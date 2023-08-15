https://uz.sputniknews.ru/20230815/samolet-mchs-maxachkala-evakuatsiya-moskva-pojar-37861671.html

Самолет МЧС вылетел в Махачкалу для эвакуации в Москву пострадавших при пожаре

Самолет МЧС вылетел в Махачкалу для эвакуации в Москву пострадавших при пожаре

В самолете установлено необходимое медицинское оборудование для транспортировки пострадавших в больницы Москвы. 15.08.2023, Sputnik Узбекистан

2023-08-15T10:03+0500

2023-08-15T10:03+0500

2023-08-15T10:09+0500

россия

махачкала

взрыв

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0f/37861415_0:0:1052:591_1920x0_80_0_0_bc23bcf963a4769ec3fd7b5d39a82cb5.jpg

ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Самолет МЧС России вылетел в Махачкалу для эвакуации в Москву пострадавших при пожаре, рассказали в пресс-службе ведомства, сообщает РИА Новости.Отмечается, что на борту самолета установлены медицинские модули для транспортировки пострадавших в лечебные учреждения Москвы. Во время полета их будут сопровождать врачи отряда "Центроспас", психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ и специалисты Минздрава РФ.Напомним, вечером 14 августа на трассе в Махачкале загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв.В Дагестан для организации оказания медицинской помощи раненым вылетел первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. Пострадавших при взрыве доставят спецбортом МЧС в московские больницы.Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил РИА Новости, что семьям погибших окажут материальную и психологическую помощь.По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 статьи 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

россия

махачкала

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия, махачкала, взрыв