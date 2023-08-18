https://uz.sputniknews.ru/20230818/mirziyoyev-nasha-neft-gaz-kachestvennyy-produkt-sozdavayemyy-predprinimatelyami-37997120.html

Мирзиёев: наша нефть и газ — качественный продукт, создаваемый предпринимателями

Мирзиёев: наша нефть и газ — качественный продукт, создаваемый предпринимателями

Учитывая, что из-за ситуации на международной арене, затраты на логистику выросли в 3-4 раза, государство последовательно продолжает поддерживать... 18.08.2023, Sputnik Узбекистан

2023-08-18T16:33+0500

2023-08-18T16:33+0500

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узбекистан

президент

прямой диалог

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. И нефть, и газ Узбекистана — это качественные продукты, которые создаются из сырья предприимчивыми предпринимателями. Об этом заявил президент в ходе открытого диалога с предпринимателями, сообщает пресс-служба главы государства.Глава государства затронул целый ряд тем, в том числе нефтегазовую отрасль. В частности, речь шла о продаже нефти и газа. Как было подчеркнуто, для того чтобы продукция была качественной, востребованной и конкурентоспособной на внешних рынках, необходимо вывести производство на совершенно новый уровень.Учитывая, что из-за ситуации на международной арене затраты на логистику выросли в 3-4 раза, государство последовательно продолжит поддерживать предприятия-экспортеров. Для них будут расширены финансовые возможности. На компенсацию затрат на логистику выделят дополнительно $100 млн. Еще $25 млн будет выделено на сертификацию продукции за рубежом, внедрение международных стандартов и обучение специалистов. Программа "Новый Узбекистан — страна конкурентоспособной продукции" будет продолжена в этом году, а количество предприятий, охваченных ею, увеличится до 500. Все льготы программы будут для них сохранены.

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узбекистан, президент, прямой диалог