Куда сходить на выходных: топ-5 мероприятий в Ташкенте
11:14 18.08.2023 (обновлено: 12:32 18.08.2023)
© Sputnik / Илья Питалев/
Выступление The Limba, мастер-класс по флористике и выставка зарубежных вузов. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
Суббота, 19 августа
Выставка зарубежных вузов Wayu Expo
Посетители смогут пообщаться с представителями зарубежных вузов, а также узнать об образовательных грантах.
Время: 10.00.
Место: Дворец творчества молодежи.
Участие бесплатное.
Посетители смогут пообщаться с представителями зарубежных вузов, а также узнать об образовательных грантах.
Время: 10.00.
Место: Дворец творчества молодежи.
Участие бесплатное.
Кинопоказы под открытым небом
Зрителей ждет показ фильмов "Путь домой" и "Богемская Рапсодия" под открытым небом.
Время: 19.30, 21.20.
Место: Спортивно-оздоровительный комплекс Yoshlik.
Стоимость билетов: 25 – 35 тыс. сумов.
Телефоны для справок: (+998) 90−998−1425, (+998) 90−901−8468.
Зрителей ждет показ фильмов "Путь домой" и "Богемская Рапсодия" под открытым небом.
Время: 19.30, 21.20.
Место: Спортивно-оздоровительный комплекс Yoshlik.
Стоимость билетов: 25 – 35 тыс. сумов.
Телефоны для справок: (+998) 90−998−1425, (+998) 90−901−8468.
Экозабег (плоггинг) вдоль Анхора
Участники плоггинга — бега со сбором мусора — преодолеют дистанцию в три километра от улиц Шаршара до Афросиаба, вдоль каналов Анхор и Бурджар. Перед стартом участникам выдадут перчатки и пакеты для сбора мусора. На финише плоггеров ждет розыгрыш подарков.
Время: 09.50.
Участие бесплатное: необходима регистрация.
Участники плоггинга — бега со сбором мусора — преодолеют дистанцию в три километра от улиц Шаршара до Афросиаба, вдоль каналов Анхор и Бурджар. Перед стартом участникам выдадут перчатки и пакеты для сбора мусора. На финише плоггеров ждет розыгрыш подарков.
Время: 09.50.
Участие бесплатное: необходима регистрация.
Воскресенье, 20 августа
Выступление The Limba
Популярный казахстанский R&B и поп-исполнитель, известный по таким песням, как "X.О" и "Синие фиалки", выступит с концертной программой в Ташкенте.
Время: 20.00.
Место: Atlantis.
Стоимость билетов: 200 – 400 тыс. сумов.
Телефоны для справок: (+998) 71−215−1122, (+998) 33−215−1122.
Популярный казахстанский R&B и поп-исполнитель, известный по таким песням, как "X.О" и "Синие фиалки", выступит с концертной программой в Ташкенте.
Время: 20.00.
Место: Atlantis.
Стоимость билетов: 200 – 400 тыс. сумов.
Телефоны для справок: (+998) 71−215−1122, (+998) 33−215−1122.
Мастер-класс по флористике
Участники научатся собирать цветочные композиции и смогут создать свой авторский букет.
Время: 17.00.
Место: KProf.
Стоимость билетов: 280 тыс. сумов.
Телефон для справок: (+998) 94−044−1092.
Участники научатся собирать цветочные композиции и смогут создать свой авторский букет.
Время: 17.00.
Место: KProf.
Стоимость билетов: 280 тыс. сумов.
Телефон для справок: (+998) 94−044−1092.