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Бахтиёр Саидов показал главе МИД Казахстана технопарк в Ташкенте
Бахтиёр Саидов показал главе МИД Казахстана технопарк в Ташкенте
Стороны обсудили пути расширения узбекско-казахстанской промышленной кооперации и связей между деловыми кругами
2023-08-17T10:22+0500
2023-08-17T10:22+0500
2023-08-17T10:36+0500
узбекистан
казахстан
сотрудничество
мид
мид узбекистана
мид казахстана
бахтиёр саидов
мурат нуртлеу
технопарк
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов вместе с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу посетили технопарк в Ташкенте, сообщает МИД.Технопарк объединяет более 20 высокотехнологичных, конкурентоспособных, экспортоориентированных предприятий.Напомним, глава МИД Казахстана прибыл в Ташкент накануне. В программе визита — различные встречи, направленные на достижение более высоких результатов в укреплении узбекско-казахстанских сотрудничества.
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узбекистан казахстан визит ташкент мид министр иностранных дел бахтиёр саидов заместитель премьер-министра мурат нуртлеу промышленная кооперация деловые круги технопарк узбекско-казахстанское сотрудничество
узбекистан казахстан визит ташкент мид министр иностранных дел бахтиёр саидов заместитель премьер-министра мурат нуртлеу промышленная кооперация деловые круги технопарк узбекско-казахстанское сотрудничество
Бахтиёр Саидов показал главе МИД Казахстана технопарк в Ташкенте
10:22 17.08.2023 (обновлено: 10:36 17.08.2023)
Стороны обсудили пути расширения узбекско-казахстанской промышленной кооперации и связей между деловыми кругами.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik.
Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов вместе с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу посетили технопарк в Ташкенте, сообщает МИД
.
"Обсудили пути расширения узбекско-казахстанской промышленной кооперации и связей между деловыми кругами двух стран", — сообщает ведомство.
Технопарк объединяет более 20 высокотехнологичных, конкурентоспособных, экспортоориентированных предприятий.
Напомним, глава МИД Казахстана прибыл
в Ташкент накануне. В программе визита — различные встречи, направленные на достижение более высоких результатов в укреплении узбекско-казахстанских сотрудничества.