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В Ташкенте обсудили мировые процессы и устойчивое развитие региона Центральной Азии
В Ташкенте обсудили мировые процессы и устойчивое развитие региона Центральной Азии
Национальные и российские эксперты ведущих аналитических центров, а также представители НИИ РУз обменялись мнениями по вопросам обеспечения социально-экономического развития государств в современных условиях.
2023-08-16T12:34+0500
2023-08-16T12:34+0500
2023-08-16T14:06+0500
узбекистан
ташкент
круглый стол
центральная азия
развитие
международный институт центральной азии
регион
россия
политика
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ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. В Международном институте Центральной Азии (МИЦА) в Ташкенте состоялся “круглый стол” на тему “Центральная Азия: мировые процессы и устойчивое развитие региона”, сообщает корреспондент Sputnik.Эксперты ведущих аналитических центров Узбекистана и России обменялись мнениями по вопросам обеспечения социально-экономического развития государств в современных условиях.По его словам, главным фактором позитивных изменений стал новый внешнеполитический курс Ташкента, инициированный Шавкатом Мирзиёевым.В качестве примера он привел торговлю между странами региона, которая выросла в более чем в 2,5 раза, в 5 раз увеличилось количество совместных предприятий, а также в 4 раза выросли взаимные визиты.Организаторы мероприятия — МИЦА и Факультет мировой экономики и мировой политики российского Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики”. Ранее Sputnik рассказал о вызовах авиаотрасли Центральной Азии.
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Рамиз Бахтияров
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Рамиз Бахтияров
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узбекистан ташкент центральная азия развитие международный институт центральной азии регион россия политика
узбекистан ташкент центральная азия развитие международный институт центральной азии регион россия политика
В Ташкенте обсудили мировые процессы и устойчивое развитие региона Центральной Азии
12:34 16.08.2023 (обновлено: 14:06 16.08.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Эксперты ведущих аналитических центров Узбекистана и России обменялись мнениями по вопросам обеспечения социально-экономического развития государств в современных условиях.
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. В Международном институте Центральной Азии (МИЦА) в Ташкенте состоялся “круглый стол” на тему “Центральная Азия: мировые процессы и устойчивое развитие региона”, сообщает корреспондент Sputnik.
Эксперты ведущих аналитических центров Узбекистана и России обменялись мнениями по вопросам обеспечения социально-экономического развития государств в современных условиях.
“Начиная с 2017 года регион Центральной Азии кардинально меняется, обретая устойчивость, единство и международную субъектность”, — заявил замдиректора МИЦА Шерзод Файзиев.
По его словам, главным фактором позитивных изменений стал новый внешнеполитический курс Ташкента, инициированный Шавкатом Мирзиёевым.
"Осуществление этой политики позволило снять большое количество накопившихся проблем, которые долгие годы препятствовали развитию и сотрудничеству стран Центральной Азии", — сказал Файзиев.
В качестве примера он привел торговлю между странами региона, которая выросла в более чем в 2,5 раза, в 5 раз увеличилось количество совместных предприятий, а также в 4 раза выросли взаимные визиты.
Организаторы мероприятия — МИЦА и Факультет мировой экономики и мировой политики российского Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики”.
Ранее Sputnik
рассказал о вызовах авиаотрасли Центральной Азии.