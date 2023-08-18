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https://uz.sputniknews.ru/20230818/rubl-oslableniye-rossiya-migranty-vliyaniye-38008678.html
Курс на Москву неизменный: как ослабление рубля влияет на мигрантов в России
Курс на Москву неизменный: как ослабление рубля влияет на мигрантов в России
Изменения курса рубля не окажут существенного влияния на миграцию в Россию, считают представители диаспор стран Центральной Азии.
2023-08-18T21:59+0500
2023-08-18T21:59+0500
в мире
колумнисты
россия
курс валют
рубль
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Курсы доллара и евро 14 августа побили максимумы с марта 2022 года. По данным Мосбиржи, доллар стоил более 100 рублей, евро – свыше 110. На следующий день ЦБ РФ повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%, что позволило укрепить рубль – и 18 августа официальный курс доллара составил уже 93,4 руб. Оказывают ли скачки курса российской валюты какое-либо влияние на мигрантов в России – разбирался Sputnik.Переводы на паузеМногие мигранты приостановили отправки денег на родину, ожидая стабилизации курса рубля, сообщил корреспонденту Sputnik координатор по международным отношениям Совета кыргызской диаспоры Келдибек Маатбеков.Отток кыргызстанских мигрантов из России начнется лишь в случае, если доллар будет стоить 120-140 рублей, считает Келдибек Маатбеков. Однако даже в этом случае, по его мнению, РФ покинет небольшое число мигрантов.Он отметил, что добраться от Оша до Бишкека намного сложнее, чем до Москвы.Курс мигрантов не пугаетВолатильность российской валюты действительно оказывает определенное влияние на мигрантов в РФ, однако не столь значительное в сравнении с другими факторами, рассказал корреспонденту Sputnik бывший председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов.Курс рубля мигрантов не пугает, ведь в любом случае в РФ они получают больше, чем там, в Таджикистане, и рабочее место в России найти легче, считает Абдулло Давлатов. Основной фактор, который влияет на решение таджикистанцев ехать или не ехать работать в РФ – социально-психологический.Экс-глава Союза таджикистанцев России обратил внимание на то, что количество его соотечественников, желающих приехать в РФ и получить российские паспорта, лишь увеличивается.В Россию – прощеНа трудовых мигрантов ситуация с курсом рубля оказывает мизерное влияние, рассказал корреспонденту Sputnik председатель Всероссийского конгресса узбекистанцев Ибрагим Худайбердиев. В связи с этим он не ожидает какого-либо значимого влияния данного фактора на ситуацию с миграцией в целом.“У нас с Россией безвизовый режим. Чтобы поехать в другие страны, нужно готовиться, учить язык: английский, корейский. Здесь же этого не требуется. У нас безвизовый режим. Взял сумку – полетел в Россию, нашел работу”, – пояснил он.
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Михаил Воробьев
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире колумнисты россия курс валют рубль мигранты
в мире колумнисты россия курс валют рубль мигранты

Курс на Москву неизменный: как ослабление рубля влияет на мигрантов в России

21:59 18.08.2023
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссийский рубль
Российский рубль - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2023
© Sputnik / Илья Питалев
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Михаил Воробьев
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Изменения курса рубля не окажут существенного влияния на миграцию в Россию, считают представители диаспор стран Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Курсы доллара и евро 14 августа побили максимумы с марта 2022 года. По данным Мосбиржи, доллар стоил более 100 рублей, евро – свыше 110. На следующий день ЦБ РФ повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%, что позволило укрепить рубль – и 18 августа официальный курс доллара составил уже 93,4 руб. Оказывают ли скачки курса российской валюты какое-либо влияние на мигрантов в России – разбирался Sputnik.
Переводы на паузе
Многие мигранты приостановили отправки денег на родину, ожидая стабилизации курса рубля, сообщил корреспонденту Sputnik координатор по международным отношениям Совета кыргызской диаспоры Келдибек Маатбеков.
“Раньше мы отправляли 100 тыс. рублей и получалось 105 или 106 тысяч сомов. Неделю назад я отправил 100 тысяч, и в итоге получатель забрал 98 тысяч”, – посетовал он.
Отток кыргызстанских мигрантов из России начнется лишь в случае, если доллар будет стоить 120-140 рублей, считает Келдибек Маатбеков. Однако даже в этом случае, по его мнению, РФ покинет небольшое число мигрантов.
“Россия всё же намного доступнее для заработка гражданам стран Центральной Азии, чем другие направления. И зарплата в любом случае намного выше, чем в Кыргызстане, особенно в Москве и Московской области, даже если что-то происходит с курсом рубля”, – пояснил Келдибек Маатбеков.
Он отметил, что добраться от Оша до Бишкека намного сложнее, чем до Москвы.
“От Оша до Бишкека на машине едешь 11 часов. А до Москвы вы добираетесь за четыре часа [полета], и уже работаете”, – добавил представитель кыргызской диаспоры.
Курс мигрантов не пугает
Волатильность российской валюты действительно оказывает определенное влияние на мигрантов в РФ, однако не столь значительное в сравнении с другими факторами, рассказал корреспонденту Sputnik бывший председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов.
“Переориентация таджикистанцев на другие страны больше связана с вопросами, которые муссируются в средствах массовой информации, в социальных сетях. С рейдами правоохранительных органов, например”, – уточнил он.
Курс рубля мигрантов не пугает, ведь в любом случае в РФ они получают больше, чем там, в Таджикистане, и рабочее место в России найти легче, считает Абдулло Давлатов. Основной фактор, который влияет на решение таджикистанцев ехать или не ехать работать в РФ – социально-психологический.
“Таджикистанцы до сих пор воспринимают Россию как старшего брата, как Советский Союз. Поэтому психологически переломить себя и уехать в какую-то другую страну тяжело. Им удобнее, комфортнее приезжать в РФ”, – пояснил он.
Экс-глава Союза таджикистанцев России обратил внимание на то, что количество его соотечественников, желающих приехать в РФ и получить российские паспорта, лишь увеличивается.
В Россию – проще
На трудовых мигрантов ситуация с курсом рубля оказывает мизерное влияние, рассказал корреспонденту Sputnik председатель Всероссийского конгресса узбекистанцев Ибрагим Худайбердиев. В связи с этим он не ожидает какого-либо значимого влияния данного фактора на ситуацию с миграцией в целом.
“У нас с Россией безвизовый режим. Чтобы поехать в другие страны, нужно готовиться, учить язык: английский, корейский. Здесь же этого не требуется. У нас безвизовый режим. Взял сумку – полетел в Россию, нашел работу”, – пояснил он.
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