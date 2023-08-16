https://uz.sputniknews.ru/20230816/uzbekistan-jitel-kletka-stepnoy-orel-shtraf-37906952.html

Житель Узбекистана держал в клетке степного орла — на сколько его оштрафовали

Житель Узбекистана держал в клетке степного орла — на сколько его оштрафовали

Житель Навоийской области оштрафован на 3 млн 300 тыс. сумов ($273,5).

2023-08-16T11:53+0500

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2023-08-16T12:14+0500

узбекистан

штраф

хищная птица

общество

навоийская область

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ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. В Навоийской области оштрафовали гражданина, который держал у себя дома в клетке степного орла, сообщили в министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.В отдел экологии Конимехского района поступила жалоба на содержание степного орла в махалле “Навруз” поселка “Тукмангит”.Согласно статье 111 Кодекса об административной ответственности РУз, жестокое обращение с животными, то есть их истязание или причинение им страданий из корыстных или иных низменных побуждений наказывается штрафом от 3 до 5 базовых расчетных величин (от 990 000 до 1 650 000 сумов).Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане запретят содержать диких животных дома.

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