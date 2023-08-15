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В Бухаре пройдет первая выставка российского Эрмитажа
В Бухаре пройдет первая выставка российского Эрмитажа
Рабочая группа под руководством ректора Бухарского государственного университета приняла участие в выставке "Подарки бухарских эмиров императорам царской России"
2023-08-15T15:06+0500
2023-08-15T15:06+0500
2023-08-15T15:06+0500
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государственный эрмитаж
выставка
санкт-петербург
михаил пиотровский
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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. В Бухаре пройдет первая выставка Государственного Эрмитажа, сообщает УзА.Такая договоренность достигнута в рамках визита рабочей группы под руководством ректора Бухарского государственного университета Обиджона Хамидова в Санкт-Петербург. Члены делегации встретились с директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским. Обсудили вопросы, касающиеся археологии, музееведения и реставрации.Кроме того, стороны рассмотрели вопросы развития совместных образовательных программ, исследований и разработок, научного сотрудничества с учеными Санкт-Петербургского государственного экономического университета.Гости из Узбекистана приняли участие в международной выставке "Подарки бухарских эмиров императорам царской России", организованной в филиале Эрмитажа в Выборге. Также состоялась встреча с руководителем филиала, организаторами международной выставки и сотрудниками музея.Члены делегации осмотрели экспонаты музея. В частности, дары, преподнесенные российскому императору из Бухарского эмирата, Хивинского и Кокандского ханств.
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россия узбекистан бухара санкт-петербург выборг выставка подарки бухарских эмиров императорам царской россии государственный эрмитаж ректор бухарский государственный университет обиджон хамидов
россия узбекистан бухара санкт-петербург выборг выставка подарки бухарских эмиров императорам царской россии государственный эрмитаж ректор бухарский государственный университет обиджон хамидов
В Бухаре пройдет первая выставка российского Эрмитажа
Рабочая группа под руководством ректора Бухарского государственного университета приняла участие в выставке "Подарки бухарских эмиров императорам царской России" в Выборге (Ленинградкая область).
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik.
В Бухаре пройдет первая выставка Государственного Эрмитажа, сообщает УзА
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Такая договоренность достигнута в рамках визита рабочей группы под руководством ректора Бухарского государственного университета Обиджона Хамидова в Санкт-Петербург.
Члены делегации встретились с директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским. Обсудили вопросы, касающиеся археологии, музееведения и реставрации.
"В ходе визита делегации из Узбекистана в Россию достигнута договоренность об организации выставки "Дни Эрмитажа" в Бухаре, а также стажировок в известнейшем музее мира для студентов, магистров, преподавателей данного направления", — говорится в сообщении.
Кроме того, стороны рассмотрели вопросы развития совместных образовательных программ, исследований и разработок, научного сотрудничества с учеными Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
Гости из Узбекистана приняли участие в международной выставке "Подарки бухарских эмиров императорам царской России", организованной в филиале Эрмитажа в Выборге. Также состоялась встреча с руководителем филиала, организаторами международной выставки и сотрудниками музея.
Члены делегации осмотрели экспонаты музея. В частности, дары, преподнесенные российскому императору из Бухарского эмирата, Хивинского и Кокандского ханств.
"33 экспоната представили вниманию публики впервые. Руководитель рабочей группы предложил организовать эту международную выставку в ближайшее время совместно с Эрмитажем в Бухаре", — говорится в сообщении.