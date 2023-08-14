https://uz.sputniknews.ru/20230814/sistema-luna-25-budet-peredavat-dannye-onlayn-do-kontsa-missii--roskosmos-37837635.html

Система "Луна-25" будет передавать данные онлайн до конца миссии — Роскосмос

Система "Луна-25" будет передавать данные онлайн до конца миссии — Роскосмос

Научные приборы станции включились в воскресенье и провели первые измерения, сообщили в корпорации.

2023-08-14T15:24+0500

2023-08-14T15:24+0500

2023-08-14T15:24+0500

россия

космос

роскосмос

"луна-25"

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0b/37761830_0:0:3283:1847_1920x0_80_0_0_c4681661145456f87dd5e2dec7069394.jpg

ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Аппаратура системы "Луна-25" будет передавать данные на землю в режиме реального времени на протяжении всей миссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Российских космических систем".Научная аппаратура станции включилась накануне, в воскресенье, и провела первые измерения, сообщили в "Роскосмосе".Как сообщили в корпорации "Роскосмос", станция оснащена бортовой аппаратурой командно-измерительной системы, ее надежная работа требуется для посадки станции в районе Южного полюса Луны и проведения годовой научной программы.Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 11 августа. Автоматическая станция провела две корректировки траектории полета - 12 и 14 августа. Все системы работают штатно, связь со станцией устойчивая, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса"."Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. По рассчетам специалистов, посадка произойдет 21 августа. Главная цель – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия луна космическая программа лунная станция "луна-25" роскосмос российские космические системы новости космоса технологий