https://uz.sputniknews.ru/20230816/samarkand-loshadi-iz-kazaxstana-37925524.html
В Самарканд завезли породистых лошадей из Казахстана
В Самарканд завезли породистых лошадей из Казахстана
Сотню чистокровных породистых лошадей привезли на предприятие в Каттакурганском районе.
2023-08-16T19:29+0500
2023-08-16T19:29+0500
2023-08-16T19:56+0500
узбекистан
самаркандская область
сельское хозяйство
животноводство
лошади
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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. В Самаркандскую область из Казахстана завезли 100 голов племенных лошадей, сообщает пресс-служба Госкомитета ветеринарии и развития животноводства.Животных получило фермерское хозяйство “Озодбек наслли чорва” в Каттакурганском районе для реализации новых проектов в области животноводства.Напомним, ранее животноводческое хозяйство в Каракольском районе Бухарской области закупило в Казахстане породистых коров.
узбекистан
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узбекистан самаркандская область каттакурганский район лошади закупили в казахстане завезли разведение животноводческое хозяйство озодбек наслли чорва
узбекистан самаркандская область каттакурганский район лошади закупили в казахстане завезли разведение животноводческое хозяйство озодбек наслли чорва
В Самарканд завезли породистых лошадей из Казахстана
19:29 16.08.2023 (обновлено: 19:56 16.08.2023)
Сотню чистокровных породистых лошадей привезли на предприятие в Каттакурганском районе.
ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik.
В Самаркандскую область из Казахстана завезли 100 голов племенных лошадей, сообщает
пресс-служба Госкомитета ветеринарии и развития животноводства.
Животных получило фермерское хозяйство “Озодбек наслли чорва” в Каттакурганском районе для реализации новых проектов в области животноводства.
Напомним, ранее животноводческое хозяйство в Каракольском районе Бухарской области закупило в Казахстане породистых коров
.