https://uz.sputniknews.ru/20230818/predel-jary-zdorovye-uchenyye-37970745.html

Какую максимальную жару может выдержать человеческий организм

Какую максимальную жару может выдержать человеческий организм

Если сочетание влажности воздуха и температуры превысят эти показатели, даже здоровый молодой человек может умереть, считают ученые.

2023-08-18T06:58+0500

2023-08-18T06:58+0500

2023-08-18T06:58+0500

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здоровье

жара

ученые

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Ученые определили критический предел сочетания температуры и влажности воздуха, которое может выдержать человеческий организм. Считается, что даже здоровый молодой человек может умереть уже при 35 градусах жары при 100% относительной влажности воздуха. Но новые исследования позволяют предположить, что этот порог может быть гораздо ниже, пишет научный портал Science Alert.Тело человека при высокой температуре охлаждается в первую очередь за счет испарения пота с поверхности кожи. Но при высокой влажности, испарения не происходит, и человек может получить тепловой удар. Если ему не оказать помощь, это приведет к отказу органов из-за перегрева и гибели человека, объясняют ученые.Критический предел температуры при стопроцентной влажности – 35 градусов тепла. В природе такие условия наступали всего около десятка раз, в основном в странах Южной Азии и Персидского залива. Ни один из таких случаев не длился более двух часов, поэтому не было "массовой смертности", поясняет Колин Рэймонд из Лаборатории реактивного движения NASA.Однако убить человека может и гораздо более низкая температура – у каждого свой порог в зависимости от возраста, состояния здоровья и других факторов, считают исследователи.Теоретический предел выживания человека – температура 35 градусов со 100% влажностью, или 46 градусов при 50% влажности. Чтобы проверить эту критическую точку, исследователи из Пенсильванского государственного университета в США измерили внутреннюю температуру молодых здоровых людей в термокамере.Как показало исследование, участники эксперимента достигли своего "критического предела окружающей среды" – когда их тело не могло остановить рост внутренней температуры – при температуре уже в 30,6 градусов. По мнению медиков, такие условия могут привести к гибели уже за пять-семь часов.По мнению Рэймонда, критические значения температуры будут случаться все чаще из-за глобального потепления и изменения температуры океанской воды, что отразится на статистике смертности от жары.

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