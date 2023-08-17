https://uz.sputniknews.ru/20230817/baxtiyor-saidov-pokazal-glavye-mid-kazaxstana-texnopark-tashkent-37935065.html

Бахтиёр Саидов показал главе МИД Казахстана технопарк в Ташкенте

Бахтиёр Саидов показал главе МИД Казахстана технопарк в Ташкенте

Стороны обсудили пути расширения узбекско-казахстанской промышленной кооперации и связей между деловыми кругами

2023-08-17T10:22+0500

2023-08-17T10:22+0500

2023-08-17T10:36+0500

узбекистан

казахстан

сотрудничество

мид

мид узбекистана

мид казахстана

бахтиёр саидов

мурат нуртлеу

технопарк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/10/37929038_0:109:1280:829_1920x0_80_0_0_e0ed87074d188ad435dda50446668187.jpg

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов вместе с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу посетили технопарк в Ташкенте, сообщает МИД.Технопарк объединяет более 20 высокотехнологичных, конкурентоспособных, экспортоориентированных предприятий.Напомним, глава МИД Казахстана прибыл в Ташкент накануне. В программе визита — различные встречи, направленные на достижение более высоких результатов в укреплении узбекско-казахстанских сотрудничества.

узбекистан

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан казахстан визит ташкент мид министр иностранных дел бахтиёр саидов заместитель премьер-министра мурат нуртлеу промышленная кооперация деловые круги технопарк узбекско-казахстанское сотрудничество