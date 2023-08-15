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Самолет МЧС вылетел в Махачкалу для эвакуации в Москву пострадавших при пожаре
Самолет МЧС вылетел в Махачкалу для эвакуации в Москву пострадавших при пожаре
В самолете установлено необходимое медицинское оборудование для транспортировки пострадавших в больницы Москвы. 15.08.2023, Sputnik Узбекистан
2023-08-15T10:03+0500
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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Самолет МЧС России вылетел в Махачкалу для эвакуации в Москву пострадавших при пожаре, рассказали в пресс-службе ведомства, сообщает РИА Новости.Отмечается, что на борту самолета установлены медицинские модули для транспортировки пострадавших в лечебные учреждения Москвы. Во время полета их будут сопровождать врачи отряда "Центроспас", психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ и специалисты Минздрава РФ.Напомним, вечером 14 августа на трассе в Махачкале загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв.В Дагестан для организации оказания медицинской помощи раненым вылетел первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. Пострадавших при взрыве доставят спецбортом МЧС в московские больницы.Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил РИА Новости, что семьям погибших окажут материальную и психологическую помощь.По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 статьи 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).
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россия, махачкала, взрыв
Самолет МЧС вылетел в Махачкалу для эвакуации в Москву пострадавших при пожаре
10:03 15.08.2023 (обновлено: 10:09 15.08.2023)
В самолете установлено необходимое медицинское оборудование для транспортировки пострадавших в больницы Москвы.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik.
Самолет МЧС России вылетел в Махачкалу для эвакуации в Москву пострадавших при пожаре, рассказали в пресс-службе ведомства, сообщает РИА Новости
.
"По поручению главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова самолет Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский для проведения санитарной эвакуации пострадавших в результате пожара на автозаправочной станции", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на борту самолета установлены медицинские модули для транспортировки пострадавших в лечебные учреждения Москвы. Во время полета их будут сопровождать врачи отряда "Центроспас
", психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ и специалисты Минздрава РФ.
Напомним, вечером 14 августа на трассе в Махачкале
загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв.
В Дагестан для организации оказания медицинской помощи раненым вылетел первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. Пострадавших при взрыве доставят спецбортом МЧС в московские больницы.
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил РИА Новости, что семьям погибших окажут материальную и психологическую помощь.
По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 статьи 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).