https://uz.sputniknews.ru/20230814/sudyi-naznacheniye-uzbekistan-37844766.html

В Узбекистане назначен глава Военного суда

В Узбекистане назначен глава Военного суда

Президент также назначил новых председателей административных судей трех регионов.

2023-08-14T17:55+0500

2023-08-14T17:55+0500

2023-08-14T18:21+0500

узбекистан

общество

назначения

судья

бухарская область

кашкадарьинская область

сырдарьинская область

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ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев своим распоряжением назначил нового главу Военного суда республики. Им стал Сариддин Бавабекович Эшанкулов, сообщает пресс-служба Высшего судейского совета Узбекистана.Кроме того, сменились главы административных судов трех регионов республики: в Бухарской области на эту должность назначен Абдухалим Ахмедов, в Сырдарьинской — Турабек Кадиркулов, в Кашкадарьинской — Голибжон Давлатов.Алишер Абдурашидович Абдурахманов назначен заместителем председателя Ферганского областного суда — председателем судебной коллегии по хозяйственным делам, сообщили в пресс-службе.

узбекистан

бухарская область

кашкадарьинская область

сырдарьинская область

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узбекистан общество судьи назначение военный суд административный суд бухарская сырдарьинская кашкадарьинская область абдухалим ахмедов турабек кадиркулов голибжон давлатов сариддин эшанкулов