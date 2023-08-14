https://uz.sputniknews.ru/20230814/vremya-ojidaniya-mashin-sokratyat-uzauto-motors-37842309.html

Время ожидания машин сократят — UzAuto Motors

Время ожидания машин сократят — UzAuto Motors

Все автомобили по заключенным договорам будут выданы владельцам в этом году

2023-08-14T17:47+0500

2023-08-14T17:47+0500

2023-08-14T18:01+0500

узбекистан

автомобили

контракт

договор

завод

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/18/24765964_182:525:2890:2048_1920x0_80_0_0_6e25ab58c9b1a75e89e4fe64ab4c1f53.jpg

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Срок ожидания машин не будет превышать 3 месяцев, сообщает UzAuto Motors. С 4 августа 2023 года оплатили около 51 тысячи контрактов на автомобили Chevrolet Lacetti, Cobalt, Damas и Labo, что соответствует планам производства заводов UzAuto Motors до конца 2023 года.В целях недопущения длительных сроков ожидания, контрактация автомобилей производства 2024 года будет объявлена позже на официальных каналах компании, уточнили в UzAuto Motors.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан автомобиль машина контракт время ожидание сокращение uzauto motors компания продажа