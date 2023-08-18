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Все еще жарко — прогноз погоды в Ташкенте на 18 августа
Все еще жарко — прогноз погоды в Ташкенте на 18 августа
Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в последний день перед выходными.
2023-08-18T05:06+0500
2023-08-18T05:06+0500
2023-08-18T05:06+0500
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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Сегодня в Ташкенте будет небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем — 34-36 градусов тепла.
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узбекистан ташкент погода в ташкенте прогноз погоды прогноз погоды в ташкенте узгидромет общество
Все еще жарко — прогноз погоды в Ташкенте на 18 августа
Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в последний день перед выходными.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте будет небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха днем — 34-36 градусов тепла.