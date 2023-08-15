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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230815/voyennyye-rf-otrazili-ataki-vsu-37888611.html
Российские войска отразили 11 аиак на донецком направлении – МО РФ
Российские войска отразили 11 аиак на донецком направлении – МО РФ
Еще три атаки отбиты на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.
2023-08-15T18:27+0500
2023-08-15T18:27+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
россия
украина
всу
министерство обороны россии
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ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. Российские войска отразили 11 атак украинских формирований на донецком направлении, уничтожив несколько единиц техники, включая западную, сообщает Минобороны России. По данным Минобороны, противник на этом направлении потерял до 230 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа, шесть автомобилей, самоходки М109 Paladin производства США и "Акация", а также гаубица Д-20.Еще три атаки российские военные отбили за последние сутки на краснолиманском направлении, уничтожив шесть единиц техники.В течение суток ВСУ продолжили попытки наступательных действий на запорожском, купянском, донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях.
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Российские войска отразили 11 аиак на донецком направлении – МО РФ

18:27 15.08.2023
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО.
Подготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.08.2023
© Sputnik / РИА Новости
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Еще три атаки отбиты на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.
ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. Российские войска отразили 11 атак украинских формирований на донецком направлении, уничтожив несколько единиц техники, включая западную, сообщает Минобороны России.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 11 атак подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка, Красногоровка и Невельское Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
По данным Минобороны, противник на этом направлении потерял до 230 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа, шесть автомобилей, самоходки М109 Paladin производства США и "Акация", а также гаубица Д-20.
Еще три атаки российские военные отбили за последние сутки на краснолиманском направлении, уничтожив шесть единиц техники.
В течение суток ВСУ продолжили попытки наступательных действий на запорожском, купянском, донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях.
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