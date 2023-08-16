https://uz.sputniknews.ru/20230816/novyy-xokim-payarykskiy-rayon-samarkandskaya-oblast-37916253.html
В Пайарыкском районе Самаркандской области назначили нового хокима — кто он
В Пайарыкском районе Самаркандской области назначили нового хокима — кто он
Начальник главного управления занятости и сокращения бедности Самаркандской области возглавил администрацию Пайарыкского района.
2023-08-16T15:54+0500
2023-08-16T15:54+0500
2023-08-16T16:12+0500
общество
узбекистан
назначение
хоким
самаркандская область
пайарыкский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/10/37914795_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6a0e43a087eca280add1cb49ff146802.jpg
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. В Пайарыкском районе Самаркандской области назначен новый хоким, сообщает пресс-служба районной администрации.На внеочередной сессии районного Кенгаша народных депутатов на эту должность утвердили кандидатуру Исроила Джабборова.До назначения Исроил Джабборов работал начальником главного управления занятости и сокращения бедности Самаркандской области.Ранее Sputnik сообщал о том, кто стал хокимом Ахангаранского района Ташобласти.
узбекистан
самаркандская область
пайарыкский район
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/10/37914795_221:0:1104:662_1920x0_80_0_0_09a33d6675faff81931924ea93d2751b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество узбекистан самаркандская область назначение хоким пайарыкский район
общество узбекистан самаркандская область назначение хоким пайарыкский район
В Пайарыкском районе Самаркандской области назначили нового хокима — кто он
15:54 16.08.2023 (обновлено: 16:12 16.08.2023)
Начальник главного управления занятости и сокращения бедности Самаркандской области возглавил администрацию Пайарыкского района.
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik.
В Пайарыкском районе Самаркандской области назначен новый хоким, сообщает
пресс-служба районной администрации.
На внеочередной сессии районного Кенгаша народных депутатов на эту должность утвердили кандидатуру Исроила Джабборова.
До назначения Исроил Джабборов работал начальником главного управления занятости и сокращения бедности Самаркандской области.
Ранее Sputnik
сообщал о том, кто стал хокимом Ахангаранского района Ташобласти.