https://uz.sputniknews.ru/20230815/lavrov-konferentciya-bezopasnost-37877898.html

Нужно положить конец использованию террористов в геополитике — Лавров

Нужно положить конец использованию террористов в геополитике — Лавров

Министр иностранных дел выступил на Московской конференции по международной безопасности.

2023-08-15T15:15+0500

2023-08-15T15:15+0500

2023-08-15T15:15+0500

россия

сергей лавров

мид рф

безопасность

сша

запад

киев

украина

борьба с терроризмом

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ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. Коллективный Запад накачивает Украину оружием и тем самым существенно увеличивает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав. Такое заявление сделал на Московской конференции по международной безопасности, проходящей в подмосковной Кубинке, министр иностранных дел России Сергей Лавров.Он также заявил, что западные страны взяли курс на разрушение архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и создание там военных блоков.Министр иностранных дел России подчеркнул, что действия Запада и сложившаяся геополитическая ситуация мешает решению глобальных задач безопасности, в частности, борьбе с терроризмом.Министр иностранных дел России также упомянул вопросы биологической безопасности и противодействие использованию космоса в военных целях и многие другие вопросы.

россия

киев

украина

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