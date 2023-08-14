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https://uz.sputniknews.ru/20230814/sudyi-naznacheniye-uzbekistan-37844766.html
В Узбекистане назначен глава Военного суда
В Узбекистане назначен глава Военного суда
Президент также назначил новых председателей административных судей трех регионов.
2023-08-14T17:55+0500
2023-08-14T18:21+0500
узбекистан
общество
назначения
судья
бухарская область
кашкадарьинская область
сырдарьинская область
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ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев своим распоряжением назначил нового главу Военного суда республики. Им стал Сариддин Бавабекович Эшанкулов, сообщает пресс-служба Высшего судейского совета Узбекистана.Кроме того, сменились главы административных судов трех регионов республики: в Бухарской области на эту должность назначен Абдухалим Ахмедов, в Сырдарьинской — Турабек Кадиркулов, в Кашкадарьинской — Голибжон Давлатов.Алишер Абдурашидович Абдурахманов назначен заместителем председателя Ферганского областного суда — председателем судебной коллегии по хозяйственным делам, сообщили в пресс-службе.
узбекистан
бухарская область
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узбекистан общество судьи назначение военный суд административный суд бухарская сырдарьинская кашкадарьинская область абдухалим ахмедов турабек кадиркулов голибжон давлатов сариддин эшанкулов
узбекистан общество судьи назначение военный суд административный суд бухарская сырдарьинская кашкадарьинская область абдухалим ахмедов турабек кадиркулов голибжон давлатов сариддин эшанкулов

В Узбекистане назначен глава Военного суда

17:55 14.08.2023 (обновлено: 18:21 14.08.2023)
© Sputnik / Руслан КривобокМолоток судьи, архивное фото
Молоток судьи, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.08.2023
© Sputnik / Руслан Кривобок
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Президент также назначил новых председателей административных судей трех регионов.
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев своим распоряжением назначил нового главу Военного суда республики. Им стал Сариддин Бавабекович Эшанкулов, сообщает пресс-служба Высшего судейского совета Узбекистана.
Кроме того, сменились главы административных судов трех регионов республики: в Бухарской области на эту должность назначен Абдухалим Ахмедов, в Сырдарьинской — Турабек Кадиркулов, в Кашкадарьинской — Голибжон Давлатов.
Алишер Абдурашидович Абдурахманов назначен заместителем председателя Ферганского областного суда — председателем судебной коллегии по хозяйственным делам, сообщили в пресс-службе.
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