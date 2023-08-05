https://uz.sputniknews.ru/20230805/uzbekistn-zapret-soderjaniye-dikiye-jivotnyye-dom-37625242.html

В Узбекистане запретят содержать диких животных дома

В Узбекистане запретят содержать диких животных дома

Сенаторы одобрили поправки в Закон “Об охране и использовании животного мира”. Кабинету министров предстоит составить перечень диких животных, запрещенных к содержанию.

2023-08-05T15:51+0500

2023-08-05T15:51+0500

2023-08-05T15:51+0500

узбекистан

сенат олий мажлиса узбекистана

новый закон

дикие животные

запрет

жилой дом

общество

безопасность

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ТАШКЕНТ, 5 августа — Sputnik. Для упорядочения содержания диких животных Сенат Олий Мажлиса на 43 пленарном заседании одобрил поправки в статью 43 Закона “Об охране и использовании животного мира”, сообщает пресс-служба верхней палаты.В одобренном документе перед Кабмином поставлена задача составить перечень диких животных, запрещенных к содержанию физическими лицами.По данным Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, в него “войдут более 66 видов диких животных, среди которых насекомые, рыбы, ядовитые змеи, все подвиды семейства медвежьих, тигров, крокодилов, соколообразных, диких кошек, волка, шакала, лисы, орангутангов, шимпанзе и многих других”.По информации ведомства, в 2022 году зафиксировали 2 случая нападения диких животных на человека. В одном из них, 7 апреля 2022 года в Ташкентской области, львенок напал на 3-летнего мальчика и нанес ему серьёзные телесные повреждения.Согласно закону, правительству также предстоит определить порядок содержания юридическими лицами диких животных, включенных в данный перечень. Как животные в разных странах спасаются от жары — трогательные фото.Ранее Sputnik сообщал о том, что жителя Кашкадарьи оштрафовали почти на 51,5 млн сумов за незаконное содержание краснокнижных животных.

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