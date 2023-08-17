https://uz.sputniknews.ru/20230817/37952524.html

Половина экспорта пшеницы из Казахстана идет в Узбекистан

Половина экспорта пшеницы из Казахстана идет в Узбекистан

В первой половине 2023 года республика закупила около 1,7 млн тонн казахского зерна.

2023-08-17T18:30+0500

2023-08-17T18:30+0500

2023-08-17T18:58+0500

узбекистан

общество

казахстан

импорт

зерно

пшеница

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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Узбекистан стал лидером по закупке зерна в Казахстане. В первом полугодии 2023 года на республику приходится около половины казахской экспортной пшеницы и меслина, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на мониторинговое агентство Energyprom.Всего за шесть месяцев Казахстан экспортировал 3,3 млн тонн зерновых на общую сумму $876,7 млн.Большую часть продукции – 2,3 миллиона тонн – отправили в страны СНГ. Это на 25,5% больше, чем годом ранее:В прочие страны отправили 974,6 тысячи тонн пшеницы, сообщили в агентстве.

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