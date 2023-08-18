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https://uz.sputniknews.ru/20230818/kuda-sxodit-na-vyxodnyx-top-meropriyatiy-tashkent-37980050.html
Куда сходить на выходных: топ-5 мероприятий в Ташкенте
Куда сходить на выходных: топ-5 мероприятий в Ташкенте
Выступление The Limba, мастер-класс по флористике и выставка зарубежных вузов. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik
2023-08-18T11:14+0500
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Суббота, 19 августаВыставка зарубежных вузов Wayu ExpoПосетители смогут пообщаться с представителями зарубежных вузов, а также узнать об образовательных грантах.Время: 10.00.Место: Дворец творчества молодежи.Участие бесплатное.Кинопоказы под открытым небомЗрителей ждет показ фильмов "Путь домой" и "Богемская Рапсодия" под открытым небом.Время: 19.30, 21.20.Место: Спортивно-оздоровительный комплекс Yoshlik.Стоимость билетов: 25 – 35 тыс. сумов.Телефоны для справок: (+998) 90−998−1425, (+998) 90−901−8468.Экозабег (плоггинг) вдоль АнхораУчастники плоггинга — бега со сбором мусора — преодолеют дистанцию в три километра от улиц Шаршара до Афросиаба, вдоль каналов Анхор и Бурджар. Перед стартом участникам выдадут перчатки и пакеты для сбора мусора. На финише плоггеров ждет розыгрыш подарков.Время: 09.50.Участие бесплатное: необходима регистрация.Воскресенье, 20 августаВыступление The LimbaПопулярный казахстанский R&amp;B и поп-исполнитель, известный по таким песням, как "X.О" и "Синие фиалки", выступит с концертной программой в Ташкенте.Время: 20.00.Место: Atlantis.Стоимость билетов: 200 – 400 тыс. сумов.Телефоны для справок: (+998) 71−215−1122, (+998) 33−215−1122.Мастер-класс по флористикеУчастники научатся собирать цветочные композиции и смогут создать свой авторский букет.Время: 17.00.Место: KProf.Стоимость билетов: 280 тыс. сумов.Телефон для справок: (+998) 94−044−1092.
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узбекистан ташкент афиша культура выходные мастер-класс флористика выставка зарубежный вуз кинопоказ под открытым небом экозабег плоггинг анхор
узбекистан ташкент афиша культура выходные мастер-класс флористика выставка зарубежный вуз кинопоказ под открытым небом экозабег плоггинг анхор

Куда сходить на выходных: топ-5 мероприятий в Ташкенте

11:14 18.08.2023 (обновлено: 12:32 18.08.2023)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗрители сидят в кинотеатре
Зрители сидят в кинотеатре - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2023
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Выступление The Limba, мастер-класс по флористике и выставка зарубежных вузов. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

Суббота, 19 августа

Выставка зарубежных вузов Wayu Expo
Посетители смогут пообщаться с представителями зарубежных вузов, а также узнать об образовательных грантах.
Время: 10.00.
Место: Дворец творчества молодежи.
Участие бесплатное.
Кинопоказы под открытым небом
Зрителей ждет показ фильмов "Путь домой" и "Богемская Рапсодия" под открытым небом.
Время: 19.30, 21.20.
Место: Спортивно-оздоровительный комплекс Yoshlik.
Стоимость билетов: 25 – 35 тыс. сумов.
Телефоны для справок: (+998) 90−998−1425, (+998) 90−901−8468.
Экозабег (плоггинг) вдоль Анхора
Участники плоггинга — бега со сбором мусора — преодолеют дистанцию в три километра от улиц Шаршара до Афросиаба, вдоль каналов Анхор и Бурджар. Перед стартом участникам выдадут перчатки и пакеты для сбора мусора. На финише плоггеров ждет розыгрыш подарков.
Время: 09.50.
Участие бесплатное: необходима регистрация.

Воскресенье, 20 августа

Выступление The Limba
Популярный казахстанский R&B и поп-исполнитель, известный по таким песням, как "X.О" и "Синие фиалки", выступит с концертной программой в Ташкенте.
Время: 20.00.
Место: Atlantis.
Стоимость билетов: 200 – 400 тыс. сумов.
Телефоны для справок: (+998) 71−215−1122, (+998) 33−215−1122.
Мастер-класс по флористике
Участники научатся собирать цветочные композиции и смогут создать свой авторский букет.
Время: 17.00.
Место: KProf.
Стоимость билетов: 280 тыс. сумов.
Телефон для справок: (+998) 94−044−1092.
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