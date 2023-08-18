https://uz.sputniknews.ru/20230818/tashkent-student-informatsiya-obschejitiye-arenda-jilye-37981141.html

В Ташкенте студенты смогут быстро получить информацию об общежитиях и арендуемом жилье

В Ташкенте студенты смогут быстро получить информацию об общежитиях и арендуемом жилье

Для этого начал работу информационный центр Министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана. 18.08.2023, Sputnik Узбекистан

2023-08-18T15:31+0500

2023-08-18T15:31+0500

2023-08-18T15:31+0500

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Студенты в Ташкенте смогут оперативно получить данные об общежитиях и арендуемом жилье в специальном информационном центре, сообщает министерство высшего образования, науки и инноваций.Он расположился на одном из самых оживленных бульваров Вузгородка — рядом со зданием министерства, и выполняет функции штаб-квартиры.Такие центры по размещению студентов созданы во всех государственных высших образовательных учреждениях.Цель центров — недопущение очередей в предоставлении студентам жилья, предотвращение проблем в обеспечении жильем до начала учебного года.В центрах работают волонтеры, которые будут контролировать вопрос обеспечения студентов жильем и оказывать им практическую помощь.

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