Нужно положить конец использованию террористов в геополитике — Лавров
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкXI Московская конференция по международной безопасности
© Sputnik / Алексей Майшев/
Министр иностранных дел выступил на Московской конференции по международной безопасности.
ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. Коллективный Запад накачивает Украину оружием и тем самым существенно увеличивает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав.
Такое заявление сделал на Московской конференции по международной безопасности, проходящей в подмосковной Кубинке, министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Сегодня США, НАТО и Евросоюз ради спасения своего геополитического проекта о сдерживании России и раскола русского мира накачивают Украину все более современным вооружением, все больше разжигают конфликт и провоцируют при этом бесконтрольное расползание оружия по всему миру... Их авантюрные, безответственные линии существенно повышают угрозу прямого военного столкновения ядерных держав", - сказал он.
Он также заявил, что западные страны взяли курс на разрушение архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и создание там военных блоков.
"Взят курс на разрушение инклюзивной, опирающейся на консенсус, асеаноцентричной архитектуры безопасности в АТР, на создание там военных блоков, на продвижение туда натовской инфраструктуры",- отметил он. - Провозгласив неделимость безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона, члены НАТО перечеркнули все свои прежние заклинания о сугубо оборонительном характере альянса и официально продекларировали, что отныне и впредь они будут заниматься не только защитой своей территории, но и будут заниматься продвижением своего доминирования в этом регионе".
Министр иностранных дел России подчеркнул, что действия Запада и сложившаяся геополитическая ситуация мешает решению глобальных задач безопасности, в частности, борьбе с терроризмом.
"Текущая геополитическая ситуация усложняет слаженные усилия по нейтрализации угроз, общих для всего человечества, в том числе для борьбы с международным терроризмом, в особенности с активизировавшимися организациями джихадистского толка - Аль-Каида*, ИГИЛ* и связанными с ними экстремистскими группировками, которые как не надо забывать, возникли в результате военных авантюр США и их союзников за последние десятилетия. Необходимо положить конец использованию террористов в геополитических целях будь то в Афганистане, Сирии или других странах", - отметил Лавров.
Министр иностранных дел России также упомянул вопросы биологической безопасности и противодействие использованию космоса в военных целях и многие другие вопросы.