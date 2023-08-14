https://uz.sputniknews.ru/20230814/otpechatki-paltsev-ekonomiya-vremya-vydacha-pensiya-pensionnyy-fond-37836849.html
Отпечатки пальцев позволят сэкономить время выдачи средств — Пенсионный фонд
Отпечатки пальцев позволят сэкономить время выдачи средств — Пенсионный фонд
С 1 ноября 2023 года в Узбекистане планируют начать выплачивать пенсии и пособия наличными после проверки отпечатков пальцев
2023-08-14T15:27+0500
2023-08-14T15:27+0500
2023-08-14T15:38+0500
пенсия
узбекистан
наличные
пенсионный фонд
пенсионный фонд
внебюджетный пенсионный фонд при министерстве финансов узбекистана
проект
постановление
кабмин
социальные пособия
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ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Соответствующий проект постановления Кабмина открыт для обсуждения до 22 августа. Его цель — устранение излишних бюрократических препятствий при выплате пенсий и пособий, рассказали Sputnik во внебюджетном пенсионном фонде при Министерстве экономики и финансов.Кроме того, такие изменения позволят ускорить выплаты пенсий в наличной форме. Если на сегодняшний день при выплате наличных на одного пенсионера уходит около 3-4 минут, то после внедрение этой системы время сократится до 1-2 минут.Граждане смогут получить пенсии и пособия наличными, после того, как просканируют отпечаток пальцев на специальном планшете. Устройства предоставит Агентство персонализации при Минюсте.При этом, как уточнили в фонде, изменений по выдаче пенсий и пособий в наличной форме не будет.Кроме того, как отметили в фонде, если отпечатки пальцев не совпадут с базой данных Агентства персонализации, то выплату можно будет получить как обычно, расписавшись в реестре выплат пенсий и пособий.
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узбекистан пенсии пособии пенсионный фонд выплаты отпечатки пальцев проект постановления кабмин бюрократические препятствия
узбекистан пенсии пособии пенсионный фонд выплаты отпечатки пальцев проект постановления кабмин бюрократические препятствия
Отпечатки пальцев позволят сэкономить время выдачи средств — Пенсионный фонд
15:27 14.08.2023 (обновлено: 15:38 14.08.2023)
С 1 ноября 2023 года в Узбекистане планируют начать выплачивать пенсии и пособия наличными после проверки отпечатков пальцев.
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Соответствующий проект постановления Кабмина открыт для обсуждения до 22 августа. Его цель — устранение излишних бюрократических препятствий при выплате пенсий и пособий, рассказали Sputnik во внебюджетном пенсионном фонде при Министерстве экономики и финансов.
"Цель проекта — устранение излишних бюрократических препятствий при выплате пенсий гражданам, создание дополнительных удобств для населения, обеспечение адресного и целевого расходования денежных средств мобильными кассами акционерно-коммерческого "Народного банка", — рассказали Sputnik во внебюджетном пенсионном фонде при Минэкономфине.
Кроме того, такие изменения позволят ускорить выплаты пенсий в наличной форме. Если на сегодняшний день при выплате наличных на одного пенсионера уходит около 3-4 минут, то после внедрение этой системы время сократится до 1-2 минут.
Граждане смогут получить пенсии и пособия наличными, после того, как просканируют отпечаток пальцев на специальном планшете. Устройства предоставит Агентство персонализации при Минюсте.
При этом, как уточнили в фонде, изменений по выдаче пенсий и пособий в наличной форме не будет.
"Выплата государственных пенсий, социальных пособий, компенсаций и иных выплат в наличной форме, финансируемых внебюджетным пенсионным фондом, осуществляется акционерным коммерческим "Народным банком". Обязательства по доставке пенсий и пособий в наличной форме возлагаются непосредственно на сходы граждан махаллей, в том числе и по адресу проживания граждан", — объяснили в фонде.
Кроме того, как отметили в фонде, если отпечатки пальцев не совпадут с базой данных Агентства персонализации, то выплату можно будет получить как обычно, расписавшись в реестре выплат пенсий и пособий.