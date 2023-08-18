https://uz.sputniknews.ru/20230818/pogoda-tashkent-18-avgust-2023-37939072.html

Все еще жарко — прогноз погоды в Ташкенте на 18 августа

Все еще жарко — прогноз погоды в Ташкенте на 18 августа

Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в последний день перед выходными.

2023-08-18T05:06+0500

2023-08-18T05:06+0500

2023-08-18T05:06+0500

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Сегодня в Ташкенте будет небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем — 34-36 градусов тепла.

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