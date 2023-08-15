https://uz.sputniknews.ru/20230815/buxara-vystavka-rossiya-ermitaj-37872048.html

В Бухаре пройдет первая выставка российского Эрмитажа

В Бухаре пройдет первая выставка российского Эрмитажа

Рабочая группа под руководством ректора Бухарского государственного университета приняла участие в выставке "Подарки бухарских эмиров императорам царской России"

2023-08-15T15:06+0500

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2023-08-15T15:06+0500

россия

бухара

государственный эрмитаж

выставка

санкт-петербург

михаил пиотровский

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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. В Бухаре пройдет первая выставка Государственного Эрмитажа, сообщает УзА.Такая договоренность достигнута в рамках визита рабочей группы под руководством ректора Бухарского государственного университета Обиджона Хамидова в Санкт-Петербург. Члены делегации встретились с директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским. Обсудили вопросы, касающиеся археологии, музееведения и реставрации.Кроме того, стороны рассмотрели вопросы развития совместных образовательных программ, исследований и разработок, научного сотрудничества с учеными Санкт-Петербургского государственного экономического университета.Гости из Узбекистана приняли участие в международной выставке "Подарки бухарских эмиров императорам царской России", организованной в филиале Эрмитажа в Выборге. Также состоялась встреча с руководителем филиала, организаторами международной выставки и сотрудниками музея.Члены делегации осмотрели экспонаты музея. В частности, дары, преподнесенные российскому императору из Бухарского эмирата, Хивинского и Кокандского ханств.

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