https://uz.sputniknews.ru/20230812/kontrnastupleniye-poteri-vsu-37798446.html

Зеленскому сообщили неожиданные новости об операции ВСУ

Зеленскому сообщили неожиданные новости об операции ВСУ

Решение президента Украины начать контрнаступление ВСУ без необходимого вооружения привело к огромным потерям в рядах армии.

2023-08-12T21:02+0500

2023-08-12T21:02+0500

2023-08-12T21:02+0500

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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Решение начать контрнаступление без необходимого вооружения привело к огромным потерям ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона.По мнению эксперта, у киевского режима изначально не было шансов на успех. При этом американские политики в один голос убеждали Зеленского, что украинцы идут к триумфу.Главная причина разгрома ВСУ — отсутствие необходимого количества систем ПВО и артиллерии, без которых не стоило даже пытаться перейти в наступление на укрепленную российскую линию обороны, уверен Джонсон.Напомним, что Украина 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как отметил Владимир Путин, попытки продвижения войск противника провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.

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