https://uz.sputniknews.ru/20230814/samarkand-obsujdeniye-soxraneniye-migriruyuschiye-vidy-dikiye-jivotnyye-37827540.html
В Самарканде впервые обсудят миграцию животных в мире
В Самарканде впервые обсудят миграцию животных в мире
На международной конференции впервые предоставят отчет о "Состоянии мигрирующих видов в мире"
2023-08-14T12:22+0500
2023-08-14T12:22+0500
2023-08-14T12:24+0500
узбекистан
самарканд
снежные барсы
конференция
дикие животные
животные
миграция
миграция
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ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. В Самарканде с 12 по 17 февраля 2024 года пройдет 14-е заседание Конференции Сторон Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS COP14), сообщает Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата. На международной встрече, проводимой раз в три года, обсудят вопросы сохранения и восстановления среды обитания, а также такие угрозы для видов, как чрезмерная эксплуатация, утрата и фрагментация среды обитания, загрязнение и изменение климата. Кроме того, на конференции предоставят первый в истории отчет о "Состоянии мигрирующих видов в мире" и новые глобальные руководства по световому загрязнению (засвечивание ночного неба искусственными источниками освещения, свет которых рассеивается в нижних слоях атмосферы).В преддверии заседания правительство Узбекистана и секретариат CMS утвердили официальный логотип и слоган мероприятия.Логотип представляет собой крылатого снежного барса, украшенного узором, напоминающим знаменитые лазурные изразцы (керамические плитки) памятников Центральной Азии. Снежный барс — один из ключевых видов биоразнообразия в Узбекистане, ареал которого простирается на территории 12 стран. Сегодня охранный статус этой кошки вызывает серьезную озабоченность. По данным Красного списка исчезающих видов Международного союза охраны природы, в дикой природе живут всего от 2700 до 3300 особей. Лозунг конференции — "Природа не знает границ" наряду с логотипом напоминает о том, что путешествия мигрирующих видов не ограничиваются политическими границами и что их выживание зависит от международного сотрудничества и трансграничных усилий по сохранению. CMS COP14 станет первым глобальным собранием по биоразнообразию после принятия Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы по сохранению биоразнообразия (GBF) в 2022 году.
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узбекистан самарканд заседание мигрирующие животные конференция сторон конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных cms cop14 отчет состояние мигрирующие виды в мире снежный барс логотип лозунг
узбекистан самарканд заседание мигрирующие животные конференция сторон конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных cms cop14 отчет состояние мигрирующие виды в мире снежный барс логотип лозунг
В Самарканде впервые обсудят миграцию животных в мире
12:22 14.08.2023 (обновлено: 12:24 14.08.2023)
На международной конференции впервые предоставят отчет о "Состоянии мигрирующих видов в мире".
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik.
В Самарканде с 12 по 17 февраля 2024 года пройдет 14-е заседание Конференции Сторон Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS COP14), сообщает Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата
.
На международной встрече, проводимой раз в три года, обсудят вопросы сохранения и восстановления среды обитания, а также такие угрозы для видов, как чрезмерная эксплуатация, утрата и фрагментация среды обитания, загрязнение и изменение климата.
Кроме того, на конференции предоставят первый в истории отчет о "Состоянии мигрирующих видов в мире" и новые глобальные руководства по световому загрязнению (засвечивание ночного неба искусственными источниками освещения, свет которых рассеивается в нижних слоях атмосферы).
В преддверии заседания правительство Узбекистана и секретариат CMS утвердили официальный логотип и слоган мероприятия.
Логотип представляет собой крылатого снежного барса, украшенного узором, напоминающим знаменитые лазурные изразцы (керамические плитки) памятников Центральной Азии. Снежный барс — один из ключевых видов биоразнообразия в Узбекистане, ареал которого простирается на территории 12 стран.
Сегодня охранный статус этой кошки вызывает серьезную озабоченность. По данным Красного списка исчезающих видов Международного союза охраны природы, в дикой природе живут всего от 2700 до 3300 особей.
Лозунг конференции — "Природа не знает границ" наряду с логотипом напоминает о том, что путешествия мигрирующих видов не ограничиваются политическими границами и что их выживание зависит от международного сотрудничества и трансграничных усилий по сохранению.
CMS COP14 станет первым глобальным собранием по биоразнообразию после принятия Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы по сохранению биоразнообразия (GBF) в 2022 году.