https://uz.sputniknews.ru/20230816/v-donetske-ozvuchili-prigovor-azovtsam-obstrelivavshim-jilye-doma-mariupolya-37926038.html
В Донецке озвучили приговор "азовцам", обстреливавшим жилые дома Мариуполя
В Донецке озвучили приговор "азовцам", обстреливавшим жилые дома Мариуполя
В ходе следствия двоих боевиков водили на места обстрелов, чтобы они своими глазами увидели, какой ущерб нанесли мирным жителям.
2023-08-16T20:57+0500
2023-08-16T20:57+0500
2023-08-16T21:25+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
россия
суд
украина
боевики
приговор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/18/24777768_0:33:3045:1746_1920x0_80_0_0_12944be1092299167aea8e2c3731e6f5.jpg
ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам лишения свободы двоих минометчиков из запрещенной в России террористической организации "Азов". Кроме того, боевики, обстреливавшие гражданскую инфраструктуру Мариуполя, должны выплатить крупную материальную компенсацию пострадавшим, сообщает РИА Новости. Согласно материалам дела, уроженцы Волынской области Павел Артеменко 1997 года рождения и Антон Романюк 1998 года рождения весной 2022 года обстреливали жилой сектор Мариуполя. Артеменко служил в должности главного сержанта в минометной батарее, Романюк - младшим сержантом, командиром расчета минометной батареи. В ходе следствия боевиков вывозили на места обстрелов, чтобы они своими глазами увидели, какой ущерб нанесли мирным жителям. Каждого из них осудили на 24 года лишения свободы. Оба боевика приговорены к 24 годам лишения свободы. Кроме того, они должны выплатить материальную компенсацию пострадавшим жителям Мариуполя на общую сумму 14 миллионов рублей. Подсудимые признали свою вину и оспаривать приговор не собираются.
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/18/24777768_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_80cd2cfe93691c52529fc439d15ce07d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина россия азов боевики суд приговор лишение свободы компенсация днр
украина россия азов боевики суд приговор лишение свободы компенсация днр
В Донецке озвучили приговор "азовцам", обстреливавшим жилые дома Мариуполя
20:57 16.08.2023 (обновлено: 21:25 16.08.2023)
В ходе следствия двоих боевиков водили на места обстрелов, чтобы они своими глазами увидели, какой ущерб нанесли мирным жителям.
ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik.
Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам лишения свободы двоих минометчиков из запрещенной в России террористической организации "Азов". Кроме того, боевики, обстреливавшие гражданскую инфраструктуру Мариуполя, должны выплатить крупную материальную компенсацию пострадавшим, сообщает РИА Новости
.
Согласно материалам дела, уроженцы Волынской области Павел Артеменко 1997 года рождения и Антон Романюк 1998 года рождения весной 2022 года обстреливали жилой сектор Мариуполя. Артеменко служил в должности главного сержанта в минометной батарее, Романюк - младшим сержантом, командиром расчета минометной батареи.
"Мы получали координаты от командиров и стреляли по ним. Уже после мы узнали, что там была гражданская инфраструктура", - рассказал журналистам Романюк.
В ходе следствия боевиков вывозили на места обстрелов, чтобы они своими глазами увидели, какой ущерб нанесли мирным жителям.
"Мы даже извинились перед местными жителями за нанесенный ущерб", - рассказал Романюк.
Каждого из них осудили на 24 года лишения свободы.
Оба боевика приговорены к 24 годам лишения свободы. Кроме того, они должны выплатить материальную компенсацию пострадавшим жителям Мариуполя на общую сумму 14 миллионов рублей.
"У меня нет таких денег", - признался Артеменко.
Подсудимые признали свою вину и оспаривать приговор не собираются.