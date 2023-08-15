Небольшая облачность — погода в Узбекистане на 16 августа
15:34 15.08.2023 (обновлено: 16:47 15.08.2023)
Синоптики рассказали, какая погода будет на территории республики завтра.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. В среду в Узбекистане ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская, Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская Андижанская, Наманганская, Ферганская область — 30-35 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 32-37 градусов тепла;
предгорные и горные районы — 20-25 градуса тепла.