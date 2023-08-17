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фото смешные забавные веселые фестиваль домашних любимцев санкт-петербург парламент мировых религий чикаго проект победи свой страх бассейн чайка инаугурация президента парагвая кубок мира по футболу среди женщин англия австралия ухань ирак басра арбаин
Забавные собаки и гигантские лягушки: 8 самых смешных фото недели
Участники спортивного проекта "Победи свой страх" в бассейне под открытым небом "Чайка" в Москве. Каждый участник независимо от возраста и уровня подготовки получает возможность прыгнуть в воду с платформы 3/5/7/10 метров после инструктажа опытного тренера.
Участники спортивного проекта "Победи свой страх" в бассейне под открытым небом "Чайка" в Москве. Каждый участник независимо от возраста и уровня подготовки получает возможность прыгнуть в воду с платформы 3/5/7/10 метров после инструктажа опытного тренера.