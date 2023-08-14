Без осадков — погода в Узбекистане на 15 августа
16:17 14.08.2023 (обновлено: 16:32 14.08.2023)
Синоптики рассказали, какая погода будет на территории республики завтра.
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Во вторник в Узбекистане ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская область — 25-30 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 27-32 градуса тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 31-36 градусов тепла;
горные и предгорные районы — 17-22 градуса тепла.