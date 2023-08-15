https://uz.sputniknews.ru/20230815/voyennyye-rf-otrazili-ataki-vsu-37888611.html
Российские войска отразили 11 аиак на донецком направлении – МО РФ
Российские войска отразили 11 аиак на донецком направлении – МО РФ
Еще три атаки отбиты на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.
2023-08-15T18:27+0500
2023-08-15T18:27+0500
2023-08-15T18:27+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
россия
украина
всу
министерство обороны россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/11/33982059_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_670150a708b0f335dd6381108640a4f9.jpg
ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. Российские войска отразили 11 атак украинских формирований на донецком направлении, уничтожив несколько единиц техники, включая западную, сообщает Минобороны России. По данным Минобороны, противник на этом направлении потерял до 230 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа, шесть автомобилей, самоходки М109 Paladin производства США и "Акация", а также гаубица Д-20.Еще три атаки российские военные отбили за последние сутки на краснолиманском направлении, уничтожив шесть единиц техники.В течение суток ВСУ продолжили попытки наступательных действий на запорожском, купянском, донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях.
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/11/33982059_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1cc98d162ec42dbd2b4ca739b4667570.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
специальная военная операция спецоперация сво россия военные атаки всу вооруженные силы украины украина киев донецк министерство обороны россии
специальная военная операция спецоперация сво россия военные атаки всу вооруженные силы украины украина киев донецк министерство обороны россии
Российские войска отразили 11 аиак на донецком направлении – МО РФ
Еще три атаки отбиты на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.
ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik.
Российские войска отразили 11 атак украинских формирований на донецком направлении, уничтожив несколько единиц техники, включая западную, сообщает
Минобороны России.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 11 атак подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка, Красногоровка и Невельское Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
По данным Минобороны, противник на этом направлении потерял до 230 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа, шесть автомобилей, самоходки М109 Paladin производства США и "Акация", а также гаубица Д-20.
Еще три атаки российские военные отбили за последние сутки на краснолиманском направлении, уничтожив шесть единиц техники.
В течение суток ВСУ продолжили попытки наступательных действий на запорожском, купянском, донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях.