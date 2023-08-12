https://uz.sputniknews.ru/20230812/kontrnastupleniye-poteri-vsu-37798446.html
Зеленскому сообщили неожиданные новости об операции ВСУ
Зеленскому сообщили неожиданные новости об операции ВСУ
Решение президента Украины начать контрнаступление ВСУ без необходимого вооружения привело к огромным потерям в рядах армии.
2023-08-12T21:02+0500
2023-08-12T21:02+0500
2023-08-12T21:02+0500
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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Решение начать контрнаступление без необходимого вооружения привело к огромным потерям ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона.По мнению эксперта, у киевского режима изначально не было шансов на успех. При этом американские политики в один голос убеждали Зеленского, что украинцы идут к триумфу.Главная причина разгрома ВСУ — отсутствие необходимого количества систем ПВО и артиллерии, без которых не стоило даже пытаться перейти в наступление на укрепленную российскую линию обороны, уверен Джонсон.Напомним, что Украина 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как отметил Владимир Путин, попытки продвижения войск противника провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.
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спецоперация всу владим р зеленский владимир путин цру киев спецоперация в мире вооружение
спецоперация всу владим р зеленский владимир путин цру киев спецоперация в мире вооружение
Зеленскому сообщили неожиданные новости об операции ВСУ
Решение президента Украины начать контрнаступление ВСУ без необходимого вооружения привело к огромным потерям в рядах армии.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik
. Решение начать контрнаступление без необходимого вооружения привело к огромным потерям ВСУ, сообщает РИА Новости
со ссылкой на экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона.
"В результате наступления украинские войска потеряли примерно 60 тысяч солдат — это безумно высокие цифры. <…> На мой взгляд, это преступление, как поступили с этими ребятами", — заявил он в эфире YouTube-канала Dialogue works.
По мнению эксперта, у киевского режима изначально не было шансов на успех. При этом американские политики в один голос убеждали Зеленского, что украинцы идут к триумфу.
Главная причина разгрома ВСУ — отсутствие необходимого количества систем ПВО и артиллерии, без которых не стоило даже пытаться перейти в наступление на укрепленную российскую линию обороны, уверен Джонсон.
Напомним, что Украина 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как отметил Владимир Путин, попытки продвижения войск противника провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.