https://uz.sputniknews.ru/20230814/prognoz-pogoda-uzbekistan-15-avgusta-37841571.html

Без осадков — погода в Узбекистане на 15 августа

Без осадков — погода в Узбекистане на 15 августа

Синоптики рассказали, какая погода будет на территории республики завтра

2023-08-14T16:17+0500

2023-08-14T16:17+0500

2023-08-14T16:32+0500

погода

погода в узбекистане

узбекистан

прогноз

прогноз погоды

прогноз погоды по узбекистану

узгидромет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/10/25363661_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_4b9c6c39b61152456893d756da28ad02.jpg

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Во вторник в Узбекистане ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. Температура воздуха днем:

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан прогноз погоды погода 15 августа узгидромет без осадков температура день