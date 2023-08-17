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Саркози высказался о шансах Украины "вернуть" Крым
Саркози высказался о шансах Украины "вернуть" Крым
Экс-президент Франции назвал идею возврата Крыма Украине иллюзорной.
2023-08-17T13:40+0500
2023-08-17T13:40+0500
2023-08-17T13:49+0500
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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Крым был и остается российской территорией, поэтому разговоры о его возвращении в состав Украины — иллюзия, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-президента Франции Николя Саркози.Вместе с тем, по мнению Саркози, для "утверждения настоящего положения вещей" нужен референдум под наблюдением международного сообщества.Экс-президент Франции также высказал идею провести аналогичные голосования в новых регионах России, чтобы в окончательно и прозрачно закрыть вопрос возвращения этих территорий Украине, если та не хочет замороженного конфликта.Напомним, что Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Однако Киев продолжает считать полуостров своей временно оккупированной территорией, этой же позиции придерживаются многие западные страны. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос о статусе полуострова окончательно закрыт.Ранее Sputnik сообщал о том, что американский журналист предрек крах Украины.
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в мире россия украина франция владимир путин крым оон николя саркози
в мире россия украина франция владимир путин крым оон николя саркози
Саркози высказался о шансах Украины "вернуть" Крым
13:40 17.08.2023 (обновлено: 13:49 17.08.2023)
Экс-президент Франции назвал идею возврата Крыма Украине иллюзорной.
ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik.
Крым был и остается российской территорией, поэтому разговоры о его возвращении в состав Украины — иллюзия, сообщает РИА Новости
со ссылкой на экс-президента Франции Николя Саркози.
"Когда речь идет о территории Крыма, которая была российской до 1954 года и где большинство населения до сих пор считают себя русскими, я думаю, что любое возвращение назад — это иллюзия", — заявил он в интервью изданию Figaro.
Вместе с тем, по мнению Саркози, для "утверждения настоящего положения вещей" нужен референдум под наблюдением международного сообщества.
Экс-президент Франции также высказал идею провести аналогичные голосования в новых регионах России, чтобы в окончательно и прозрачно закрыть вопрос возвращения этих территорий Украине, если та не хочет замороженного конфликта.
Напомним, что Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Однако Киев продолжает считать полуостров своей временно оккупированной территорией, этой же позиции придерживаются многие западные страны. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос о статусе полуострова окончательно закрыт.