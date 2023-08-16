https://uz.sputniknews.ru/20230816/samarkand-loshadi-iz-kazaxstana-37925524.html

В Самарканд завезли породистых лошадей из Казахстана

В Самарканд завезли породистых лошадей из Казахстана

Сотню чистокровных породистых лошадей привезли на предприятие в Каттакурганском районе.

2023-08-16T19:29+0500

2023-08-16T19:29+0500

2023-08-16T19:56+0500

узбекистан

самаркандская область

сельское хозяйство

животноводство

лошади

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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. В Самаркандскую область из Казахстана завезли 100 голов племенных лошадей, сообщает пресс-служба Госкомитета ветеринарии и развития животноводства.Животных получило фермерское хозяйство “Озодбек наслли чорва” в Каттакурганском районе для реализации новых проектов в области животноводства.Напомним, ранее животноводческое хозяйство в Каракольском районе Бухарской области закупило в Казахстане породистых коров.

узбекистан

самаркандская область

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узбекистан самаркандская область каттакурганский район лошади закупили в казахстане завезли разведение животноводческое хозяйство озодбек наслли чорва