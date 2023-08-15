https://uz.sputniknews.ru/20230815/chem-opasna-zubnaya-pasta-malysheva-37858828.html

Чем опасна зубная паста, рассказали врачи

Чем опасна зубная паста, рассказали врачи

Два опасных вещества в составе зубной пасты могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, предупредила Елена Малышева.

2023-08-15T06:57+0500

2023-08-15T06:57+0500

2023-08-15T06:57+0500

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здоровье

зубы

елена малышева

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Обычная зубная паста может содержать вещества, опасные для здоровья. Об этом предупредили известная телеведущая и врач Елена Малышева и ее соведущий, врач-кардиолог Герман Гандельман в очередном выпуске программы "Жить здорово!" на Первом канале.Еще одним опасным веществом в составе зубной пасты является триклозан, который могут добавлять для антибактериального эффекта.Как подчеркнула Елена Малышева, пасты с триклозаном сейчас запрещены для широкой продажи, их можно купить только по назначению врача.Этим летом Елена Малышева побывала в Узбекистане и призналась в любви к республике

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