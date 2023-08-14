https://uz.sputniknews.ru/20230814/vremya-ojidaniya-mashin-sokratyat-uzauto-motors-37842309.html
Время ожидания машин сократят — UzAuto Motors
Время ожидания машин сократят — UzAuto Motors
Все автомобили по заключенным договорам будут выданы владельцам в этом году
2023-08-14T17:47+0500
2023-08-14T17:47+0500
2023-08-14T18:01+0500
узбекистан
автомобили
контракт
договор
завод
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ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Срок ожидания машин не будет превышать 3 месяцев, сообщает UzAuto Motors. С 4 августа 2023 года оплатили около 51 тысячи контрактов на автомобили Chevrolet Lacetti, Cobalt, Damas и Labo, что соответствует планам производства заводов UzAuto Motors до конца 2023 года.В целях недопущения длительных сроков ожидания, контрактация автомобилей производства 2024 года будет объявлена позже на официальных каналах компании, уточнили в UzAuto Motors.
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узбекистан автомобиль машина контракт время ожидание сокращение uzauto motors компания продажа
узбекистан автомобиль машина контракт время ожидание сокращение uzauto motors компания продажа
Время ожидания машин сократят — UzAuto Motors
17:47 14.08.2023 (обновлено: 18:01 14.08.2023)
Все автомобили по заключенным договорам будут выданы владельцам в этом году.
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik.
Срок ожидания машин не будет превышать 3 месяцев, сообщает UzAuto Motors
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"В связи с переходом компании на продажу автомобилей в соответствии с графиком производства, все автомобили по заключенным договорам будут выданы владельцам в 2023 году. В дальнейшем данный срок не будет превышать 3 месяцев", — говорится в сообщении.
С 4 августа 2023 года оплатили около 51 тысячи контрактов на автомобили Chevrolet Lacetti, Cobalt, Damas и Labo, что соответствует планам производства заводов UzAuto Motors до конца 2023 года.
В целях недопущения длительных сроков ожидания, контрактация автомобилей производства 2024 года будет объявлена позже на официальных каналах компании, уточнили в UzAuto Motors.