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В Узбекистане увеличиваются продажи недвижимости — где жилье покупают больше

В Узбекистане увеличиваются продажи недвижимости — где жилье покупают больше

В Центре экономических исследований и реформ рассказали об изменениях, которые произошли на рынке недвижимости в июле

2023-08-14T14:22+0500

2023-08-14T14:22+0500

2023-08-14T15:01+0500

узбекистан

цены

жилье

недвижимость

рынок

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продажа

андижанская область

сырдарьинская область

джизакская область

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ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. В июле рынок недвижимости Узбекистана вырос на 5,5 %, сообщает Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР). Так, количество сделок купли-продажи недвижимости составило почти 25 тыс., что на 5,5 % больше, чем в июне. Наибольший рост отмечен в Андижанской — на 19,5 %, Сырдарьинской — 16,8 % и Джизакской областях — 16,5 %. По сравнению с июлем прошлого года продажи жилья выросли на 22,7 %. Кроме того, наиболее высокие темпы роста отмечены в Каракалпакстане – на 96 %, Бухарской – 48 % и Сырдарьинской областях – 35 %. Эксперты ЦЭИР предполагают, что в августе-сентябре спрос на аренду жилья увеличится за счет студентов.Аренда жилья Эксперты также отмечают стабилизацию в июле рынка аренды. Заметно замедлилось снижение стоимости аренды квартир в Ташкенте. Между тем наиболее высокие цены за аренду за 1 кв.м сохраняются в Мирабадском ($11,7), Яккасарайском ($10,7) и Шайхантахурском ($10,5) районах. Наиболее доступными локациями для съема жилья в столице остаются Учтепинский ($7,1), Сергелийский ($6,4) и Бектемирский ($5,6) районы. При этом, по сравнению с прошлым годом, средняя стоимость аренды в Ташкенте выросла на 7,7 %. С начала года средняя стоимость аренды уменьшилась почти на 15 %. Вторичный рынок недвижимости Цены на вторичном рынке недвижимости в июле продолжили расти. Так, рост средней стоимости жилья за 1 кв. м за месяц составил 1,8 % против 0,8 % в июне. С июля 2022 года значительный рост стоимости жилья отметили в Наманганской — 35,3 %, Ташкентской — 32,3 % областях и городе Ташкенте — 30,9 %. На вторичном рынке столицы за год цены выросли на 15,6 %. За месяц средние цены на вторичное жилье в Ташкенте выросли на 1,8 %. Наиболее высокий рост цен отмечен в Шайхантахурском (3,3 %), Яккасарайском (2,9 %) и Бектемирском (2,6 %) районах. По сравнению с июлем прошлого года средние цены на вторичное жилье в Ташкенте выросли на 30,9 %.

узбекистан

андижанская область

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джизакская область

каракалпакстан

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