https://uz.sputniknews.ru/20230814/uzbekistan-zoopark-leto-jara-tashkent-37857280.html

Спастись от жары – как чувствуют себя летом обитатели ташкентского зоопарка

Спастись от жары – как чувствуют себя летом обитатели ташкентского зоопарка

Фруктовое мороженное, арбузы и водные процедуры - что только ни придумывают сотрудники зоопарка, чтобы помочь своим подопечным пережить чиллю в столице.

2023-08-14T22:55+0500

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Для многих обитателей Ташкентского зоопарка лето – любимая пора. Животные проводят время в открытых вольерах и наслаждаются солнцем. Однако узбекистанская жара приходится по душе не всем пушистым и пернатым жителям зоопарка.Для тех, кто не любит высоких температур, сотрудники зоопарка стараются создать комфортные условия и балуют их любимыми лакомствами.Как переживают жару медведи, крокодил, игуана и любимец посетителей - бегемот по кличке Аврал, рассказали киперы Ташкентского зоопарка.

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