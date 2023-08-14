https://uz.sputniknews.ru/20230814/uzbekistan-zoopark-leto-jara-tashkent-37857280.html
Спастись от жары – как чувствуют себя летом обитатели ташкентского зоопарка
Спастись от жары – как чувствуют себя летом обитатели ташкентского зоопарка
Фруктовое мороженное, арбузы и водные процедуры - что только ни придумывают сотрудники зоопарка, чтобы помочь своим подопечным пережить чиллю в столице.
2023-08-14T22:55+0500
2023-08-14T22:55+0500
2023-08-14T22:35+0500
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Для многих обитателей Ташкентского зоопарка лето – любимая пора. Животные проводят время в открытых вольерах и наслаждаются солнцем. Однако узбекистанская жара приходится по душе не всем пушистым и пернатым жителям зоопарка.Для тех, кто не любит высоких температур, сотрудники зоопарка стараются создать комфортные условия и балуют их любимыми лакомствами.Как переживают жару медведи, крокодил, игуана и любимец посетителей - бегемот по кличке Аврал, рассказали киперы Ташкентского зоопарка.
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видео узбекистан ташкент ташкентский зоопарк животные жара высокая температура мороженое водные процедуры арбузы дыни как помогают пережить жару спасают животных от жары что делают в зоопарке чтобы помочь животным чилля
видео узбекистан ташкент ташкентский зоопарк животные жара высокая температура мороженое водные процедуры арбузы дыни как помогают пережить жару спасают животных от жары что делают в зоопарке чтобы помочь животным чилля
Спастись от жары – как чувствуют себя летом обитатели ташкентского зоопарка
Фруктовое мороженное, арбузы и водные процедуры - что только ни придумывают сотрудники зоопарка, чтобы помочь своим подопечным пережить чиллю в столице.
Для многих обитателей Ташкентского зоопарка лето – любимая пора. Животные проводят время в открытых вольерах и наслаждаются солнцем. Однако узбекистанская жара приходится по душе не всем пушистым и пернатым жителям зоопарка.
Для тех, кто не любит высоких температур, сотрудники зоопарка стараются создать комфортные условия и балуют их любимыми лакомствами.
Как переживают жару медведи, крокодил, игуана и любимец посетителей - бегемот по кличке Аврал, рассказали киперы Ташкентского зоопарка.