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https://uz.sputniknews.ru/20230806/buxara-kazaxstan-plemennoy-skot-37637099.html
В Бухару доставили племенной скот из Казахстана
В Бухару доставили племенной скот из Казахстана
До конца месяца сюда завезут еще одну партию породистых коров.
2023-08-06T17:57+0500
2023-08-06T17:57+0500
узбекистан
бухарская область
сельское хозяйство
скот
корова
казахстан
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ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Партию племенных коров завезли из Казахстана в Каракольский район Бухарской области, сообщает пресс-служба областной администрации.В субботу партия из 150 голов крупного рогатого скота поступила на предприятие "Бархайот Мухаммад Раджаб". До конца месяца сюда планируют завезти еще столько же породистых коров из-за рубежа.Сейчас на ферме содержится 1200 голов коров симментальской и голштинской породы.Ферма разводит племенной скот и продает его населению. В прошлом году предприятие передало в местны хозяйства 1500 голов мелкого и 500 голов крупного рогатого скота, в 2023 году это количество планируют увеличить.
узбекистан
бухарская область
казахстан
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узбекистан бухарская область предприятие бархайот мухаммад раджаб племенной породистый скот гольштинская симментальская порода
узбекистан бухарская область предприятие бархайот мухаммад раджаб племенной породистый скот гольштинская симментальская порода

В Бухару доставили племенной скот из Казахстана

17:57 06.08.2023
© Администрация Бухарской областиКоров привезли в Бухару из Казахстана
Коров привезли в Бухару из Казахстана - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2023
© Администрация Бухарской области
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До конца месяца сюда завезут еще одну партию породистых коров.
ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Партию племенных коров завезли из Казахстана в Каракольский район Бухарской области, сообщает пресс-служба областной администрации.
В субботу партия из 150 голов крупного рогатого скота поступила на предприятие "Бархайот Мухаммад Раджаб". До конца месяца сюда планируют завезти еще столько же породистых коров из-за рубежа.
Сейчас на ферме содержится 1200 голов коров симментальской и голштинской породы.
Ферма разводит племенной скот и продает его населению. В прошлом году предприятие передало в местны хозяйства 1500 голов мелкого и 500 голов крупного рогатого скота, в 2023 году это количество планируют увеличить.
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