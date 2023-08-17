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https://uz.sputniknews.ru/20230817/rossiya-kontrakty-eksport-orujiya-armiya-2023-37953940.html
Форум "Армия-2023": Россия подписала контракты о поставке вооружения на $600 млн
Форум "Армия-2023": Россия подписала контракты о поставке вооружения на $600 млн
Компания "Рособоронэкспорт" представила на выставке свыше 350 образцов продукции военного и гражданского назначения.
2023-08-17T17:37+0500
2023-08-17T18:00+0500
россия
армия
выставка
оружие
экспорт
контракт
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Российская компания "Рособоронэкспорт" на форуме "Армия-2023" заключила несколько крупных контрактов на экспорт вооружения на сумму около $600 млн. Об этом рассказал журналистам гендиректор компании Александр Михеев, сообщает РИА Новости.Как рассказал Михеев, корпорация договорилась о совместном производстве автоматов Калашникова, бронетехники, управляемых снарядов на территории заказчика. Компания также планирует наладить установку российских необитаемых боевых модулей различного калибра на шасси зарубежных партнеров.Форум "Армия-2023" проходит в эти дни в подмосковном парке "Патриот". Здесь также представлена военная техника западного производства, захваченная в зоне СВО.
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россия рособоронэкспорт армия-2023 контракты на поставку оружия совместное производство автомат калашникова военно-техническое сотрудничество бронетехника управляемые снаряды российские необитаемые модули александр михеев
россия рособоронэкспорт армия-2023 контракты на поставку оружия совместное производство автомат калашникова военно-техническое сотрудничество бронетехника управляемые снаряды российские необитаемые модули александр михеев

Форум "Армия-2023": Россия подписала контракты о поставке вооружения на $600 млн

17:37 17.08.2023 (обновлено: 18:00 17.08.2023)
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Перейти в фотобанкНа выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023", Россия
На выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023, Россия - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2023
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
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Компания "Рособоронэкспорт" представила на выставке свыше 350 образцов продукции военного и гражданского назначения.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Российская компания "Рособоронэкспорт" на форуме "Армия-2023" заключила несколько крупных контрактов на экспорт вооружения на сумму около $600 млн. Об этом рассказал журналистам гендиректор компании Александр Михеев, сообщает РИА Новости.

"В 2023 году "Рособоронэкспорт" организовал насыщенную деловую программу на полях форума "Армия". Мы провели презентации свыше 350 образцов российской продукции военного, двойного и гражданского назначения для делегаций из более чем 30 стран. Заключили несколько экспортных контрактов на сумму около 600 миллионов долларов, обсудили с партнерами развитие двустороннего военно-технического сотрудничества, в том числе увидели большой интерес к проектам индустриального партнерства", — сказал он.

Как рассказал Михеев, корпорация договорилась о совместном производстве автоматов Калашникова, бронетехники, управляемых снарядов на территории заказчика. Компания также планирует наладить установку российских необитаемых боевых модулей различного калибра на шасси зарубежных партнеров.
Форум "Армия-2023" проходит в эти дни в подмосковном парке "Патриот". Здесь также представлена военная техника западного производства, захваченная в зоне СВО.
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