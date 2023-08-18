https://uz.sputniknews.ru/20230818/rubl-oslableniye-rossiya-migranty-vliyaniye-38008678.html

Курс на Москву неизменный: как ослабление рубля влияет на мигрантов в России

Курс на Москву неизменный: как ослабление рубля влияет на мигрантов в России

Изменения курса рубля не окажут существенного влияния на миграцию в Россию, считают представители диаспор стран Центральной Азии.

2023-08-18T21:59+0500

2023-08-18T21:59+0500

2023-08-18T21:59+0500

в мире

колумнисты

россия

курс валют

рубль

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Курсы доллара и евро 14 августа побили максимумы с марта 2022 года. По данным Мосбиржи, доллар стоил более 100 рублей, евро – свыше 110. На следующий день ЦБ РФ повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%, что позволило укрепить рубль – и 18 августа официальный курс доллара составил уже 93,4 руб. Оказывают ли скачки курса российской валюты какое-либо влияние на мигрантов в России – разбирался Sputnik.Переводы на паузеМногие мигранты приостановили отправки денег на родину, ожидая стабилизации курса рубля, сообщил корреспонденту Sputnik координатор по международным отношениям Совета кыргызской диаспоры Келдибек Маатбеков.Отток кыргызстанских мигрантов из России начнется лишь в случае, если доллар будет стоить 120-140 рублей, считает Келдибек Маатбеков. Однако даже в этом случае, по его мнению, РФ покинет небольшое число мигрантов.Он отметил, что добраться от Оша до Бишкека намного сложнее, чем до Москвы.Курс мигрантов не пугаетВолатильность российской валюты действительно оказывает определенное влияние на мигрантов в РФ, однако не столь значительное в сравнении с другими факторами, рассказал корреспонденту Sputnik бывший председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов.Курс рубля мигрантов не пугает, ведь в любом случае в РФ они получают больше, чем там, в Таджикистане, и рабочее место в России найти легче, считает Абдулло Давлатов. Основной фактор, который влияет на решение таджикистанцев ехать или не ехать работать в РФ – социально-психологический.Экс-глава Союза таджикистанцев России обратил внимание на то, что количество его соотечественников, желающих приехать в РФ и получить российские паспорта, лишь увеличивается.В Россию – прощеНа трудовых мигрантов ситуация с курсом рубля оказывает мизерное влияние, рассказал корреспонденту Sputnik председатель Всероссийского конгресса узбекистанцев Ибрагим Худайбердиев. В связи с этим он не ожидает какого-либо значимого влияния данного фактора на ситуацию с миграцией в целом.“У нас с Россией безвизовый режим. Чтобы поехать в другие страны, нужно готовиться, учить язык: английский, корейский. Здесь же этого не требуется. У нас безвизовый режим. Взял сумку – полетел в Россию, нашел работу”, – пояснил он.

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Михаил Воробьев

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