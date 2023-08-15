https://uz.sputniknews.ru/20230815/prezident-uzbekistan-otklonil-zakon-shtraf-vyrubka-derevev-37864825.html

Президент Узбекистана отклонил закон о новых штрафах за вырубку деревьев

Президент Узбекистана отклонил закон о новых штрафах за вырубку деревьев

Закон, принятый парламентом, был отклонен. Документ предусматривал штраф за вырубку дерева до 1000 долларов

2023-08-15T11:11+0500

2023-08-15T11:11+0500

2023-08-15T11:25+0500

узбекистан

закон

президент

президент узбекистана

деревья

вырубка деревьев

штраф

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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отклонил закон об ужесточении наказания за вырубку деревьев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Алишер Кадыров. Ранее мы сообщали, что в Узбекистане вводится административная ответственность за разработку проектной документации, ставшей причиной вырубки, выкорчевки, повреждения или уничтожения ценных пород деревьев и кустарников.Данная мера предусмотрена Законом "О внесении изменений и дополнения в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности", который парламентарии рассмотрели и одобрили на сороковом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса.Кроме того, согласно документу, увеличивают размеры штрафов за незаконную вырубку, выкорчевку, повреждение, уничтожение или пересадку деревьев и кустарников, других растений и саженцев.Кроме того, соответствующим указом президента в Узбекистане в несколько раз увеличивают штрафы за нарушение экологического законодательства. Цель реформы — создать современные механизмы экологического мониторинга на основе цифровых технологий, деятельности по обращению с отходами, организации зеленых зон.

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