Форум "Армия-2023": Россия подписала контракты о поставке вооружения на $600 млн

"В 2023 году "Рособоронэкспорт" организовал насыщенную деловую программу на полях форума "Армия". Мы провели презентации свыше 350 образцов российской продукции военного, двойного и гражданского назначения для делегаций из более чем 30 стран. Заключили несколько экспортных контрактов на сумму около 600 миллионов долларов, обсудили с партнерами развитие двустороннего военно-технического сотрудничества, в том числе увидели большой интерес к проектам индустриального партнерства", — сказал он.