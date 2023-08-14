https://uz.sputniknews.ru/20230814/otpechatki-paltsev-ekonomiya-vremya-vydacha-pensiya-pensionnyy-fond-37836849.html

Отпечатки пальцев позволят сэкономить время выдачи средств — Пенсионный фонд

Отпечатки пальцев позволят сэкономить время выдачи средств — Пенсионный фонд

С 1 ноября 2023 года в Узбекистане планируют начать выплачивать пенсии и пособия наличными после проверки отпечатков пальцев

2023-08-14T15:27+0500

2023-08-14T15:27+0500

2023-08-14T15:38+0500

пенсия

узбекистан

наличные

пенсионный фонд

пенсионный фонд

внебюджетный пенсионный фонд при министерстве финансов узбекистана

проект

постановление

кабмин

социальные пособия

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ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Соответствующий проект постановления Кабмина открыт для обсуждения до 22 августа. Его цель — устранение излишних бюрократических препятствий при выплате пенсий и пособий, рассказали Sputnik во внебюджетном пенсионном фонде при Министерстве экономики и финансов.Кроме того, такие изменения позволят ускорить выплаты пенсий в наличной форме. Если на сегодняшний день при выплате наличных на одного пенсионера уходит около 3-4 минут, то после внедрение этой системы время сократится до 1-2 минут.Граждане смогут получить пенсии и пособия наличными, после того, как просканируют отпечаток пальцев на специальном планшете. Устройства предоставит Агентство персонализации при Минюсте.При этом, как уточнили в фонде, изменений по выдаче пенсий и пособий в наличной форме не будет.Кроме того, как отметили в фонде, если отпечатки пальцев не совпадут с базой данных Агентства персонализации, то выплату можно будет получить как обычно, расписавшись в реестре выплат пенсий и пособий.

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