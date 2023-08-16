https://uz.sputniknews.ru/20230816/v-donetske-ozvuchili-prigovor-azovtsam-obstrelivavshim-jilye-doma-mariupolya-37926038.html

В Донецке озвучили приговор "азовцам", обстреливавшим жилые дома Мариуполя

В Донецке озвучили приговор "азовцам", обстреливавшим жилые дома Мариуполя

В ходе следствия двоих боевиков водили на места обстрелов, чтобы они своими глазами увидели, какой ущерб нанесли мирным жителям.

2023-08-16T20:57+0500

2023-08-16T20:57+0500

2023-08-16T21:25+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам лишения свободы двоих минометчиков из запрещенной в России террористической организации "Азов". Кроме того, боевики, обстреливавшие гражданскую инфраструктуру Мариуполя, должны выплатить крупную материальную компенсацию пострадавшим, сообщает РИА Новости. Согласно материалам дела, уроженцы Волынской области Павел Артеменко 1997 года рождения и Антон Романюк 1998 года рождения весной 2022 года обстреливали жилой сектор Мариуполя. Артеменко служил в должности главного сержанта в минометной батарее, Романюк - младшим сержантом, командиром расчета минометной батареи. В ходе следствия боевиков вывозили на места обстрелов, чтобы они своими глазами увидели, какой ущерб нанесли мирным жителям. Каждого из них осудили на 24 года лишения свободы. Оба боевика приговорены к 24 годам лишения свободы. Кроме того, они должны выплатить материальную компенсацию пострадавшим жителям Мариуполя на общую сумму 14 миллионов рублей. Подсудимые признали свою вину и оспаривать приговор не собираются.

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