https://uz.sputniknews.ru/20230815/voyennyye-rf-otrazili-ataki-vsu-37888611.html

Российские войска отразили 11 аиак на донецком направлении – МО РФ

Российские войска отразили 11 аиак на донецком направлении – МО РФ

Еще три атаки отбиты на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.

2023-08-15T18:27+0500

2023-08-15T18:27+0500

2023-08-15T18:27+0500

спецоперация россии по защите донбасса

спецоперация

россия

украина

всу

министерство обороны россии

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ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. Российские войска отразили 11 атак украинских формирований на донецком направлении, уничтожив несколько единиц техники, включая западную, сообщает Минобороны России. По данным Минобороны, противник на этом направлении потерял до 230 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа, шесть автомобилей, самоходки М109 Paladin производства США и "Акация", а также гаубица Д-20.Еще три атаки российские военные отбили за последние сутки на краснолиманском направлении, уничтожив шесть единиц техники.В течение суток ВСУ продолжили попытки наступательных действий на запорожском, купянском, донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях.

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