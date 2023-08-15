https://uz.sputniknews.ru/20230815/na-mujchinu-izbivshego-jurnalista-v-uzbekistane-zaveli-ugolovnoe-delo-37873775.html
На мужчину, избившего журналиста, в Узбекистане завели уголовное дело
На мужчину, избившего журналиста, в Узбекистане завели уголовное дело
МВД республики возбудило уголовное дело по статье "Хулиганство", ведется расследование.
2023-08-15T13:47+0500
2023-08-15T13:47+0500
2023-08-15T14:37+0500
узбекистан
ташкент
происшествия
журналисты
нападение
мвд
уголовное дело
узбекистон темир йуллари
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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Уголовное дело возбудили против сотрудника мостостроительной компании, избившего журналиста, сообщает пресс-секретарь МВД республики.Дело возбуждено по статье 277 ч. 1 (Хулиганство) Уголовного Кодекса, правоохранительные органы проводят расследование по факту причинения телесных повреждений сотрудникам телерадиокомпании "Зор ТВ".Напомним, накануне в социальных сетях распространилось видео, где работник строительной компании матерится и нападает на журналиста и оператора телеканала Zo’rTV, снимавших репортаж об обрушении участка строящегося моста, ведущего в аэропорт Ташкента.Руководство АО "Узбекистон темир йуллари" впоследствии сообщило, что начальник 67-го мостостроительного отряда треста "Коприкхурилиш" Н. Эшниязов, напавший на журналистов, был уволен.Агентство информации и массовых коммуникаций республики осудило агрессию в адрес журналистов.Осудили нападение на журналистов и в Национальном информационном агентстве Узбекистана (УзА).Как мы сообщали ранее, в субботу произошло обрушение пяти балок строящегося моста перед Международным аэропортом Ташкента. По данным властей, причина обрушения – неосторожность при работе с бетонными конструкциями. Транспортная прокуратура Узбекистана завела уголовное дело по факту обрушения. В качестве подозреваемых задержаны трое должностных лиц.О том, как идет реконструкция этого моста мы рассказали в нашем видео.Его длина составит 650 метров, ширина — 30 метров. Здесь появится круговая развязка, которая облегчит заезды и съезды, а также исключит необходимость разворота.
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узбекистан общество происшествия журналисты нападение zor'tv зор тв оператор корреспондент узбекистон темир йуллари аока уза аэропорт ташкента коприкхурилиш эшниязов уволен
узбекистан общество происшествия журналисты нападение zor'tv зор тв оператор корреспондент узбекистон темир йуллари аока уза аэропорт ташкента коприкхурилиш эшниязов уволен
На мужчину, избившего журналиста, в Узбекистане завели уголовное дело
13:47 15.08.2023 (обновлено: 14:37 15.08.2023)
МВД республики возбудило уголовное дело по статье "Хулиганство", ведется расследование.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik
. Уголовное дело возбудили против сотрудника мостостроительной компании, избившего журналиста, сообщает
пресс-секретарь МВД республики.
Дело возбуждено по статье 277 ч. 1 (Хулиганство) Уголовного Кодекса, правоохранительные органы проводят расследование по факту причинения телесных повреждений сотрудникам телерадиокомпании "Зор ТВ".
"Следственные действия проводятся Управлением охраны объектов транспорта и туризма МВД", — говорится в сообщении.
Напомним, накануне в социальных сетях распространилось видео, где работник строительной компании матерится и нападает на журналиста и оператора телеканала Zo’rTV, снимавших репортаж об обрушении участка строящегося моста, ведущего в аэропорт Ташкента.
Руководство АО "Узбекистон темир йуллари" впоследствии сообщило, что начальник 67-го мостостроительного отряда треста "Коприкхурилиш" Н. Эшниязов, напавший на журналистов, был уволен.
Агентство информации и массовых коммуникаций республики осудило
агрессию в адрес журналистов.
"Агентство решительно осуждает любые притеснения работников СМИ, препятствующие журналистской деятельности. Соответственно, Агентство направило официальное обращение в МВД и Генеральную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку ситуации и принять справедливое решение, исходя из своих полномочий", — говорится в сообщении, распространенном агентством.
Осудили нападение на журналистов и в Национальном информационном агентстве Узбекистана (УзА).
"В свою очередь, Национальное информационное агентство Узбекистана – УзА решительно осуждает случаи грубого противодействия работе журналистов. Уверены, что данный вопрос будет полностью и объективно расследован правоохранительными органами и приняты правовые меры", — говорится в сообщении агентства.
Как мы сообщали ранее, в субботу произошло обрушение пяти балок строящегося моста перед Международным аэропортом Ташкента
. По данным властей, причина обрушения – неосторожность при работе с бетонными конструкциями. Транспортная прокуратура Узбекистана завела уголовное дело по факту обрушения. В качестве подозреваемых задержаны трое должностных лиц.
О том, как идет реконструкция этого моста мы рассказали в нашем видео
.
Его длина составит 650 метров, ширина — 30 метров. Здесь появится круговая развязка, которая облегчит заезды и съезды, а также исключит необходимость разворота.