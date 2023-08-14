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https://uz.sputniknews.ru/20230814/sergey-lebedev-prinyal-uchastiye-zakrytiye-igry-stran-sng-37827305.html
Сергей Лебедев принял участие в закрытии II Игр стран СНГ
Сергей Лебедев принял участие в закрытии II Игр стран СНГ
Нынешние Игры продолжили лучшие традиции первого спортивного форума, прошедшего в 2021 году в Казани, отметил генсек СНГ
2023-08-14T13:15+0500
2023-08-14T13:21+0500
сергей лебедев
ii игры стран снг
игры стран снг
церемония
беларусь
спорт
александр лукашенко
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ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Сергей Лебедев принял участие в торжественной церемонии закрытия II Игр стран СНГ, сообщает Исполком СНГ. Генеральный секретарь СНГ поблагодарил всех, кто внес свой вклад в проведение этих состязаний на высочайшем уровне: спортсменов, тренеров, спортивных судей, волонтеров.Особую признательность Генеральный секретарь СНГ выразил президенту Беларуси Александру Лукашенко за всемерную поддержку II Игр стран СНГ. Он отметил, что нынешние Игры продолжили лучшие традиции первого спортивного форума, прошедшего в 2021 году в Казани. При этом, подчеркнул дипломат, особенностью II Игр стран СНГ стало одновременное проведение состязаний не только в столице, но и в ряде городов всех областей Беларуси.Он объявил II Игры стран СНГ закрытыми и передал эстафету проведения III Игр стран СНГ Азербайджану.
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ii игр стран снг спорт
ii игр стран снг спорт

Сергей Лебедев принял участие в закрытии II Игр стран СНГ

13:15 14.08.2023 (обновлено: 13:21 14.08.2023)
© Foto : Исполком СНГСергей Лебедев принял участие в закрытии II Игр стран СНГ
Сергей Лебедев принял участие в закрытии II Игр стран СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.08.2023
© Foto : Исполком СНГ
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Нынешние Игры продолжили лучшие традиции первого спортивного форума, прошедшего в 2021 году в Казани, отметил генсек СНГ.
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Сергей Лебедев принял участие в торжественной церемонии закрытия II Игр стран СНГ, сообщает Исполком СНГ.
Генеральный секретарь СНГ поблагодарил всех, кто внес свой вклад в проведение этих состязаний на высочайшем уровне: спортсменов, тренеров, спортивных судей, волонтеров.

"Слова благодарности руководителям всех государств, направивших в Беларусь свои спортивные делегации. Ваша добрая воля и независимая политика явились залогом и гарантией успешного проведения столь масштабного спортивного форума", – подчеркнул Сергей Лебедев.

Особую признательность Генеральный секретарь СНГ выразил президенту Беларуси Александру Лукашенко за всемерную поддержку II Игр стран СНГ.

"Именно благодаря активному участию Александра Григорьевича Лукашенко еще на стадии принятия решения о месте их проведения, Беларусь получила это право. А его участие в церемонии торжественного открытия Игр и обращение к участникам, зрителям, гостям и миллионам зрителей во многих странах придало нашему спортивному празднику особые статус и значимость", — заявил Сергей Лебедев.

Он отметил, что нынешние Игры продолжили лучшие традиции первого спортивного форума, прошедшего в 2021 году в Казани. При этом, подчеркнул дипломат, особенностью II Игр стран СНГ стало одновременное проведение состязаний не только в столице, но и в ряде городов всех областей Беларуси.

"Организаторы сделали все для того, чтобы провести соревнования на высоком уровне, всемерно раскрыть сердечность, радушие и гостеприимство белорусского народа. Гости смогли ознакомиться с достопримечательностями этой красивой страны, ее неповторимым национальным колоритом. В памяти гостей останутся атмосфера дружбы, необыкновенного спортивного торжества и душевности человеческого общения", — отметил Сергей Лебедев.

Он объявил II Игры стран СНГ закрытыми и передал эстафету проведения III Игр стран СНГ Азербайджану.
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