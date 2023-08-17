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https://uz.sputniknews.ru/20230817/smeshnye-foto-nedeli-37967289.html
Забавные собаки и гигантские лягушки: 8 самых смешных фото недели
Забавные собаки и гигантские лягушки: 8 самых смешных фото недели
Уходящая неделя была насыщена событиями. Предлагаем вам вспомнить забавные моменты с нашей подборкой самых смешных фото недели.
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в мире
фестиваль
санкт-петербург
ирак
чикаго
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фото смешные забавные веселые фестиваль домашних любимцев санкт-петербург парламент мировых религий чикаго проект победи свой страх бассейн чайка инаугурация президента парагвая кубок мира по футболу среди женщин англия австралия ухань ирак басра арбаин
фото смешные забавные веселые фестиваль домашних любимцев санкт-петербург парламент мировых религий чикаго проект победи свой страх бассейн чайка инаугурация президента парагвая кубок мира по футболу среди женщин англия австралия ухань ирак басра арбаин

Забавные собаки и гигантские лягушки: 8 самых смешных фото недели

21:51 17.08.2023 (обновлено: 21:59 17.08.2023)
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Уходящая неделя была насыщена событиями. Предлагаем вам вспомнить забавные моменты с нашей подборкой самых смешных фото недели.
© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанкСобака породы джек-рассел-терьер на фестивале домашних любимцев Petshop Days в Приморском парке Победы в Санкт-Петербурге.
Собака на фестивале домашних любимцев Petshop Days в Приморском парке Победы в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexander Galperin
/
Перейти в фотобанк
Собака породы джек-рассел-терьер на фестивале домашних любимцев Petshop Days в Приморском парке Победы в Санкт-Петербурге.
© AP Photo / Paul Beaty

Участники парада Парламента мировых религий в Чикаго.

Участники парада Парламента мировых религий в Чикаго. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Paul Beaty

Участники парада Парламента мировых религий в Чикаго.

© Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанк

Участники спортивного проекта "Победи свой страх" в бассейне под открытым небом "Чайка" в Москве. Каждый участник независимо от возраста и уровня подготовки получает возможность прыгнуть в воду с платформы 3/5/7/10 метров после инструктажа опытного тренера.

Участники спортивного проекта &quot;Победи свой страх&quot; в бассейне под открытым небом &quot;Чайка&quot; в Москве. Каждый участник независимо от возраста и уровня подготовки получает возможность прыгнуть в воду с платформы 3/5/7/10 метров после инструктажа опытного тренера. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexander Vilf
/
Перейти в фотобанк

Участники спортивного проекта "Победи свой страх" в бассейне под открытым небом "Чайка" в Москве. Каждый участник независимо от возраста и уровня подготовки получает возможность прыгнуть в воду с платформы 3/5/7/10 метров после инструктажа опытного тренера.

© AFP 2023 / Daniel Duarte

Собака взбирается по лестнице мимо почетного караула во время инаугурации президента Парагвая Сантьяго Пеки.

Собака взбирается по лестнице мимо почетного караула во время инаугурации президента Парагвая Сантьяго Пеки. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / Daniel Duarte

Собака взбирается по лестнице мимо почетного караула во время инаугурации президента Парагвая Сантьяго Пеки.

© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанкЖители города на улицах Уханя.
Жители города на улицах Уханя, Китай - Sputnik Узбекистан
5/8
© Sputnik / Anna Ratkoglo
/
Перейти в фотобанк
Жители города на улицах Уханя.
© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанкСобака прыгает в бассейн за игрушкой на фестивале домашних любимцев Petshop Days в Приморском парке Победы в Санкт-Петербурге.
Собака прыгает в бассейн за игрушкой на фестивале домашних любимцев Petshop Days в Приморском парке Победы в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан
6/8
© Sputnik / Alexander Galperin
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Собака прыгает в бассейн за игрушкой на фестивале домашних любимцев Petshop Days в Приморском парке Победы в Санкт-Петербурге.
© AFP 2023 / Justin Tallis

Реакция болельщиков английской сборной, когда австралийская команда забила свой первый гол в полуфинальном матче Кубка мира по футболу среди женщин между сборными Австралии и Англии.

Реакция болельщиков английской сборной, когда австралийская команда забила свой первый гол в полуфинальном матче Кубка мира по футболу среди женщин между сборными Австралии и Англии. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / Justin Tallis

Реакция болельщиков английской сборной, когда австралийская команда забила свой первый гол в полуфинальном матче Кубка мира по футболу среди женщин между сборными Австралии и Англии.

© AFP 2023 / Hussein Faleh

Верующий в иракском городе Басре во время религиозного праздника Арбаин обливается водой, чтобы охладиться в жаркую погоду.

Верующий в иракском городе Басре во время религиозного праздника Арбаин обливается водой, чтобы охладиться в жаркую погоду. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / Hussein Faleh

Верующий в иракском городе Басре во время религиозного праздника Арбаин обливается водой, чтобы охладиться в жаркую погоду.

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