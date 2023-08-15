https://uz.sputniknews.ru/20230815/pogoda-uzbekistan-16-avgusta-37878150.html

Небольшая облачность — погода в Узбекистане на 16 августа

Небольшая облачность — погода в Узбекистане на 16 августа

Синоптики рассказали, какая погода будет на территории республики завтра

2023-08-15T15:34+0500

2023-08-15T15:34+0500

2023-08-15T16:47+0500

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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. В среду в Узбекистане ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Температура воздуха днем:

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узбекистан погода прогноз погоды узгидромет без осадков небольшая облачность температура днем каракалпакстан хорезмская бухарская навоийская ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская андижанская наманганская ферганская область кашкадарьинская сурхандарьинская области горные районы