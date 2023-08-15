https://uz.sputniknews.ru/20230815/na-mujchinu-izbivshego-jurnalista-v-uzbekistane-zaveli-ugolovnoe-delo-37873775.html

На мужчину, избившего журналиста, в Узбекистане завели уголовное дело

На мужчину, избившего журналиста, в Узбекистане завели уголовное дело

МВД республики возбудило уголовное дело по статье "Хулиганство", ведется расследование.

2023-08-15T13:47+0500

2023-08-15T13:47+0500

2023-08-15T14:37+0500

узбекистан

ташкент

происшествия

журналисты

нападение

мвд

уголовное дело

узбекистон темир йуллари

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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Уголовное дело возбудили против сотрудника мостостроительной компании, избившего журналиста, сообщает пресс-секретарь МВД республики.Дело возбуждено по статье 277 ч. 1 (Хулиганство) Уголовного Кодекса, правоохранительные органы проводят расследование по факту причинения телесных повреждений сотрудникам телерадиокомпании "Зор ТВ".Напомним, накануне в социальных сетях распространилось видео, где работник строительной компании матерится и нападает на журналиста и оператора телеканала Zo’rTV, снимавших репортаж об обрушении участка строящегося моста, ведущего в аэропорт Ташкента.Руководство АО "Узбекистон темир йуллари" впоследствии сообщило, что начальник 67-го мостостроительного отряда треста "Коприкхурилиш" Н. Эшниязов, напавший на журналистов, был уволен.Агентство информации и массовых коммуникаций республики осудило агрессию в адрес журналистов.Осудили нападение на журналистов и в Национальном информационном агентстве Узбекистана (УзА).Как мы сообщали ранее, в субботу произошло обрушение пяти балок строящегося моста перед Международным аэропортом Ташкента. По данным властей, причина обрушения – неосторожность при работе с бетонными конструкциями. Транспортная прокуратура Узбекистана завела уголовное дело по факту обрушения. В качестве подозреваемых задержаны трое должностных лиц.О том, как идет реконструкция этого моста мы рассказали в нашем видео.Его длина составит 650 метров, ширина — 30 метров. Здесь появится круговая развязка, которая облегчит заезды и съезды, а также исключит необходимость разворота.

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