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Небольшая облачность — погода в Узбекистане на 16 августа
Небольшая облачность — погода в Узбекистане на 16 августа
Синоптики рассказали, какая погода будет на территории республики завтра
2023-08-15T15:34+0500
2023-08-15T16:47+0500
узбекистан
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погода в узбекистане
узгидромет
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бухарская область
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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. В среду в Узбекистане ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Температура воздуха днем:
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бухарская область
навоийская область
самаркандская область
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узбекистан погода прогноз погоды узгидромет без осадков небольшая облачность температура днем каракалпакстан хорезмская бухарская навоийская ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская андижанская наманганская ферганская область кашкадарьинская сурхандарьинская области горные районы
узбекистан погода прогноз погоды узгидромет без осадков небольшая облачность температура днем каракалпакстан хорезмская бухарская навоийская ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская андижанская наманганская ферганская область кашкадарьинская сурхандарьинская области горные районы

Небольшая облачность — погода в Узбекистане на 16 августа

15:34 15.08.2023 (обновлено: 16:47 15.08.2023)
© unsplash/Nathan DeFiestaОблака в небе.
Облака в небе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.08.2023
© unsplash/Nathan DeFiesta
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Синоптики рассказали, какая погода будет на территории республики завтра.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. В среду в Узбекистане ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская, Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская Андижанская, Наманганская, Ферганская область — 30-35 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 32-37 градусов тепла;
предгорные и горные районы — 20-25 градуса тепла.
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