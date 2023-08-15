Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230815/samolet-mchs-maxachkala-evakuatsiya-moskva-pojar-37861671.html
Самолет МЧС вылетел в Махачкалу для эвакуации в Москву пострадавших при пожаре
Самолет МЧС вылетел в Махачкалу для эвакуации в Москву пострадавших при пожаре
В самолете установлено необходимое медицинское оборудование для транспортировки пострадавших в больницы Москвы. 15.08.2023, Sputnik Узбекистан
2023-08-15T10:03+0500
2023-08-15T10:09+0500
россия
махачкала
взрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0f/37861415_0:0:1052:591_1920x0_80_0_0_bc23bcf963a4769ec3fd7b5d39a82cb5.jpg
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Самолет МЧС России вылетел в Махачкалу для эвакуации в Москву пострадавших при пожаре, рассказали в пресс-службе ведомства, сообщает РИА Новости.Отмечается, что на борту самолета установлены медицинские модули для транспортировки пострадавших в лечебные учреждения Москвы. Во время полета их будут сопровождать врачи отряда "Центроспас", психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ и специалисты Минздрава РФ.Напомним, вечером 14 августа на трассе в Махачкале загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв.В Дагестан для организации оказания медицинской помощи раненым вылетел первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. Пострадавших при взрыве доставят спецбортом МЧС в московские больницы.Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил РИА Новости, что семьям погибших окажут материальную и психологическую помощь.По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 статьи 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).
россия
махачкала
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0f/37861415_99:0:887:591_1920x0_80_0_0_b7dd18413fda8f336b4cafde0d8c87a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, махачкала, взрыв
россия, махачкала, взрыв

Самолет МЧС вылетел в Махачкалу для эвакуации в Москву пострадавших при пожаре

10:03 15.08.2023 (обновлено: 10:09 15.08.2023)
© МЧС РоссииБолее 70 сотрудников МЧС России продолжают разбор конструкций и поиск пострадавших на месте пожара в Махачкале
Более 70 сотрудников МЧС России продолжают разбор конструкций и поиск пострадавших на месте пожара в Махачкале - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.08.2023
© МЧС России
Подписаться на
НовостиTelegram
В самолете установлено необходимое медицинское оборудование для транспортировки пострадавших в больницы Москвы.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Самолет МЧС России вылетел в Махачкалу для эвакуации в Москву пострадавших при пожаре, рассказали в пресс-службе ведомства, сообщает РИА Новости.

"По поручению главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова самолет Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский для проведения санитарной эвакуации пострадавших в результате пожара на автозаправочной станции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту самолета установлены медицинские модули для транспортировки пострадавших в лечебные учреждения Москвы. Во время полета их будут сопровождать врачи отряда "Центроспас", психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ и специалисты Минздрава РФ.
Напомним, вечером 14 августа на трассе в Махачкале загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв.
В Дагестан для организации оказания медицинской помощи раненым вылетел первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. Пострадавших при взрыве доставят спецбортом МЧС в московские больницы.
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил РИА Новости, что семьям погибших окажут материальную и психологическую помощь.
По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 статьи 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0