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Половина экспорта пшеницы из Казахстана идет в Узбекистан
Половина экспорта пшеницы из Казахстана идет в Узбекистан
В первой половине 2023 года республика закупила около 1,7 млн тонн казахского зерна.
2023-08-17T18:30+0500
2023-08-17T18:30+0500
2023-08-17T18:58+0500
узбекистан
общество
казахстан
импорт
зерно
пшеница
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Узбекистан стал лидером по закупке зерна в Казахстане. В первом полугодии 2023 года на республику приходится около половины казахской экспортной пшеницы и меслина, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на мониторинговое агентство Energyprom.Всего за шесть месяцев Казахстан экспортировал 3,3 млн тонн зерновых на общую сумму $876,7 млн.Большую часть продукции – 2,3 миллиона тонн – отправили в страны СНГ. Это на 25,5% больше, чем годом ранее:В прочие страны отправили 974,6 тысячи тонн пшеницы, сообщили в агентстве.
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узбекистан казахстан импорт зерна пшеница объем экспорта первое полугодие статистика
узбекистан казахстан импорт зерна пшеница объем экспорта первое полугодие статистика
Половина экспорта пшеницы из Казахстана идет в Узбекистан
18:30 17.08.2023 (обновлено: 18:58 17.08.2023)
В первой половине 2023 года республика закупила около 1,7 млн тонн казахского зерна.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik.
Узбекистан стал лидером по закупке зерна в Казахстане. В первом полугодии 2023 года на республику приходится около половины казахской экспортной пшеницы и меслина, сообщает Sputnik Казахстан
со ссылкой на мониторинговое агентство Energyprom.
Всего за шесть месяцев Казахстан экспортировал 3,3 млн тонн зерновых на общую сумму $876,7 млн.
Большую часть продукции – 2,3 миллиона тонн – отправили в страны СНГ. Это на 25,5% больше, чем годом ранее:
Узбекистан – 1,7 миллиона тонн,
Таджикистан – 325,1 тысячи тонн,
Туркменистан – 156,1 тысячи тонн.
В прочие страны отправили 974,6 тысячи тонн пшеницы, сообщили в агентстве.