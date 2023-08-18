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Температура повысится — погода в Узбекистане на выходные

Температура повысится — погода в Узбекистане на выходные

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в эти выходные. 18.08.2023, Sputnik Узбекистан

2023-08-18T13:56+0500

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погода в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Сегодня и в выходные дни на территории Узбекистана сохранится сухая и малооблачная погода, сообщает Узгидромет. Температура воздуха повысится еще на 1-2 градуса и днем достигнет 35-37 градусов.Такая температура близка к нормальным значениям для середины августа и значительно ниже той температуры, которая наблюдалась по территории Узбекистана в августе в самые жаркие годы.По северу и пустынной зоне 20 августа местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.В самом начале уходящей недели на территорию Узбекистана проникла прохладная воздушная масса с районов Урала, которая обусловила понижение температуры. Дневная температура понизилась до 27-30 градусов и даже по крайнему югу не превышала 32-34 градусов.С середины недели прохладный воздух начал отступать и температура постепенно повышалась. Вчера днем воздух прогрелся до 33-35 градусов, по северу, югу и пустынной зоне — до 36-37 градусов. Теплее стало в ночные и утренние часы.

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