https://uz.sputniknews.ru/20230817/rossiya-kontrakty-eksport-orujiya-armiya-2023-37953940.html
Форум "Армия-2023": Россия подписала контракты о поставке вооружения на $600 млн
Форум "Армия-2023": Россия подписала контракты о поставке вооружения на $600 млн
Компания "Рособоронэкспорт" представила на выставке свыше 350 образцов продукции военного и гражданского назначения.
2023-08-17T17:37+0500
2023-08-17T17:37+0500
2023-08-17T18:00+0500
россия
армия
выставка
оружие
экспорт
контракт
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Российская компания "Рособоронэкспорт" на форуме "Армия-2023" заключила несколько крупных контрактов на экспорт вооружения на сумму около $600 млн. Об этом рассказал журналистам гендиректор компании Александр Михеев, сообщает РИА Новости.Как рассказал Михеев, корпорация договорилась о совместном производстве автоматов Калашникова, бронетехники, управляемых снарядов на территории заказчика. Компания также планирует наладить установку российских необитаемых боевых модулей различного калибра на шасси зарубежных партнеров.Форум "Армия-2023" проходит в эти дни в подмосковном парке "Патриот". Здесь также представлена военная техника западного производства, захваченная в зоне СВО.
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россия рособоронэкспорт армия-2023 контракты на поставку оружия совместное производство автомат калашникова военно-техническое сотрудничество бронетехника управляемые снаряды российские необитаемые модули александр михеев
россия рособоронэкспорт армия-2023 контракты на поставку оружия совместное производство автомат калашникова военно-техническое сотрудничество бронетехника управляемые снаряды российские необитаемые модули александр михеев
Форум "Армия-2023": Россия подписала контракты о поставке вооружения на $600 млн
17:37 17.08.2023 (обновлено: 18:00 17.08.2023)
Компания "Рособоронэкспорт" представила на выставке свыше 350 образцов продукции военного и гражданского назначения.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik.
Российская компания "Рособоронэкспорт" на форуме "Армия-2023" заключила несколько крупных контрактов на экспорт вооружения на сумму около $600 млн. Об этом рассказал журналистам гендиректор компании Александр Михеев, сообщает РИА Новости
.
"В 2023 году "Рособоронэкспорт" организовал насыщенную деловую программу на полях форума "Армия". Мы провели презентации свыше 350 образцов российской продукции военного, двойного и гражданского назначения для делегаций из более чем 30 стран. Заключили несколько экспортных контрактов на сумму около 600 миллионов долларов, обсудили с партнерами развитие двустороннего военно-технического сотрудничества, в том числе увидели большой интерес к проектам индустриального партнерства", — сказал он.
Как рассказал Михеев, корпорация договорилась о совместном производстве автоматов Калашникова, бронетехники, управляемых снарядов на территории заказчика. Компания также планирует наладить установку российских необитаемых боевых модулей различного калибра на шасси зарубежных партнеров.
Форум "Армия-2023" проходит в эти дни в подмосковном парке "Патриот". Здесь также представлена военная техника западного производства, захваченная в зоне СВО
.