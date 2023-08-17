https://uz.sputniknews.ru/20230817/stambul-zasuxa-voda-defitsit-37934095.html

Запасов воды в Стамбуле осталось на два месяца — причина

Запасов воды в Стамбуле осталось на два месяца — причина

Из-за жары степень заполняемости водохранилищ является самой низкой за последние девять лет. Горожан призвали экономить воду.

2023-08-17T09:40+0500

2023-08-17T09:40+0500

2023-08-17T09:59+0500

в мире

стамбул

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питьевая вода

дефицит

водохранилище

засуха

жара

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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Запасов воды в снабжающих Стамбул водохранилищах осталось лишь на два месяца, в случае продолжения засухи ситуация станет критической, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.По данным Управления водных ресурсов и канализации Стамбула (İSKİ), степень заполненности водохранилищ по состоянию на среду составляет 33,37 % — более 289 млн кубометров. В среднем за последние две недели город потреблял от 3 до 3,5 млн кубометров воды в сутки.При этом за две недели уровень воды уменьшился более чем на 4 %. По данным управления, критическая ситуация наблюдалась в аналогичный период в 2014 году, когда водохранилища были заполнены на 17 %, в последующие 8 лет уровень не снижался ниже отметки в 52 %. В прошлом августе водохранилища были заполнены на 62 %.İSKİ сообщило, что половина из десяти крупнейших водохранилищ практически обмелела: они заполнены менее чем на 2 %. Более 80 % запасов воды сейчас в трех водохранилищах — Омерли, Дарлык и Теркос.По прогнозам синоптиков, осадков в Стамбуле в ближайшие десять дней не предвидится, температура составит от 30 до 32 градусов. Мэр города Экрем Имамоглу призвал горожан экономить воду. Преодоление дефицита воды — важный вопрос для многих стран. Ранее Sputnik сообщал о том, актуальна ли сегодня идея поворота сибирских рек в Центральную Азию.

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