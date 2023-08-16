https://uz.sputniknews.ru/20230816/predotvrascheniye-konflikt-ukraina-vladimir-putin-37898407.html

В США раскрыли ужасающую правду о Зеленском

В США раскрыли ужасающую правду о Зеленском

Стало известно, кого на самом деле заботило мирное урегулирование конфликта на Украине.

2023-08-16T09:12+0500

2023-08-16T09:12+0500

2023-08-16T11:07+0500

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владимир зеленский

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ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Владимира Зеленского никогда не волновали жизни украинцев, конфликт на Украине пытался предотвратить только российский лидер Владимир Путин, сообщает РИА Новости со ссылкой на американского журналиста Джексона Хинкла. Представитель СМИ также напомнил, что глава РФ в течение восьми лет пытался сделать все возможное, чтобы урегулировать украинский кризис дипломатическим путем и не допустить гибели людей.По словам бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда, соглашение было необходимо лишь для того, чтобы Украина воспользовалась передышкой для наращивания боевой мощи ВСУ.В свою очередь, Владимир Путин впоследствии признался, что эти высказывания стали для него неожиданными, поскольку он рассчитывал на искреннее стремление европейских стран укрепить мир и избежать военного столкновения на Украине.Ранее Зеленскому сообщили неожиданные новости об операции ВСУ.

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