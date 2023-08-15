https://uz.sputniknews.ru/20230815/chem-opasna-zubnaya-pasta-malysheva-37858828.html
Чем опасна зубная паста, рассказали врачи
Чем опасна зубная паста, рассказали врачи
Два опасных вещества в составе зубной пасты могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, предупредила Елена Малышева.
2023-08-15T06:57+0500
2023-08-15T06:57+0500
2023-08-15T06:57+0500
это интересно
здоровье
зубы
елена малышева
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Обычная зубная паста может содержать вещества, опасные для здоровья. Об этом предупредили известная телеведущая и врач Елена Малышева и ее соведущий, врач-кардиолог Герман Гандельман в очередном выпуске программы "Жить здорово!" на Первом канале.Еще одним опасным веществом в составе зубной пасты является триклозан, который могут добавлять для антибактериального эффекта.Как подчеркнула Елена Малышева, пасты с триклозаном сейчас запрещены для широкой продажи, их можно купить только по назначению врача.Этим летом Елена Малышева побывала в Узбекистане и призналась в любви к республике
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здоровье врачи терапевт кардиолог чем опасна зубная паста вред опасные вещества в составе чего не должно быть какие вещества вредят здоровью раздражение слизистой язвы проблемы болезни щитовидная железа высокий уровень тестостерона канцероген елена малышева жить здорово герман гандельман лаурилсульфат натрия триклозан
здоровье врачи терапевт кардиолог чем опасна зубная паста вред опасные вещества в составе чего не должно быть какие вещества вредят здоровью раздражение слизистой язвы проблемы болезни щитовидная железа высокий уровень тестостерона канцероген елена малышева жить здорово герман гандельман лаурилсульфат натрия триклозан
Чем опасна зубная паста, рассказали врачи
Два опасных вещества в составе зубной пасты могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, предупредила Елена Малышева.
Обычная зубная паста может содержать вещества, опасные для здоровья. Об этом предупредили известная телеведущая и врач Елена Малышева и ее соведущий, врач-кардиолог Герман Гандельман в очередном выпуске
программы "Жить здорово!" на Первом канале.
"Проведены исследования, которые показали, что лаурилсульфат натрия опасен для мягких тканей нашего рта", — предупредила вещущая. Гандельман поддержал это мнение, уточнив, что из-за этого вещества на слизистой рта могут появиться язвы.
Еще одним опасным веществом в составе зубной пасты является триклозан, который могут добавлять для антибактериального эффекта.
"Это воздействие на функции щитовидной железы, повышение уровня тестостерона, что не всегда хорошая вещь. И даже думается, что он канцероген", — предупредил Гандельман.
Как подчеркнула Елена Малышева, пасты с триклозаном сейчас запрещены для широкой продажи, их можно купить только по назначению врача.
Этим летом Елена Малышева побывала в Узбекистане и призналась в любви к республике