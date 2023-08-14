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Температура ниже нормы: какой будет погода в Узбекистане на этой неделе
Температура ниже нормы: какой будет погода в Узбекистане на этой неделе
Воздушный фронт с Урала принес в республику прохладу, сообщает Узгидромет.
2023-08-14T18:30+0500
2023-08-14T18:30+0500
2023-08-14T18:47+0500
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. В ближайшую неделю в Узбекистане будет прохладнее, чем обычно. Причиной тому – воздушные массы, пришедшие с Урала, сообщает Узгидромет.В начале недели температура воздуха по республике ночью будет держаться в диапазоне 13-16 градусов тепла, днем – 27-32, по югу страны до 35 градусов тепла. Это на 2-4 градуса ниже значений, нормальных для августа.Однако, с середины недели прохладный воздушный фронт двинется дальше и температура воздуха подрастет. К концу недели ночью будет около 17-20, днем 34-37 градусов тепла.Тем не менее, осадков в республике не ожидается, погода будет сухая и малооблачная, лишь в горных районах Ферганской области к вечеру понедельника может пройти кратковременный дождь.Во вторник сохранится ветреная погода, ветер может усилиться до 15-20 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком. В столице на этой неделе также малооблачно. Температура воздуха постепенно повысится днем до 34-37 градусов тепла.
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узбекистан погода прогноз погоды на неделю 14-18 августа прохладные воздушные массы прохладнее нормы температура воздуха осадки узгидромет
узбекистан погода прогноз погоды на неделю 14-18 августа прохладные воздушные массы прохладнее нормы температура воздуха осадки узгидромет
Температура ниже нормы: какой будет погода в Узбекистане на этой неделе
18:30 14.08.2023 (обновлено: 18:47 14.08.2023)
Воздушный фронт с Урала принес в республику прохладу, сообщает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik.
В ближайшую неделю в Узбекистане будет прохладнее, чем обычно. Причиной тому – воздушные массы, пришедшие с Урала, сообщает
Узгидромет.
В начале недели температура воздуха по республике ночью будет держаться в диапазоне 13-16 градусов тепла, днем – 27-32, по югу страны до 35 градусов тепла. Это на 2-4 градуса ниже значений, нормальных для августа.
Однако, с середины недели прохладный воздушный фронт двинется дальше и температура воздуха подрастет. К концу недели ночью будет около 17-20, днем 34-37 градусов тепла.
Тем не менее, осадков в республике не ожидается, погода будет сухая и малооблачная, лишь в горных районах Ферганской области к вечеру понедельника может пройти кратковременный дождь.
Во вторник сохранится ветреная погода, ветер может усилиться до 15-20 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.
В столице на этой неделе также малооблачно. Температура воздуха постепенно повысится днем до 34-37 градусов тепла.