https://uz.sputniknews.ru/20230818/moskva-bespilotnik-bez-postradavshix-sobyanin-37975618.html

Над Москвой сбили беспилотник, пострадавших нет — Собянин

Над Москвой сбили беспилотник, пострадавших нет — Собянин

Украинский БПЛА сбили в районе Экспоцентра, поврежден фасад павильона на Краснопресненской набережной Москвы

2023-08-18T09:42+0500

2023-08-18T09:42+0500

2023-08-18T09:42+0500

россия

всу

теракт

москва

дрон

пво

сергей собянин

мэр

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале, сообщает РИА Новости. Он также добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Экстренные службы, в свою очередь, сообщили, что падение беспилотника привело к повреждению 20 квадратных метров фасада одноэтажного павильона.В Минобороны России уточнили, что попытка атаки дрона произошла около 04.00 утра. ПВО изменили траекторию беспилотника, и он упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной, но жертв и возгораний в результате этого нет, сообщили в ведомстве.Это не первая за последнее время попытка ВСУ ударить дронами по столичному региону. В ночь на 10 августа над Одинцовским районом Подмосковья сбили дрон. По информации Минобороны, в результате попытки теракта пострадавших и разрушений нет.

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