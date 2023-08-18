https://uz.sputniknews.ru/20230818/moskva-bespilotnik-bez-postradavshix-sobyanin-37975618.html
Над Москвой сбили беспилотник, пострадавших нет — Собянин
Над Москвой сбили беспилотник, пострадавших нет — Собянин
Украинский БПЛА сбили в районе Экспоцентра, поврежден фасад павильона на Краснопресненской набережной Москвы
2023-08-18T09:42+0500
2023-08-18T09:42+0500
2023-08-18T09:42+0500
россия
всу
теракт
москва
дрон
пво
сергей собянин
мэр
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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале, сообщает РИА Новости. Он также добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Экстренные службы, в свою очередь, сообщили, что падение беспилотника привело к повреждению 20 квадратных метров фасада одноэтажного павильона.В Минобороны России уточнили, что попытка атаки дрона произошла около 04.00 утра. ПВО изменили траекторию беспилотника, и он упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной, но жертв и возгораний в результате этого нет, сообщили в ведомстве.Это не первая за последнее время попытка ВСУ ударить дронами по столичному региону. В ночь на 10 августа над Одинцовским районом Подмосковья сбили дрон. По информации Минобороны, в результате попытки теракта пострадавших и разрушений нет.
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россия всу атака теракт дрон набережная москва мэр сергей собянин район экспоцентр повреждение фасад павильон краснопресненская набережная пво бпла
россия всу атака теракт дрон набережная москва мэр сергей собянин район экспоцентр повреждение фасад павильон краснопресненская набережная пво бпла
Над Москвой сбили беспилотник, пострадавших нет — Собянин
Украинский БПЛА сбили в районе Экспоцентра, поврежден фасад павильона на Краснопресненской набережной Москвы.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik.
Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале
, сообщает РИА Новости
.
"Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли", — написал мэр Москвы.
Он также добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Экстренные службы, в свою очередь, сообщили, что падение беспилотника привело к повреждению 20 квадратных метров фасада одноэтажного павильона.
В Минобороны России уточнили, что попытка атаки дрона произошла около 04.00 утра. ПВО изменили
траекторию беспилотника, и он упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной, но жертв и возгораний в результате этого нет, сообщили в ведомстве.
Это не первая за последнее время попытка ВСУ ударить дронами по столичному региону. В ночь на 10 августа над Одинцовским районом Подмосковья сбили дрон.
По информации Минобороны, в результате попытки теракта пострадавших и разрушений нет.