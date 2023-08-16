Житель Узбекистана держал в клетке степного орла — на сколько его оштрафовали
11:53 16.08.2023 (обновлено: 12:14 16.08.2023)
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики УзбекистанОштрафован гражданин, содержавший степного орла в клетке
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики Узбекистан
Житель Навоийской области оштрафован на 3 млн 300 тыс. сумов ($273,5) за жестокое обращение с животными.
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. В Навоийской области оштрафовали гражданина, который держал у себя дома в клетке степного орла, сообщили в министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.
В отдел экологии Конимехского района поступила жалоба на содержание степного орла в махалле “Навруз” поселка “Тукмангит”.
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики УзбекистанОштрафован гражданин, содержавший степного орла в клетке
Оштрафован гражданин, содержавший степного орла в клетке
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики Узбекистан
“При рассмотрении обращения было установлено, что житель поселка “Тукмангит” Б. Б. незаконно содержал в клетке на территории своего дома степного орла. В связи со сложившейся ситуацией в отношении гражданина Б. Б. составлен административный протокол по ч.1 ст. 90 КоАО РУз и наложен штраф в размере 10 БРВ — 3 300 000 сумов”, — говорится в сообщении.
Согласно статье 111 Кодекса об административной ответственности РУз, жестокое обращение с животными, то есть их истязание или причинение им страданий из корыстных или иных низменных побуждений наказывается штрафом от 3 до 5 базовых расчетных величин (от 990 000 до 1 650 000 сумов).
Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане запретят содержать диких животных дома.