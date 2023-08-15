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Президент Узбекистана отклонил закон о новых штрафах за вырубку деревьев
Президент Узбекистана отклонил закон о новых штрафах за вырубку деревьев
Закон, принятый парламентом, был отклонен. Документ предусматривал штраф за вырубку дерева до 1000 долларов
2023-08-15T11:11+0500
2023-08-15T11:11+0500
2023-08-15T11:25+0500
узбекистан
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президент узбекистана
деревья
вырубка деревьев
штраф
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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отклонил закон об ужесточении наказания за вырубку деревьев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Алишер Кадыров. Ранее мы сообщали, что в Узбекистане вводится административная ответственность за разработку проектной документации, ставшей причиной вырубки, выкорчевки, повреждения или уничтожения ценных пород деревьев и кустарников.Данная мера предусмотрена Законом "О внесении изменений и дополнения в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности", который парламентарии рассмотрели и одобрили на сороковом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса.Кроме того, согласно документу, увеличивают размеры штрафов за незаконную вырубку, выкорчевку, повреждение, уничтожение или пересадку деревьев и кустарников, других растений и саженцев.Кроме того, соответствующим указом президента в Узбекистане в несколько раз увеличивают штрафы за нарушение экологического законодательства. Цель реформы — создать современные механизмы экологического мониторинга на основе цифровых технологий, деятельности по обращению с отходами, организации зеленых зон.
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узбекистан президент закон парламент отклонить деревья вырубка деревьев вице-спикер законодательная палата олий мажлис алишер кадыров штраф ужесточение наказания
узбекистан президент закон парламент отклонить деревья вырубка деревьев вице-спикер законодательная палата олий мажлис алишер кадыров штраф ужесточение наказания
Президент Узбекистана отклонил закон о новых штрафах за вырубку деревьев
11:11 15.08.2023 (обновлено: 11:25 15.08.2023)
Закон, принятый парламентом, был отклонен. Документ предусматривал штраф за вырубку дерева до 1000 долларов.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев отклонил закон об ужесточении наказания за вырубку деревьев. Об этом в своем Telegram-канале
сообщил вице-спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Алишер Кадыров.
"Штраф за незаконную вырубку дерева в США составляет $100 тыс., Франции — $150 тыс., Саудовской Аравии — $8 млн. Президент отклонил закон, который предусматривает за это штраф до $1000. Возражение правильное, будем пересматривать закон", — написал Кадыров.
Ранее мы сообщали, что в Узбекистане вводится административная ответственность за разработку проектной документации, ставшей причиной вырубки, выкорчевки, повреждения или уничтожения ценных пород деревьев и кустарников.
Данная мера предусмотрена Законом "О внесении изменений и дополнения в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности", который парламентарии рассмотрели и одобрили на сороковом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса
.
Кроме того, согласно документу, увеличивают размеры штрафов за незаконную вырубку, выкорчевку, повреждение, уничтожение или пересадку деревьев и кустарников, других растений и саженцев.
"За повторное совершение указанных правонарушений в течение года после применения административного взыскания устанавливаются меры административного ареста на срок до пятнадцати суток", — говорится в сообщении.
Кроме того, соответствующим указом
президента в Узбекистане в несколько раз увеличивают штрафы за нарушение экологического законодательства.
Цель реформы — создать современные механизмы экологического мониторинга на основе цифровых технологий, деятельности по обращению с отходами, организации зеленых зон.