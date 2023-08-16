https://uz.sputniknews.ru/20230816/predotvrascheniye-konflikt-ukraina-vladimir-putin-37898407.html
В США раскрыли ужасающую правду о Зеленском
В США раскрыли ужасающую правду о Зеленском
Стало известно, кого на самом деле заботило мирное урегулирование конфликта на Украине.
2023-08-16T09:12+0500
2023-08-16T09:12+0500
2023-08-16T11:07+0500
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владимир зеленский
всу
ангела меркель
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ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Владимира Зеленского никогда не волновали жизни украинцев, конфликт на Украине пытался предотвратить только российский лидер Владимир Путин, сообщает РИА Новости со ссылкой на американского журналиста Джексона Хинкла. Представитель СМИ также напомнил, что глава РФ в течение восьми лет пытался сделать все возможное, чтобы урегулировать украинский кризис дипломатическим путем и не допустить гибели людей.По словам бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда, соглашение было необходимо лишь для того, чтобы Украина воспользовалась передышкой для наращивания боевой мощи ВСУ.В свою очередь, Владимир Путин впоследствии признался, что эти высказывания стали для него неожиданными, поскольку он рассчитывал на искреннее стремление европейских стран укрепить мир и избежать военного столкновения на Украине.Ранее Зеленскому сообщили неожиданные новости об операции ВСУ.
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политика в мире россия украина владимир путин владимир зеленский всу ангела меркель
политика в мире россия украина владимир путин владимир зеленский всу ангела меркель
В США раскрыли ужасающую правду о Зеленском
09:12 16.08.2023 (обновлено: 11:07 16.08.2023)
Стало известно, кого на самом деле заботило мирное урегулирование конфликта на Украине.
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik.
Владимира Зеленского никогда не волновали жизни украинцев, конфликт на Украине пытался предотвратить только российский лидер Владимир Путин, сообщает РИА Новости
со ссылкой на американского журналиста Джексона Хинкла.
"Никого не беспокоит, что там (в Киеве — прим. ред.) происходит сейчас. Кто действительно думал об этом, так это Путин", — написал он в своем блоге на YouTube.
Представитель СМИ также напомнил, что глава РФ в течение восьми лет пытался сделать все возможное, чтобы урегулировать украинский кризис дипломатическим путем и не допустить гибели людей.
"Путин был прав на сто процентов. <…> Но все мирные инициативы, подобные Минским соглашениям, отвергались Киевом", — подчеркнул Хинкл.
По словам бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда, соглашение было необходимо лишь для того, чтобы Украина воспользовалась передышкой для наращивания боевой мощи ВСУ.
В свою очередь, Владимир Путин впоследствии признался, что эти высказывания стали для него неожиданными, поскольку он рассчитывал на искреннее стремление европейских стран укрепить мир и избежать военного столкновения на Украине.