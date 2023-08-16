Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230816/v-donetske-ozvuchili-prigovor-azovtsam-obstrelivavshim-jilye-doma-mariupolya-37926038.html
В Донецке озвучили приговор "азовцам", обстреливавшим жилые дома Мариуполя
В Донецке озвучили приговор "азовцам", обстреливавшим жилые дома Мариуполя
В ходе следствия двоих боевиков водили на места обстрелов, чтобы они своими глазами увидели, какой ущерб нанесли мирным жителям.
2023-08-16T20:57+0500
2023-08-16T21:25+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
россия
суд
украина
боевики
приговор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/18/24777768_0:33:3045:1746_1920x0_80_0_0_12944be1092299167aea8e2c3731e6f5.jpg
ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам лишения свободы двоих минометчиков из запрещенной в России террористической организации "Азов". Кроме того, боевики, обстреливавшие гражданскую инфраструктуру Мариуполя, должны выплатить крупную материальную компенсацию пострадавшим, сообщает РИА Новости. Согласно материалам дела, уроженцы Волынской области Павел Артеменко 1997 года рождения и Антон Романюк 1998 года рождения весной 2022 года обстреливали жилой сектор Мариуполя. Артеменко служил в должности главного сержанта в минометной батарее, Романюк - младшим сержантом, командиром расчета минометной батареи. В ходе следствия боевиков вывозили на места обстрелов, чтобы они своими глазами увидели, какой ущерб нанесли мирным жителям. Каждого из них осудили на 24 года лишения свободы. Оба боевика приговорены к 24 годам лишения свободы. Кроме того, они должны выплатить материальную компенсацию пострадавшим жителям Мариуполя на общую сумму 14 миллионов рублей. Подсудимые признали свою вину и оспаривать приговор не собираются.
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/18/24777768_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_80cd2cfe93691c52529fc439d15ce07d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
украина россия азов боевики суд приговор лишение свободы компенсация днр
украина россия азов боевики суд приговор лишение свободы компенсация днр

В Донецке озвучили приговор "азовцам", обстреливавшим жилые дома Мариуполя

20:57 16.08.2023 (обновлено: 21:25 16.08.2023)
© Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанкАкция протеста радикалов (Национальный корпус) у здания украинского филиала Сбербанка в Киеве
Акция протеста радикалов (Национальный корпус) у здания украинского филиала Сбербанка в Киеве - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.08.2023
© Sputnik / Stringer
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
В ходе следствия двоих боевиков водили на места обстрелов, чтобы они своими глазами увидели, какой ущерб нанесли мирным жителям.
ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам лишения свободы двоих минометчиков из запрещенной в России террористической организации "Азов". Кроме того, боевики, обстреливавшие гражданскую инфраструктуру Мариуполя, должны выплатить крупную материальную компенсацию пострадавшим, сообщает РИА Новости.
Согласно материалам дела, уроженцы Волынской области Павел Артеменко 1997 года рождения и Антон Романюк 1998 года рождения весной 2022 года обстреливали жилой сектор Мариуполя. Артеменко служил в должности главного сержанта в минометной батарее, Романюк - младшим сержантом, командиром расчета минометной батареи.
"Мы получали координаты от командиров и стреляли по ним. Уже после мы узнали, что там была гражданская инфраструктура", - рассказал журналистам Романюк.
В ходе следствия боевиков вывозили на места обстрелов, чтобы они своими глазами увидели, какой ущерб нанесли мирным жителям.
"Мы даже извинились перед местными жителями за нанесенный ущерб", - рассказал Романюк.
Каждого из них осудили на 24 года лишения свободы.
Оба боевика приговорены к 24 годам лишения свободы. Кроме того, они должны выплатить материальную компенсацию пострадавшим жителям Мариуполя на общую сумму 14 миллионов рублей.
"У меня нет таких денег", - признался Артеменко.
Подсудимые признали свою вину и оспаривать приговор не собираются.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0