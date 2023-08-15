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https://uz.sputniknews.ru/20230815/lavrov-konferentciya-bezopasnost-37877898.html
Нужно положить конец использованию террористов в геополитике — Лавров
Нужно положить конец использованию террористов в геополитике — Лавров
Министр иностранных дел выступил на Московской конференции по международной безопасности.
2023-08-15T15:15+0500
2023-08-15T15:15+0500
россия
сергей лавров
мид рф
безопасность
сша
запад
киев
украина
борьба с терроризмом
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ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. Коллективный Запад накачивает Украину оружием и тем самым существенно увеличивает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав. Такое заявление сделал на Московской конференции по международной безопасности, проходящей в подмосковной Кубинке, министр иностранных дел России Сергей Лавров.Он также заявил, что западные страны взяли курс на разрушение архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и создание там военных блоков.Министр иностранных дел России подчеркнул, что действия Запада и сложившаяся геополитическая ситуация мешает решению глобальных задач безопасности, в частности, борьбе с терроризмом.Министр иностранных дел России также упомянул вопросы биологической безопасности и противодействие использованию космоса в военных целях и многие другие вопросы.
россия
киев
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россия министр иностранных дел сергей лавров московская конференция по безопасности безопасность борьба с терроризмом украина киев оружие запад сша нато
россия министр иностранных дел сергей лавров московская конференция по безопасности безопасность борьба с терроризмом украина киев оружие запад сша нато

Нужно положить конец использованию террористов в геополитике — Лавров

15:15 15.08.2023
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкXI Московская конференция по международной безопасности
XI Московская конференция по международной безопасности - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.08.2023
© Sputnik / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел выступил на Московской конференции по международной безопасности.
ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. Коллективный Запад накачивает Украину оружием и тем самым существенно увеличивает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав.
Такое заявление сделал на Московской конференции по международной безопасности, проходящей в подмосковной Кубинке, министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Сегодня США, НАТО и Евросоюз ради спасения своего геополитического проекта о сдерживании России и раскола русского мира накачивают Украину все более современным вооружением, все больше разжигают конфликт и провоцируют при этом бесконтрольное расползание оружия по всему миру... Их авантюрные, безответственные линии существенно повышают угрозу прямого военного столкновения ядерных держав", - сказал он.
Он также заявил, что западные страны взяли курс на разрушение архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и создание там военных блоков.
"Взят курс на разрушение инклюзивной, опирающейся на консенсус, асеаноцентричной архитектуры безопасности в АТР, на создание там военных блоков, на продвижение туда натовской инфраструктуры",- отметил он. - Провозгласив неделимость безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона, члены НАТО перечеркнули все свои прежние заклинания о сугубо оборонительном характере альянса и официально продекларировали, что отныне и впредь они будут заниматься не только защитой своей территории, но и будут заниматься продвижением своего доминирования в этом регионе".
Министр иностранных дел России подчеркнул, что действия Запада и сложившаяся геополитическая ситуация мешает решению глобальных задач безопасности, в частности, борьбе с терроризмом.
"Текущая геополитическая ситуация усложняет слаженные усилия по нейтрализации угроз, общих для всего человечества, в том числе для борьбы с международным терроризмом, в особенности с активизировавшимися организациями джихадистского толка - Аль-Каида*, ИГИЛ* и связанными с ними экстремистскими группировками, которые как не надо забывать, возникли в результате военных авантюр США и их союзников за последние десятилетия. Необходимо положить конец использованию террористов в геополитических целях будь то в Афганистане, Сирии или других странах", - отметил Лавров.
Министр иностранных дел России также упомянул вопросы биологической безопасности и противодействие использованию космоса в военных целях и многие другие вопросы.
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