https://uz.sputniknews.ru/20230809/aeroport-pilot-samolet-37719075.html

Ремонт аэропортов и погоня за пилотами: вызовы авиаотрасли Центральной Азии

Ремонт аэропортов и погоня за пилотами: вызовы авиаотрасли Центральной Азии

Из-за увеличения количества рейсов авиакомпаний регион нуждается в обновлении воздушных гаваней, расширении авиапарка и новых профессиональных кадрах.

2023-08-09T19:51+0500

2023-08-09T19:51+0500

2023-08-09T20:00+0500

аналитика

узбекистан

авиация

пилот

зарплата

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Перевозчики стран Центральной Азии расширяют географию полетов. Только в аэропорту Ташкента пассажиропоток за первое полугодие 2023 года составил 3 млн человек, что на 39% больше, чем в прошлом году. Аэропорт Бишкека "Манас" по итогам 2022 года обслужил около 2,7 млн пассажиров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 26,8%. В 2022 году аэропорты Таджикистана обслужили более 3,1 млн пассажиров. Такой объем почти в два раза больше по сравнению с 2021-м.В связи с этим авиакомпании региона закупают новые воздушные судна, а также испытывают потребность в увеличении числа пилотов. С чем связана активизация работы авиакомпаний ЦА, и правда ли, что регион "перекупает" российских специалистов — разбирался Sputnik.Пилоты в дефицитеПроцесс привлечения иностранных пилотов, в том числе российских, в авиакомпаниях стран Центральной Азии (ЦА) идет достаточно давно, поскольку их там всегда не хватает, рассказала корреспонденту Sputnik директор компании "Авиаперсонал" Анастасия Мирошниченко.Если считать по паритету покупательской способности, заработная плата пилотов в пяти ключевых российских авиакомпаниях вполне конкурентоспособна, однако из организаций, которые не входят в топ-10, профессионалы нередко уходят, отметила эксперт.По данным "Авиаперсонала", среднемесячная зарплата командира воздушного судна в РФ в 2022 году составила 314 тыс. рублей, что на 10% меньше показателя 2021 года.На фоне роста объемов перевозок у некоторых авиакомпаний стран ЦА возникает потребность увеличения квалифицированного летного состава, поэтому обращение к российскому рынку труда в качестве донора для таких пилотов выглядит вполне логичным, уточнил в беседе с корреспондентом Sputnik глава аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.По состоянию на март 2023 года, в РФ более 14 тыс. 280 пилотов, следует из данных Росавиации.Рост авиаперевозокВ развитии авиасообщения в ЦА есть два важнейших драйвера, рассказал Олег Пантелеев.Еще один фактор – теоретическая возможность использования транзитных возможностей государств региона при полетах граждан РФ, ведь напрямую российские авиакомпании не могут летать во многие страны, которые ввели антироссийские санкции, объяснил эксперт.Сейчас, по его словам, в эту "борьбу" вступает Грузия, в то время как ЦА тоже имеет некоторый потенциал.Он также обратил внимание на то, что авиакомпании стран ЦА закупают новые воздушные судна.Изменения в УзбекистанеАктивный рост числа авиаперевозок происходит в Узбекистане, что объясняется развитием в стране туристической сферы, рассказала Анастасия Мирошниченко.Так, в апреле в аэропорту Ташкента открыли новую взлетно-посадочную полосу, которая может принимать все типы самолетов. В воздушной гавани Андижана идет реконструкция. Модернизировать также планируют аэропорты в Бухаре, Ургенче и Намангане.В стране на протяжении долгого времени существовало целое "суперведомство", единая структура, объединявшая в себе авиакомпанию, аэропорты и министерство гражданской авиации, напомнил Алексей Синицкий.Летный состав РоссииУверенно сказать, столкнется ли РФ с дефицитом пилотов, достаточно сложно, отметил Олег Пантелеев.По словам эксперта, есть три фактора, которые определяют ситуацию с персоналом.Второй фактор – курс рубля."Зарплата, как мы помним, номинирована в рублях. Если рубль падает, реальная привлекательность рублевых зарплат тоже снижается. Это создает предпосылки для поиска лучшей доли для работы за рубежом", – продолжил Олег Пантелеев.Третий фактор – переучивание на новые воздушные суда отечественного производства.Важно иметь достаточное количество тренажеров, чтобы переобучение летного персонала с наиболее распространенных западных типов самолетов на новые российские происходила быстро, добавил он.

https://uz.sputniknews.ru/20230809/iranskaya-qeshm-air-polety-tegeran-tashkent-raspisaniye-reysov-37713621.html

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