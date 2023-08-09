Ремонт аэропортов и погоня за пилотами: вызовы авиаотрасли Центральной Азии
19:51 09.08.2023 (обновлено: 20:00 09.08.2023)
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Из-за увеличения количества рейсов авиакомпаний регион нуждается в обновлении воздушных гаваней, расширении авиапарка и новых профессиональных кадрах.
Перевозчики стран Центральной Азии расширяют географию полетов. Только в аэропорту Ташкента пассажиропоток за первое полугодие 2023 года составил 3 млн человек, что на 39% больше, чем в прошлом году. Аэропорт Бишкека "Манас" по итогам 2022 года обслужил около 2,7 млн пассажиров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 26,8%. В 2022 году аэропорты Таджикистана обслужили более 3,1 млн пассажиров. Такой объем почти в два раза больше по сравнению с 2021-м.
В связи с этим авиакомпании региона закупают новые воздушные судна, а также испытывают потребность в увеличении числа пилотов. С чем связана активизация работы авиакомпаний ЦА, и правда ли, что регион "перекупает" российских специалистов — разбирался Sputnik.
Пилоты в дефиците
Процесс привлечения иностранных пилотов, в том числе российских, в авиакомпаниях стран Центральной Азии (ЦА) идет достаточно давно, поскольку их там всегда не хватает, рассказала корреспонденту Sputnik директор компании "Авиаперсонал" Анастасия Мирошниченко.
"Он прерывался только на время ковида, когда остановились все перевозки. Сейчас, при восстановлении спроса после мирового кризиса гражданской авиации, во всем мире дефицит летного состава будет расти, в том числе в ЦА", – пояснила она.
Если считать по паритету покупательской способности, заработная плата пилотов в пяти ключевых российских авиакомпаниях вполне конкурентоспособна, однако из организаций, которые не входят в топ-10, профессионалы нередко уходят, отметила эксперт.
По данным "Авиаперсонала", среднемесячная зарплата командира воздушного судна в РФ в 2022 году составила 314 тыс. рублей, что на 10% меньше показателя 2021 года.
На фоне роста объемов перевозок у некоторых авиакомпаний стран ЦА возникает потребность увеличения квалифицированного летного состава, поэтому обращение к российскому рынку труда в качестве донора для таких пилотов выглядит вполне логичным, уточнил в беседе с корреспондентом Sputnik глава аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
По состоянию на март 2023 года, в РФ более 14 тыс. 280 пилотов, следует из данных Росавиации.
Рост авиаперевозок
В развитии авиасообщения в ЦА есть два важнейших драйвера, рассказал Олег Пантелеев.
"Первое – это трудовая миграция, которую нужно обслуживать. Граждане из стран ЦА довольно-таки часто направляются в Россию на заработки", – уточнил он.
Еще один фактор – теоретическая возможность использования транзитных возможностей государств региона при полетах граждан РФ, ведь напрямую российские авиакомпании не могут летать во многие страны, которые ввели антироссийские санкции, объяснил эксперт.
"Гражданам РФ, которые хотят попасть в недружественные России страны, нужно делать пересадку в каких-то третьих государствах. В наибольшей степени в построении таких маршрутов преуспели Турция, Объединенные Арабские Эмираты, следом за ними Армения", – отметил глава аналитической службы агентства "АвиаПорт".
Сейчас, по его словам, в эту "борьбу" вступает Грузия, в то время как ЦА тоже имеет некоторый потенциал.
"У стран региона географически, политически, есть хорошие возможности. ЦА может подхватить какие-то транзитные потоки", – сказал корреспонденту Sputnikдиректор по исследованиям и разработкам компании ATO COMM Алексей Синицкий.
Он также обратил внимание на то, что авиакомпании стран ЦА закупают новые воздушные судна.
"Рынки пока относительно небольшие, там речь не идет о сотнях самолетов. Они не доросли до этого. Но, тем не менее, обновление парка идет", – уточнил эксперт.
Изменения в Узбекистане
Активный рост числа авиаперевозок происходит в Узбекистане, что объясняется развитием в стране туристической сферы, рассказала Анастасия Мирошниченко.
"Аэропорты там находятся в новой стадии развития", – отметила она.
Так, в апреле в аэропорту Ташкента открыли новую взлетно-посадочную полосу, которая может принимать все типы самолетов. В воздушной гавани Андижана идет реконструкция. Модернизировать также планируют аэропорты в Бухаре, Ургенче и Намангане.
В стране на протяжении долгого времени существовало целое "суперведомство", единая структура, объединявшая в себе авиакомпанию, аэропорты и министерство гражданской авиации, напомнил Алексей Синицкий.
"Сейчас же там избран новый курс. Создается много авиакомпаний, множество стартапов. Некоторые смотрят в сторону лоукоста", – отметил эксперт.
Летный состав России
Уверенно сказать, столкнется ли РФ с дефицитом пилотов, достаточно сложно, отметил Олег Пантелеев.
"Спрос на специалистов будет определяться объемом перевозок. Точно спрогнозировать, будет ли он расти, снижаться, или же будет стабилен, я не могу", – сказал он.
По словам эксперта, есть три фактора, которые определяют ситуацию с персоналом.
"Во-первых, это динамика перевозок в России. Рост перевозок повышает вероятность дефицита. Снижение объемов перевозок убирает такую вероятность", – пояснил глава аналитической службы агентства "АвиаПорт".
Второй фактор – курс рубля.
"Зарплата, как мы помним, номинирована в рублях. Если рубль падает, реальная привлекательность рублевых зарплат тоже снижается. Это создает предпосылки для поиска лучшей доли для работы за рубежом", – продолжил Олег Пантелеев.
Третий фактор – переучивание на новые воздушные суда отечественного производства.
"Тут нужно решить все технические, организационные задачи, вопросы, для того чтобы переход на новую авиатехнику не сопровождался дефицитом кадров", – сказал эксперт.
Важно иметь достаточное количество тренажеров, чтобы переобучение летного персонала с наиболее распространенных западных типов самолетов на новые российские происходила быстро, добавил он.