкент обрушение балок строящийся мост международный аэропорт транспортная прокуратура уголовное дело должностные лица подозреваемые ущерб следствие
узбекистан ташкент обрушение балок строящийся мост международный аэропорт транспортная прокуратура уголовное дело должностные лица подозреваемые ущерб следствие
Обрушились балки строящегося моста у аэропорта в Ташкенте — кого накажут?
09:59 14.08.2023 (обновлено: 11:32 14.08.2023)
Инцидент произошел в субботу. Обрушение произошло по неосторожности при монтаже бетонных конструкций.
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik.
Транспортная прокуратура Узбекистана завела уголовное дело по факту обрушения пяти балок строящегося путепровода перед международным аэропортом Ташкента, сообщает пресс-служба ведомства
.
В качестве подозреваемых задержаны трое должностных лиц.
"Ущерб от падения пяти балок длиной 42 м каждая оценивается в 2 млрд 760 млн сумов", — говорится в сообщении.
Напомним, в субботу в Ташкенте перед аэропортом обрушились бетонные конструкции строящегося путепровода. В соцсетях появилось видео этого момента. Как сообщают свидетели, был резкий грохот и много пыли.
По данным "Узбекистон темир йуллари"
, балки упали при монтаже. Они столкнулись и обрушились, говорится в сообщении.
В настоящее время ведется следствие.
О том, как идет реконструкция этого моста мы рассказали в нашем видео
.
Его длина составит 650 метров, ширина — 30 метров. Здесь появится круговая развязка, которая облегчит заезды и съезды, а также исключит необходимость разворота.