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https://uz.sputniknews.ru/20230816/uzbekistan-jitel-kletka-stepnoy-orel-shtraf-37906952.html
Житель Узбекистана держал в клетке степного орла — на сколько его оштрафовали
Житель Узбекистана держал в клетке степного орла — на сколько его оштрафовали
Житель Навоийской области оштрафован на 3 млн 300 тыс. сумов ($273,5).
2023-08-16T11:53+0500
2023-08-16T12:14+0500
узбекистан
штраф
хищная птица
общество
навоийская область
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ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. В Навоийской области оштрафовали гражданина, который держал у себя дома в клетке степного орла, сообщили в министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.В отдел экологии Конимехского района поступила жалоба на содержание степного орла в махалле “Навруз” поселка “Тукмангит”.Согласно статье 111 Кодекса об административной ответственности РУз, жестокое обращение с животными, то есть их истязание или причинение им страданий из корыстных или иных низменных побуждений наказывается штрафом от 3 до 5 базовых расчетных величин (от 990 000 до 1 650 000 сумов).Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане запретят содержать диких животных дома.
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навоийская область
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узбекистан штраф хищная птица навоийская область
узбекистан штраф хищная птица навоийская область

Житель Узбекистана держал в клетке степного орла — на сколько его оштрафовали

11:53 16.08.2023 (обновлено: 12:14 16.08.2023)
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики УзбекистанОштрафован гражданин, содержавший степного орла в клетке
Оштрафован гражданин, содержавший степного орла в клетке - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.08.2023
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики Узбекистан
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Житель Навоийской области оштрафован на 3 млн 300 тыс. сумов ($273,5) за жестокое обращение с животными.
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. В Навоийской области оштрафовали гражданина, который держал у себя дома в клетке степного орла, сообщили в министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.
В отдел экологии Конимехского района поступила жалоба на содержание степного орла в махалле “Навруз” поселка “Тукмангит”.
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики УзбекистанОштрафован гражданин, содержавший степного орла в клетке
Оштрафован гражданин, содержавший степного орла в клетке - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.08.2023
Оштрафован гражданин, содержавший степного орла в клетке
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики Узбекистан

“При рассмотрении обращения было установлено, что житель поселка “Тукмангит” Б. Б. незаконно содержал в клетке на территории своего дома степного орла. В связи со сложившейся ситуацией в отношении гражданина Б. Б. составлен административный протокол по ч.1 ст. 90 КоАО РУз и наложен штраф в размере 10 БРВ — 3 300 000 сумов”, — говорится в сообщении.

Согласно статье 111 Кодекса об административной ответственности РУз, жестокое обращение с животными, то есть их истязание или причинение им страданий из корыстных или иных низменных побуждений наказывается штрафом от 3 до 5 базовых расчетных величин (от 990 000 до 1 650 000 сумов).
Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане запретят содержать диких животных дома.
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