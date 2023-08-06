https://uz.sputniknews.ru/20230806/buxara-kazaxstan-plemennoy-skot-37637099.html

В Бухару доставили племенной скот из Казахстана

В Бухару доставили племенной скот из Казахстана

До конца месяца сюда завезут еще одну партию породистых коров.

2023-08-06T17:57+0500

2023-08-06T17:57+0500

2023-08-06T17:57+0500

узбекистан

бухарская область

сельское хозяйство

скот

корова

казахстан

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ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Партию племенных коров завезли из Казахстана в Каракольский район Бухарской области, сообщает пресс-служба областной администрации.В субботу партия из 150 голов крупного рогатого скота поступила на предприятие "Бархайот Мухаммад Раджаб". До конца месяца сюда планируют завезти еще столько же породистых коров из-за рубежа.Сейчас на ферме содержится 1200 голов коров симментальской и голштинской породы.Ферма разводит племенной скот и продает его населению. В прошлом году предприятие передало в местны хозяйства 1500 голов мелкого и 500 голов крупного рогатого скота, в 2023 году это количество планируют увеличить.

узбекистан

бухарская область

казахстан

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узбекистан бухарская область предприятие бархайот мухаммад раджаб племенной породистый скот гольштинская симментальская порода