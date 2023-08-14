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https://uz.sputniknews.ru/20230814/prognoz-pogoda-uzbekistan-15-avgusta-37841571.html
Без осадков — погода в Узбекистане на 15 августа
Без осадков — погода в Узбекистане на 15 августа
Синоптики рассказали, какая погода будет на территории республики завтра
2023-08-14T16:17+0500
2023-08-14T16:32+0500
погода
погода в узбекистане
узбекистан
прогноз
прогноз погоды
прогноз погоды по узбекистану
узгидромет
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ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Во вторник в Узбекистане ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. Температура воздуха днем:
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узбекистан прогноз погоды погода 15 августа узгидромет без осадков температура день
узбекистан прогноз погоды погода 15 августа узгидромет без осадков температура день

Без осадков — погода в Узбекистане на 15 августа

16:17 14.08.2023 (обновлено: 16:32 14.08.2023)
© unsplash.com/Nodir KhalilovГора Кунгурбука
Гора Кунгурбука - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.08.2023
© unsplash.com/Nodir Khalilov
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Синоптики рассказали, какая погода будет на территории республики завтра.
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Во вторник в Узбекистане ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская область — 25-30 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 27-32 градуса тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 31-36 градусов тепла;
горные и предгорные районы — 17-22 градуса тепла.
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