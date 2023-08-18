https://uz.sputniknews.ru/20230818/kuda-sxodit-na-vyxodnyx-top-meropriyatiy-tashkent-37980050.html

Куда сходить на выходных: топ-5 мероприятий в Ташкенте

Куда сходить на выходных: топ-5 мероприятий в Ташкенте

Выступление The Limba, мастер-класс по флористике и выставка зарубежных вузов. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik

2023-08-18T11:14+0500

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узбекистан

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мастер-класс

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Суббота, 19 августаВыставка зарубежных вузов Wayu ExpoПосетители смогут пообщаться с представителями зарубежных вузов, а также узнать об образовательных грантах.Время: 10.00.Место: Дворец творчества молодежи.Участие бесплатное.Кинопоказы под открытым небомЗрителей ждет показ фильмов "Путь домой" и "Богемская Рапсодия" под открытым небом.Время: 19.30, 21.20.Место: Спортивно-оздоровительный комплекс Yoshlik.Стоимость билетов: 25 – 35 тыс. сумов.Телефоны для справок: (+998) 90−998−1425, (+998) 90−901−8468.Экозабег (плоггинг) вдоль АнхораУчастники плоггинга — бега со сбором мусора — преодолеют дистанцию в три километра от улиц Шаршара до Афросиаба, вдоль каналов Анхор и Бурджар. Перед стартом участникам выдадут перчатки и пакеты для сбора мусора. На финише плоггеров ждет розыгрыш подарков.Время: 09.50.Участие бесплатное: необходима регистрация.Воскресенье, 20 августаВыступление The LimbaПопулярный казахстанский R&B и поп-исполнитель, известный по таким песням, как "X.О" и "Синие фиалки", выступит с концертной программой в Ташкенте.Время: 20.00.Место: Atlantis.Стоимость билетов: 200 – 400 тыс. сумов.Телефоны для справок: (+998) 71−215−1122, (+998) 33−215−1122.Мастер-класс по флористикеУчастники научатся собирать цветочные композиции и смогут создать свой авторский букет.Время: 17.00.Место: KProf.Стоимость билетов: 280 тыс. сумов.Телефон для справок: (+998) 94−044−1092.

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