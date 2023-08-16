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В Ташкенте обсудили мировые процессы и устойчивое развитие региона Центральной Азии

В Ташкенте обсудили мировые процессы и устойчивое развитие региона Центральной Азии

Национальные и российские эксперты ведущих аналитических центров, а также представители НИИ РУз обменялись мнениями по вопросам обеспечения социально-экономического развития государств в современных условиях.

2023-08-16T12:34+0500

2023-08-16T12:34+0500

2023-08-16T14:06+0500

узбекистан

ташкент

круглый стол

центральная азия

развитие

международный институт центральной азии

регион

россия

политика

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ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. В Международном институте Центральной Азии (МИЦА) в Ташкенте состоялся “круглый стол” на тему “Центральная Азия: мировые процессы и устойчивое развитие региона”, сообщает корреспондент Sputnik.Эксперты ведущих аналитических центров Узбекистана и России обменялись мнениями по вопросам обеспечения социально-экономического развития государств в современных условиях.По его словам, главным фактором позитивных изменений стал новый внешнеполитический курс Ташкента, инициированный Шавкатом Мирзиёевым.В качестве примера он привел торговлю между странами региона, которая выросла в более чем в 2,5 раза, в 5 раз увеличилось количество совместных предприятий, а также в 4 раза выросли взаимные визиты.Организаторы мероприятия — МИЦА и Факультет мировой экономики и мировой политики российского Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики”. Ранее Sputnik рассказал о вызовах авиаотрасли Центральной Азии.

узбекистан

ташкент

центральная азия

россия

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2023

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