https://uz.sputniknews.ru/20230816/novyy-xokim-payarykskiy-rayon-samarkandskaya-oblast-37916253.html

В Пайарыкском районе Самаркандской области назначили нового хокима — кто он

В Пайарыкском районе Самаркандской области назначили нового хокима — кто он

Начальник главного управления занятости и сокращения бедности Самаркандской области возглавил администрацию Пайарыкского района.

2023-08-16T15:54+0500

2023-08-16T15:54+0500

2023-08-16T16:12+0500

общество

узбекистан

назначение

хоким

самаркандская область

пайарыкский район

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ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. В Пайарыкском районе Самаркандской области назначен новый хоким, сообщает пресс-служба районной администрации.На внеочередной сессии районного Кенгаша народных депутатов на эту должность утвердили кандидатуру Исроила Джабборова.До назначения Исроил Джабборов работал начальником главного управления занятости и сокращения бедности Самаркандской области.Ранее Sputnik сообщал о том, кто стал хокимом Ахангаранского района Ташобласти.

узбекистан

самаркандская область

пайарыкский район

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