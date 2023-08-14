https://uz.sputniknews.ru/20230814/sergey-lebedev-prinyal-uchastiye-zakrytiye-igry-stran-sng-37827305.html

Сергей Лебедев принял участие в закрытии II Игр стран СНГ

Сергей Лебедев принял участие в закрытии II Игр стран СНГ

Нынешние Игры продолжили лучшие традиции первого спортивного форума, прошедшего в 2021 году в Казани, отметил генсек СНГ

2023-08-14T13:15+0500

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сергей лебедев

ii игры стран снг

игры стран снг

церемония

беларусь

спорт

александр лукашенко

азербайджан

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ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Сергей Лебедев принял участие в торжественной церемонии закрытия II Игр стран СНГ, сообщает Исполком СНГ. Генеральный секретарь СНГ поблагодарил всех, кто внес свой вклад в проведение этих состязаний на высочайшем уровне: спортсменов, тренеров, спортивных судей, волонтеров.Особую признательность Генеральный секретарь СНГ выразил президенту Беларуси Александру Лукашенко за всемерную поддержку II Игр стран СНГ. Он отметил, что нынешние Игры продолжили лучшие традиции первого спортивного форума, прошедшего в 2021 году в Казани. При этом, подчеркнул дипломат, особенностью II Игр стран СНГ стало одновременное проведение состязаний не только в столице, но и в ряде городов всех областей Беларуси.Он объявил II Игры стран СНГ закрытыми и передал эстафету проведения III Игр стран СНГ Азербайджану.

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